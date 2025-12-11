Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Cô gái cao 1,24 m tiết lộ cuộc sống hôn nhân bên chồng kém 14 tuổi

Thạch Anh
Thạch Anh
11/12/2025 07:11 GMT+7

Trong 'Thuận vợ thuận chồng', cặp đôi Thanh Hằng - Hà Văn Đông có những trải lòng về mối duyên trở thành vợ chồng và cuộc sống hôn nhân hiện tại.

Nhớ lại lần đầu gặp gỡ cách đây 14 năm, Thanh Hằng cho biết cả hai quen nhau khi cùng tham gia quay MV ca nhạc. Ấn tượng ban đầu không quá đặc biệt, nhưng sự đồng hành trong công việc và những chuyến đi diễn chung đã giúp họ dần thấu hiểu và dành tình cảm cho nhau.

Cô gái cao 1,24m tiết lộ cuộc sống hôn nhân bên chồng kém 14 tuổi - Ảnh 1.

Thanh Hằng và Hà Văn Đông chia sẻ về hành trình hôn nhân

Ảnh: NSX

Chia sẻ về lý do lựa chọn gắn bó với anh Hà Văn Đông, nữ khách mời cho biết bản thân từng kỳ vọng tìm một người có thể chăm lo cho mình, thậm chí chỉ đơn giản là biết chạy xe để đưa cô đi đây đó. Bởi vì Thanh Hằng bẩm sinh là một người nhỏ bé, chỉ cao 1,24 m. Nhưng khi gặp anh Đông, nữ khách mời nhận ra những điều ấy chẳng còn quan trọng. Ở anh, cô tìm thấy sự đồng điệu, sự quan tâm và một người luôn nâng đỡ chị từ âm nhạc, công việc đến cuộc sống thường ngày. “Tôi thương anh và muốn trở thành đôi mắt của anh”, Thanh Hằng xúc động nói.

Lời tâm sự chân thành ấy khiến anh Đông không giấu được xúc động. Anh chia sẻ dù biết nhau từ trước nhưng chỉ vài năm trở lại đây, tình cảm trong anh mới thực sự lớn lên. Thời điểm ấy, anh mưu sinh bằng công việc bán hàng rong giữa những tháng ngày mưa gió, mỗi đêm trở về lạnh cóng khiến nam khách mời tự hỏi mình đang nỗ lực vì điều gì. “Đó là lúc tôi mong có một nơi để về, một người để tâm sự”, anh nói.

Khi chuyên gia tâm lý đặt câu hỏi về thời điểm anh Đông cảm nhận được tình cảm của Thanh Hằng, nữ khách mời cho biết giai đoạn đó cả hai qua lại nhà nhau thường xuyên, cô giúp đỡ anh như một người bạn, một người chị vì chênh lệch 14 tuổi. Khi nhận được tin nhắn tỏ tình, Thanh Hằng bối rối và mất vài ngày mới trả lời để hỏi anh có suy nghĩ kỹ hay chưa. Anh Đông cho biết trong khoảng thời gian chờ đợi đó, anh đã suy nghĩ rất nhiều và sợ rằng nếu thất bại, anh sẽ đánh mất một tình bạn lâu năm. Chính sự “đẩy thuyền” của hai bên gia đình đã giúp họ đưa ra quyết định đi đến hôn nhân vào cuối năm 2024.

Cô gái cao 1,24m tiết lộ cuộc sống hôn nhân bên chồng kém 14 tuổi - Ảnh 2.

Thanh Hằng - Hà Văn Đông là khách mời trong Thuận vợ thuận chồng, lên sóng trên VTV9

Ảnh: NSX

Hôn nhân của Thanh Hằng - Hà Văn Đông

Khi được hỏi về những trở ngại trong cuộc sống hôn nhân, anh Đông cho biết nhiều người vẫn nghĩ người khiếm thị sẽ gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt và mối quan hệ gia đình. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của các thiết bị hiện đại, anh tự tin người khiếm thị hoàn toàn có thể sống độc lập và đảm nhận vai trò trụ cột. "Tôi tin mình có thể lo lắng và chở che cho người mình yêu", anh khẳng định.

Trả lời MC Đình Toàn về những vấn đề mâu thuẫn thường gặp trong đời sống hôn nhân, Thanh Hằng chia sẻ từ trước khi kết hôn, cả hai đã không tránh khỏi những lần tranh luận, xuất phát từ những khác biệt trong suy nghĩ và cách nhìn nhận vấn đề. Tuy nhiên, khi đã quá hiểu nhau mọi bất đồng đều được giải quyết nhanh chóng và không để cảm xúc tiêu cực kéo dài.

MC Đình Toàn cũng đặt thêm câu hỏi về việc trước đây anh Đông luôn nghĩ mình sống độc lập, vậy khi quyết định chọn người đồng hành, anh có nhiều lựa chọn hay không. Nam khách mời thẳng thắn cho biết trước đó anh cũng tìm hiểu vài đối tượng nhưng không cảm thấy đủ an toàn. Chỉ khi ở bên Thanh Hằng, anh mới cảm nhận được sự bình yên và sự tin tưởng để tiến đến hôn nhân. 

Nói về mong muốn hiện tại, anh Đông hy vọng hai vợ chồng tiếp tục nhận được tình cảm của mọi người, được làm công việc mình yêu thích và có điều kiện giúp đỡ nhiều người khác hơn trong cuộc sống.

