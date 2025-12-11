Vì sao vai diễn của NSND Trung Anh ‘gây bão’ phim giờ vàng?

Lằn ranh là bộ phim chính luận do VFC sản xuất, phối hợp với Viện KSND tối cao, đặt bối cảnh ở tỉnh Việt Đông trong giai đoạn sáp nhập, tinh gọn bộ máy; phát sóng 21 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên VTV1, với độ dài dự kiến 50 tập.

Những tập đầu, nhân vật của NSND Trung Anh trong Lằn ranh thể hiện bản lĩnh của một lãnh đạo chính trực, vì dân ẢNH: VFC

Ngay từ tập 1, vai diễn của NSND Trung Anh xuất hiện như một chính khách điềm tĩnh, liêm chính, giàu kinh nghiệm, được xem là "cầu nối" giữa Bí thư Trần Sơn (NSND Trọng Trinh) và Chủ tịch tỉnh Thủy (NSƯT Phạm Cường). NSND Trung Anh từng chia sẻ đây là vai lãnh đạo tỉnh ủy đầu tiên ông đảm nhận, với lượng thoại chính luận dày và tâm lý đa tầng. Ở những tập đầu, khán giả nhìn thấy một phó bí thư Sách sắc sảo, luôn nói lời chuẩn mực, nhấn mạnh "đặt lợi ích người dân lên trên hết".

Cú 'quay xe' cực gắt của nhân vật do NSND Trung Anh đóng

Tuy nhiên, hai tập mới nhất của Lằn ranh, ông Sách đã có cú "cua" cực gắt khi bắt đầu bộc lộ bản chất thật khiến khán giả khá bất ngờ. Trong tập 27, mâu thuẫn tại chung cư Trinh Tam bùng lên khi cư dân liên tục kéo đến trụ sở tập đoàn đòi sổ hồng. Trinh - chủ tịch tập đoàn khẳng định doanh nghiệp không sai, còn việc cấp giấy tờ thuộc cơ quan nhà nước. Cùng lúc đó, vụ thanh tra Vinh đánh bạc khiến Khắc bị kiểm điểm. Vinh nhận lỗi, khẳng định Khắc không tham gia đánh bạc và là người nguyên tắc. Khắc chấp nhận bị cảnh cáo. Sau cuộc họp, ông Sách vừa động viên, vừa định hướng tương lai cho Khắc, tạo cảm giác như một lãnh đạo nhân văn nhưng đồng thời cũng khiến khán giả đặt câu hỏi về động cơ thật sự của ông.

Nhưng ở tập mới nhất của Lằn ranh, phó bí thư tỉnh ủy do NSND Trung Anh đóng đã dần lộ "mặt nạ" ẢNH: VFC

Tập 28 là cú "quay xe" gây bão của Phó bí thư Sách. Trong bối cảnh Bí thư Sơn siết kiểm tra cán bộ và yêu cầu chấn chỉnh vụ Trinh Tam, ông Sách lại có những động thái gây nghi ngờ. Khi Triển đưa ông đến một căn biệt thự riêng biệt, Triển bất ngờ bắt gặp một người phụ nữ xinh đẹp từ trong bếp bước ra, ăn mặc kiểu ở nhà đầy thân mật: chính là Trinh – Chủ tịch Trinh Tam. Cô ân cần chăm sóc ông Sách, tạo nên hình ảnh hai người thực chất có quan hệ tình cảm bí mật.

Khoảnh khắc này khiến khán giả "dậy sóng". Một phó bí thư từng nói toàn những lời liêm chính, đạo đức giờ lại để lộ mối quan hệ riêng tư với nữ doanh nhân đang dính đại án bất động sản. Mạng xã hội lập tức đặt nghi vấn: liệu ông Sách có thực sự trong sạch? Phải chăng ông mới chính là "trùm cuối" được che giấu bấy lâu, người đứng trong bóng tối bảo kê cho dự án Trinh Tam?

Vai diễn của NSND Trung Anh trong Lằn ranh gây bão khi mối quan hệ giữa ông Sách và bà chủ Tập đoàn Tam Trinh lộ diện ẢNH: VFC

"Nhìn ông Sách đạo mạo thế mà hóa ra có dự án "nuôi em" ư, cua gắt quá"; "Đạo mạo và kín kẽ chỉ là giữ hình ảnh, tránh thị phi thôi chứ chưa chắc trong sạch"; "Góc khuất của bóng tối quyền lực. Ông Sách tha hóa quá trời, hèn chi ông cứ cau có với bà vợ ở nhà. Anh hùng không qua ải mỹ nhân"; "Tôi đoán sếp Sách là trùm cuối rồi"; "Theo dõi phim này ngay từ đầu. Không nghĩ đạo diễn lại dẫn tôi đến khúc cua gắt thế này, thật là vi diệu"; "Kịch bản hấp dẫn, liệu rằng có bí mật nào chưa được bật mí"; "Ánh mắt tình tứ bác Sách dành cho em Trinh làm tôi bất ngờ quá", vài ý kiến của khán giả dành cho nhân vật của NSND Trung Anh.

Dù ê kíp vẫn giữ kín các tình tiết sắp tới, diễn viên Mạnh Trường (vai Triển) thừa nhận khán giả sẽ còn bất ngờ vì những "át chủ bài" của phim. Với cú lộ diện ở hai tập mới nhất, ông Sách trở thành nhân vật tâm điểm: đứng trên lằn ranh giữa liêm chính và tha hóa, giữa phát ngôn chuẩn mực và hành vi mập mờ. Vai diễn đa diện của NSND Trung Anh đang góp phần đẩy sức nóng của dòng phim chính luận lên đỉnh điểm, khiến Lằn ranh trở thành tác phẩm được bàn luận nhiều nhất trên sóng phim giờ vàng.