Nhan sắc gợi cảm của ‘nữ chủ tịch’ gây bão trên phim giờ vàng

Nhan sắc quyến rũ của Nguyễn Huyền Trang ẢNH: FBNV

Tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, Nguyễn Huyền Trang là diễn viên của Nhà hát Tuổi Trẻ và tham gia nhiều phim giờ vàng như Lựa chọn số phận, Đấu trí, Hành trình công lý, Biệt dược đen… Dù thường đảm nhận vai phụ, cô vẫn để lại dấu ấn nhờ cách xây dựng nhân vật có chiều sâu và cá tính rõ rệt cùng sắc vóc gợi cảm, sáng màn ảnh.

Là gương mặt quen thuộc của phim giờ vàng và dù Nguyễn Huyền Trang chỉ đóng vai phụ nhưng diễn xuất khá ấn tượng và sắc vóc gợi cảm ẢNH: FBNV

Đặc biệt vai Hà trong Hành trình công lý từng giúp Nguyễn Huyền Trang được khán giả chú ý hơn. Nhân vật này gây tranh cãi vì là người xen vào mối quan hệ tình cảm giữa vợ chồng nam - nữ chính, nhưng cũng cho thấy khả năng thể hiện những vai tâm lý phức tạp, gai góc của nữ diễn viên.

Vai nữ chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam của Nguyễn Huyền Trang đang là tâm điểm trong Lằn ranh khi có mối quan hệ mập mờ với nhân vật quyền lực của tỉnh Việt Đông ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Mới đây, Nguyễn Huyền Trang tiếp tục "gây bão" khi xuất hiện trong phim giờ vàng Lằn ranh với vai Mỹ Trinh - nữ chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam. Một phụ nữ có nhan sắc, khéo léo và đặc biệt có mối quan hệ mập mờ với phó bí thư tỉnh ủy, góp phần tạo nên nhiều nút thắt kịch tính cho phim. Tạo hình sang trọng, phong thái tự tin cùng vẻ gợi cảm chừng mực giúp vai diễn của Huyền Trang nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả.

Ngoài đời, Nguyễn Huyền Trang thích phong cách thời trang gợi cảm - sang trọng ẢNH: FBNV

Đặc biệt việc "nữ chủ tịch" trở thành người tình bí mật của một lãnh đạo cấp cao tỉnh Việt Đông do NSND Trung Anh thủ vai đang "gây bão" trên sóng phim giờ vàng. Những phân đoạn ngọt ngào, tình cảm giữa Phó bí thư Sách và Trinh thu hút hàng triệu lượt xem. Và vai nữ chủ tịch của Huyền Trang đang là điểm nhấn sắc nét, rất có thể vừa là "nút thắt" vừa là "nút mở" làm lũng đoạn bộ máy quyền lực tại Việt Đông.

Sau khi sinh con, Nguyễn Huyền Trang tái xuất trong Lằn ranh ẢNH: FBNV

Sở hữu vóc dáng cân đối và gương mặt sắc sảo, Nguyễn Huyền Trang ngày càng khẳng định phong cách gợi cảm, hiện đại. Ngoài đời, cô theo đuổi hình ảnh thanh lịch, tinh tế nhưng luôn phục sức kiểu sexy vừa đủ để vừa hút mắt vừa sang trọng. Trên màn ảnh, nữ diễn viên không ngại làm mới mình với những vai diễn đòi hỏi khí chất và thần thái mạnh mẽ nên phong cách thời trang cũng rất chỉn chu, cuốn hút.

Sau biến cố với cuộc hôn nhân đầu tiên, nữ diễn viên quyết định quay lại với nghề diễn sau khi hạ sinh con trai đầu lòng. Nữ diễn viên cho biết cô chọn cách chia sẻ vừa đủ về đời tư và hiện tại muốn dành thời gian cho con cũng như tiếp tục gắn bó với đam mê diễn xuất.