Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Nhan sắc gợi cảm của ‘nữ chủ tịch’ gây bão trên phim giờ vàng

Thu Thủy
Thu Thủy
17/12/2025 16:03 GMT+7

Diễn viên Nguyễn Huyền Trang là một trong những gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ, đặc biệt với khán giả yêu thích phim giờ vàng trên sóng VTV. Nữ diễn viên ghi dấu ấn bằng diễn xuất khá chắc tay và nhan sắc ngày càng gợi cảm, sắc sảo.

Nhan sắc gợi cảm của nữ chủ tịch Nguyễn Huyền Trang gây bão trên phim giờ vàng - Ảnh 1.

Nhan sắc quyến rũ của Nguyễn Huyền Trang

ẢNH: FBNV

Tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, Nguyễn Huyền Trang là diễn viên của Nhà hát Tuổi Trẻ và tham gia nhiều phim giờ vàng như Lựa chọn số phận, Đấu trí, Hành trình công lý, Biệt dược đen… Dù thường đảm nhận vai phụ, cô vẫn để lại dấu ấn nhờ cách xây dựng nhân vật có chiều sâu và cá tính rõ rệt cùng sắc vóc gợi cảm, sáng màn ảnh.

Nhan sắc gợi cảm của nữ chủ tịch Nguyễn Huyền Trang gây bão trên phim giờ vàng - Ảnh 2.

Là gương mặt quen thuộc của phim giờ vàng và dù Nguyễn Huyền Trang chỉ đóng vai phụ nhưng diễn xuất khá ấn tượng và sắc vóc gợi cảm

ẢNH: FBNV

Đặc biệt vai Hà trong Hành trình công lý từng giúp Nguyễn Huyền Trang được khán giả chú ý hơn. Nhân vật này gây tranh cãi vì là người xen vào mối quan hệ tình cảm giữa vợ chồng nam - nữ chính, nhưng cũng cho thấy khả năng thể hiện những vai tâm lý phức tạp, gai góc của nữ diễn viên.

Nhan sắc gợi cảm của nữ chủ tịch Nguyễn Huyền Trang gây bão trên phim giờ vàng - Ảnh 3.

Vai nữ chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam của Nguyễn Huyền Trang đang là tâm điểm trong Lằn ranh khi có mối quan hệ mập mờ với nhân vật quyền lực của tỉnh Việt Đông

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Mới đây, Nguyễn Huyền Trang tiếp tục "gây bão" khi xuất hiện trong phim giờ vàng Lằn ranh với vai Mỹ Trinh - nữ chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam. Một phụ nữ có nhan sắc, khéo léo và đặc biệt có mối quan hệ mập mờ với phó bí thư tỉnh ủy, góp phần tạo nên nhiều nút thắt kịch tính cho phim. Tạo hình sang trọng, phong thái tự tin cùng vẻ gợi cảm chừng mực giúp vai diễn của Huyền Trang nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả.

Nhan sắc gợi cảm của nữ chủ tịch Nguyễn Huyền Trang gây bão trên phim giờ vàng - Ảnh 4.

Ngoài đời, Nguyễn Huyền Trang thích phong cách thời trang gợi cảm - sang trọng

ẢNH: FBNV

Đặc biệt việc "nữ chủ tịch" trở thành người tình bí mật của một lãnh đạo cấp cao tỉnh Việt Đông do NSND Trung Anh thủ vai đang "gây bão" trên sóng phim giờ vàng. Những phân đoạn ngọt ngào, tình cảm giữa Phó bí thư Sách và Trinh thu hút hàng triệu lượt xem. Và vai nữ chủ tịch của Huyền Trang đang là điểm nhấn sắc nét, rất có thể vừa là "nút thắt" vừa là "nút mở" làm lũng đoạn bộ máy quyền lực tại Việt Đông.

Nhan sắc gợi cảm của nữ chủ tịch Nguyễn Huyền Trang gây bão trên phim giờ vàng - Ảnh 5.

Sau khi sinh con, Nguyễn Huyền Trang tái xuất trong Lằn ranh

ẢNH: FBNV

Sở hữu vóc dáng cân đối và gương mặt sắc sảo, Nguyễn Huyền Trang ngày càng khẳng định phong cách gợi cảm, hiện đại. Ngoài đời, cô theo đuổi hình ảnh thanh lịch, tinh tế nhưng luôn phục sức kiểu sexy vừa đủ để vừa hút mắt vừa sang trọng. Trên màn ảnh, nữ diễn viên không ngại làm mới mình với những vai diễn đòi hỏi khí chất và thần thái mạnh mẽ nên phong cách thời trang cũng rất chỉn chu, cuốn hút.

Sau biến cố với cuộc hôn nhân đầu tiên, nữ diễn viên quyết định quay lại với nghề diễn sau khi hạ sinh con trai đầu lòng. Nữ diễn viên cho biết cô chọn cách chia sẻ vừa đủ về đời tư và hiện tại muốn dành thời gian cho con cũng như tiếp tục gắn bó với đam mê diễn xuất.

Tin liên quan

Hôn nhân kín tiếng của nữ diễn viên ‘Phía trước là bầu trời’

Hôn nhân kín tiếng của nữ diễn viên ‘Phía trước là bầu trời’

Sau thời gian dài vắng bóng, diễn viên Hà Hương từng gây ấn tượng với vai Nguyệt 'thảo mai' trong phim truyền hình 'Phía trước là bầu trời' tái xuất màn ảnh rộng với hai dự án điện ảnh liên tiếp là 'Thế hệ kỳ tích' và 'Mùi phở'.

Khám phá thêm chủ đề

Phim giờ vàng Diễn viên Nguyễn Huyền Trang lằn ranh NSND Trung Anh nữ chủ tịch
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận