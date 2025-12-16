‘Trùm cuối’ của ‘Lằn ranh’ là ai?

Nhân vật Triển do diễn viên Mạnh Trường đóng trong Lằn ranh có phải là "trùm cuối"? ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Những diễn biến mới của Lằn ranh cùng những tiết lộ đầy ẩn ý của Mạnh Trường về vai Triển, đang khiến hai cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên các diễn đàn phim là Triển và ông Sách - Phó bí thư tỉnh Việt Đông.

Dù diễn viên Mạnh Trường không trực tiếp xác nhận số phận hay bản chất thật của nhân vật Triển, nhưng nhiều lần nhấn mạnh đây là một vai diễn nhiều lớp, càng về sau càng khác với những gì khán giả nhìn thấy ban đầu. Chính sự úp mở này khiến người xem có thêm cơ sở để tin rằng Triển không đơn thuần là một nhân vật trung gian, mà có thể giữ vị trí then chốt trong toàn bộ đường dây của phim. Vai diễn này cũng được đánh giá là một bước chuyển đáng chú ý của Mạnh Trường, khi anh rời xa hình ảnh chính diện quen thuộc để thể hiện một nhân vật mờ ám, khó đoán, buộc khán giả phải liên tục đặt câu hỏi về động cơ thật sự phía sau từng hành động.

Triển là kiểu nhân vật khó đoán trong Lằn ranh ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Hai nhân vật bị nghi là 'trùm cuối' đang lộ diện

Ở những tập gần đây của Lằn ranh, Triển thể hiện một người đàn ông điềm tĩnh, kín kẽ, có mối quan hệ rộng và đặc biệt luôn xuất hiện ở những thời điểm nhạy cảm nhất của các vụ việc. Nhân vật này không trực tiếp "nhúng chàm", cũng không lộ diện với các hành vi phạm pháp rõ ràng, nhưng lại nắm trong tay quá nhiều thông tin, hiểu rõ cả thế giới ngầm lẫn hoạt động của lực lượng điều tra. Đặc biệt ở tập mới nhất, có thể thấy Triển cuối cùng vẫn bị lôi vào cái bẫy của bà chủ Tập đoàn Trinh Tam khi dùng cháu gái xinh đẹp để mồi chài. Dù Triển tỏ ra cứng cựa lúc ban đầu và luôn thể hiện tình yêu với vợ nhưng có vẻ "anh hùng khó qua ải mỹ nhân". Điều này cũng cho thấy nhân vật chánh văn phòng UBND tỉnh này quá nhiều "mặt nạ".

Trên các diễn đàn phim, nhiều khán giả cho rằng Triển mang dáng dấp của kiểu nhân vật "đứng sau giật dây": luôn giữ cho mình vỏ bọc an toàn, không để lại dấu vết cụ thể, nhưng lại có khả năng tác động mạnh đến cục diện mỗi khi tình hình rơi vào bế tắc. Không ít ý kiến dự đoán rằng Triển có thể không phải "trùm cuối" theo cách lộ diện trực tiếp, mà là người điều phối, người kế thừa hoặc nhân vật sẵn sàng thay thế khi kẻ cầm đầu thực sự bị lật mặt: "Tôi nghi nhân vật này lắm, luôn tỏ vẻ bí ẩn từ lời nói, hành động và cũng cực kỳ nguy hiểm… Biết đâu là 'trùm cuối' của phim"; "Nhìn hào hoa, dễ mến, khéo léo trong mọi việc, kiểu người 'trong sáng trong tối' khó đoán… Mà với kiểu dẫn dắt thế này chắc Triển là trùm cuối quá"...

Phó bí thư tỉnh ủy Việt Đông trong Lằn ranh cũng bị nghi là "trùm cuối" ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong Lằn ranh, ông Sách - Phó bí thư tỉnh do NSND Trung Anh thủ vai cũng đang nổi lên như một ứng viên "trùm cuối" đầy sức nặng. Nhân vật đại diện cho tầng lớp quyền lực chính trị, xuất hiện với hình ảnh chỉn chu, phát ngôn chuẩn mực, luôn đứng ở vị trí đúng vai, đúng chức, thể hiện tinh thần quyết đoán và làm mọi việc vì lợi ích của dân.

Tuy nhiên, càng đi sâu vào các tập gần đây, ông Sách càng bộc lộ những dấu hiệu khiến khán giả nghi ngờ. Nhân vật này có mối liên hệ chồng chéo với nhiều cá nhân dính líu đến sai phạm, thường xuất hiện trong các quyết định mang tính bước ngoặt, nhưng lại hiếm khi bị đặt vào vòng điều tra trực diện. Cách xử lý tình huống mang tính né xung đột của ông Sách vô hình trung lại tạo ra những khoảng trống để cái xấu tiếp tục tồn tại.

Nhiều ý kiến cho rằng ông Sách nguy hiểm ở chỗ không cần trực tiếp nhúng tay, mà chỉ cần sử dụng quyền lực và ảnh hưởng để điều khiển cục diện từ phía sau. NSND Trung Anh thể hiện nhân vật bằng lối diễn tiết chế, ánh mắt và thần thái điềm tĩnh nhưng khó đoán, khiến mỗi lần xuất hiện đều mang theo cảm giác bất an, như thể đằng sau vẻ ngoài chuẩn mực là một bí mật chưa được hé lộ.

Lằn ranh đang ở những tập cao trào khiến khán giả tranh luận về "trùm cuối" ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Một giả thuyết đang nhận được nhiều sự đồng tình của khán giả là Lằn ranh có thể không xây dựng "trùm cuối" theo mô típ một nhân vật bị lật mặt ở phút chót, mà là cả một hệ thống quyền lực. Trong đó, Triển là mắt xích linh hoạt, trực tiếp thao túng các mối quan hệ ngầm, còn ông Sách đại diện cho tầng quyền lực cao hơn, tạo hành lang an toàn để mọi thứ vận hành trơn tru. Nếu đi theo hướng này, "trùm cuối" của Lằn ranh không chỉ là câu chuyện ai bị bắt, ai bị lộ mặt, mà là ranh giới mong manh giữa quyền lực, lợi ích và đạo đức, đúng với tinh thần mà bộ phim đang theo đuổi.

Khi Lằn ranh bước vào giai đoạn cao trào, mọi dấu hiệu đều cho thấy khán giả đang tiến rất gần đến sự thật. Dù "trùm cuối" là Triển, ông Sách hay là sự kết hợp của cả hai trong một mạng lưới quyền lực ngầm, bộ phim vẫn ghi điểm khi tạo ra một thế cờ đủ chặt chẽ để mỗi nhân vật đều có lý do khiến người xem nghi ngờ. Và chính sự mập mờ ấy đang giúp Lằn ranh trở thành một trong những phim giờ vàng được bàn luận sôi nổi nhất hiện nay trên các diễn đàn phim.