Cuộc sống của hai mỹ nhân đóng nữ chính trong ‘Ván bài lật ngửa’

Hơn 40 năm sau ngày Ván bài lật ngửa lên sóng, khán giả vẫn nhớ Nguyễn Thành Luân của Nguyễn Chánh Tín cùng những pha đấu trí nghẹt thở của các nhân vật trong phim. Và đặc biệt là nhân vật Thùy Dung - người phụ nữ Sài Gòn vừa mềm mại vừa kiên cường. Ít ai ngờ, nữ chính Thùy Dung lại gắn với hai mỹ nhân rất khác nhau: Thúy An - ngôi sao lận đận một thời của điện ảnh cách mạng, và danh ca - diễn viên Thanh Lan, người "đóng thế" rồi trở thành biểu tượng nhan sắc một thời.

Diễn viên Thúy An trong Ván bài lật ngửa ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Thúy An và Thanh Lan đều có hôn nhân viên mãn ở hiện tại

Thúy An sinh năm 1958, lớn lên ở miền Tây Nam bộ, từng lên Sài Gòn bán nước mía mưu sinh trước khi bén duyên với điện ảnh. 17 tuổi, cô lọt vào mắt xanh NSND Hồng Sến và được giao vai Sáu Xoa trong Cánh đồng hoang - bộ phim đoạt giải tại Liên hoan phim quốc tế Moscow, đưa tên tuổi Thúy An thành "nàng thơ" của điện ảnh cách mạng. Sau đó, cô tiếp tục xuất hiện trong nhiều phim như Biệt động Sài Gòn, Mùa gió chướng, Mùa nước nổi, Vùng gió xoáy…, trở thành gương mặt quen thuộc của dòng phim chiến tranh - cách mạng.

Khi Ván bài lật ngửa khởi quay, Thúy An là người đầu tiên được chọn vào vai Thùy Dung. Cô đã quay trọn 3 tập đầu, từng thực hiện cảnh lướt ván ở Thanh Đa rồi sau đó nôn ói, đi khám mới biết mình đã mang thai. Vì mang thai mà không báo trước, Thúy An buộc phải rút khỏi vai diễn đang được chờ đợi. Hình ảnh Thùy Dung của Thúy An dù chỉ xuất hiện ở những tập đầu vẫn để lại dấu ấn: một cô gái Sài Gòn có học, dịu dàng mà vững chãi.

Vinh quang trên màn ảnh nhưng đời sống riêng của nghệ sĩ Thúy An khá lận đận. Sau khi hợp tác trong một loạt phim, cô và NSND Hồng Sến nảy sinh tình cảm, bất chấp việc ông đã có gia đình. Họ kết hôn và có một con gái, nhưng năm 1993, Hồng Sến qua đời, để lại Thúy An một mình nuôi con nhỏ. Sau biến cố, bà sang Lào buôn bán, rồi sang Đức định cư cùng người chồng thứ hai. Hiện tại, Thúy An sống kín tiếng ở châu Âu, thỉnh thoảng mới về Việt Nam thăm bạn bè, đồng nghiệp.

Danh ca Thanh Lan đóng thay Thúy An vai nữ chính từ tập 4 của Ván bài lật ngửa ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Nếu Thúy An đến với Ván bài lật ngửa rồi rời đi, thì Thanh Lan lại đến với bộ phim như một cuộc trở lại rực rỡ. Thanh Lan sinh năm 1948, là ngôi sao đa năng của Sài Gòn trước 1975: ca sĩ, diễn viên, nghệ sĩ kịch. Khi Thúy An dừng lại, Thanh Lan được mời tiếp tục vai Thùy Dung, Dù đóng thế nhưng vẻ đẹp hiền dịu, ánh mắt sâu cùng lối diễn mộc mạc đã giúp bà chinh phục khán giả và gắn liền với hình tượng Thùy Dung suốt nhiều thập kỷ.



Sau phim Ván bài lật ngửa, nghệ sĩ Thanh Lan đóng thêm vài phim và thỉnh thoảng về Việt Nam tham gia trong vài chương trình như Ký ức vui vẻ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Sau thành công của Ván bài lật ngửa, Thanh Lan tiếp tục tham gia một số bộ phim như Hai chị em, Bài hát không chỉ là nốt nhạc… Đời tư của bà cũng nhiều lận đận: một cuộc hôn nhân ngắn ngủi, nhiều năm làm mẹ đơn thân trước khi sang Mỹ định cư vào đầu thập niên 1990. Tại hải ngoại, bà tiếp tục ca hát, giữ gìn phong độ. Ở tuổi ngoài 70, Thanh Lan mới tìm được hạnh phúc bên người chồng quốc tịch Pháp, kém bà 9 tuổi. Gần đây nghệ sĩ Thanh Lan thỉnh thoảng về nước tham gia một số chương trình và cũng khá kín tiếng trong đời sống riêng.

Nhìn lại hành trình của hai nữ chính Ván bài lật ngửa, khán giả dễ nhận ra vài điểm chung: cả hai đều sở hữu vẻ đẹp đậm chất phụ nữ Việt, đều từng tỏa sáng rực rỡ với nhân vật Thùy Dung - biểu tượng người phụ nữ Sài Gòn yêu nước. Thúy An chọn cuộc sống lặng lẽ nơi trời Âu, còn Thanh Lan tìm được bến đỗ muộn màng tại Mỹ. Dù mỗi người một số phận, họ vẫn góp phần làm nên sức sống lâu bền của bộ phim kinh điển và để lại dấu ấn khó quên trong lòng nhiều thế hệ khán giả.