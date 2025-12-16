Hôn nhân kín tiếng của nữ diễn viên ‘Phía trước là bầu trời’

Diễn viên Hà Hương ở hiện tại ẢNH: FBNV

Ở dự án điện ảnh Thế hệ kỳ tích, Hà Hương đảm nhận vai Phương Tứ. Bộ phim do đạo diễn Hoàng Nam thực hiện, lấy bối cảnh Hà Nội đương đại, khai thác những câu chuyện đời sống, mối quan hệ gia đình và sự kết nối giữa các thế hệ. Phim quy tụ dàn diễn viên nhiều thế hệ như NSND Thanh Hoa, NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Chiều Xuân… Đáng chú ý, Hà Hương vào vai vợ của ca sĩ Tuấn Hưng - sự kết hợp mới mẻ, nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả.

Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng góp mặt trong phim điện ảnh Mùi phở - dự án ra mắt vào dịp Tết Bính Ngọ 2026. Đây là bộ phim mang màu sắc gia đình, truyền thống, có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Xuân Hinh, Thanh Thanh Hiền và Thu Trang. Mùi phở đồng thời đánh dấu phim điện ảnh đầu tay của đạo diễn Minh Beta. Hà Hương cho biết cô nhận lời tham gia vì cảm nhận được sự gần gũi trong tinh thần bộ phim, cũng như sự đồng điệu với những câu chuyện về gia đình và giá trị truyền thống.

Ông xã của diễn viên Hà Hương làm trong ngành ngân hàng ẢNH: FBNV

Trong Thế hệ kỳ tích, hình ảnh một Phương Tứ mang màu sắc khác hẳn Nguyệt "thảo mai", đòi hỏi chiều sâu nội tâm và trải nghiệm sống. Đây là điều mà Hà Hương cho rằng chính quãng thời gian làm vợ, làm mẹ đã giúp cô tích lũy. Cô tiếp cận vai diễn bằng sự điềm tĩnh, chín chắn của một người phụ nữ từng trải, không còn áp lực phải chứng minh bản thân.

Hôn nhân viên mãn của Hà Hương

Việc liên tiếp xuất hiện trong hai dự án điện ảnh cho thấy Hà Hương đang có sự trở lại rõ nét sau nhiều năm ưu tiên cho cuộc sống riêng. Không ồn ào, không chạy theo số lượng vai diễn, nữ diễn viên cho biết cô chọn những dự án phù hợp, giàu ý nghĩa, đánh dấu một chặng đường mới chín chắn và điềm tĩnh hơn trong sự nghiệp diễn xuất.

Nữ diễn viên Phía trước là bầu trời là cái tên không quá ồn ào trong làng giải trí Việt nhưng để lại dấu ấn sâu đậm với khán giả truyền hình qua vai Nguyệt "thảo mai". Hơn 20 năm trôi qua, nhân vật này vẫn thường xuyên được nhắc lại như một dấu ấn khó quên của phim truyền hình Việt đầu những năm 2000. Khác với sự sắc sảo, toan tính trên màn ảnh, Hà Hương ngoài đời lại chọn cho mình một cuộc sống lặng lẽ, kín tiếng, đặc biệt là trong hôn nhân.

Gia đình nhỏ của diễn viên Hà Hương ẢNH: FBNV

Sau khi nổi tiếng, Hà Hương không chạy theo hào quang showbiz mà sớm lập gia đình và dần lui về chăm sóc tổ ấm. Ông xã của cô không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật mà làm ngành ngân hàng, là người sống trầm lặng, ít nói và luôn đứng phía sau ủng hộ vợ. Chính sự bình dị, chắc chắn ấy được Hà Hương xem là điểm tựa quan trọng để cô an tâm xây dựng gia đình và nuôi dạy các con. Trong những chia sẻ hiếm hoi, nữ diễn viên từng cho biết hạnh phúc không nằm ở vật chất hay những lời nói hoa mỹ, mà ở sự quan tâm âm thầm và khả năng đồng hành cùng nhau trong mọi giai đoạn của cuộc sống.

Gia đình hiện tại của Hà Hương có hai con đủ nếp đủ tẻ, đang ở độ tuổi thiếu niên. Nữ diễn viên chia sẻ rằng cô lựa chọn cách nuôi dạy con hiện đại, tôn trọng cá tính và suy nghĩ của các con, đồng thời coi việc đối thoại là chìa khóa để giữ sự gắn kết trong gia đình. Với Hà Hương, bố mẹ không chỉ là người định hướng mà còn là bạn đồng hành, sẵn sàng lắng nghe và thừa nhận sai sót khi cần thiết. Chính sự thấu hiểu và bình đẳng này giúp tổ ấm của cô luôn giữ được không khí nhẹ nhàng, ấm áp.

Trong suốt nhiều năm, Hà Hương gần như vắng bóng trên màn ảnh, chỉ thỉnh thoảng tham gia một số dự án nhỏ hoặc xuất hiện trong các sự kiện với hình ảnh giản dị. Nói về khoảng thời gian tạm dừng đóng phim, Hà Hương cho biết: "Lúc đó tôi phải tạm gác nghệ thuật để kinh doanh, làm nhân viên ngân hàng để cùng chồng chăm lo gia đình, chia sẻ về kinh tế".

Hà Hương cho biết cô trở lại màn ảnh là nhờ sự ủng hộ từ chồng và các con. Cô lựa chọn làm nghệ thuật khi đã đủ an tâm về hậu phương, đủ vững vàng để cân bằng giữa công việc và đời sống riêng.

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên thường chia sẻ những hình ảnh đời thường giàu năng lượng. Sở thích của cô là bộ môn pickeball, giúp cô giữ gìn vóc dáng và rèn luyện sức khỏe mỗi ngày. Gia đình nhỏ của Hà Hương cũng hay đi du lịch cùng nhau để luôn gắn kết và thấu hiểu nhiều hơn.