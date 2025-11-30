Mẹ đơn thân xinh đẹp tiết lộ hôn nhân với chồng Tây U.70

Cặp chồng Tây - vợ Việt chia sẻ về cuộc sống hôn nhân trên sóng Vợ chồng son Ảnh: Chụp màn hình

Chồng Tây bị cuốn hút trước mẹ đơn thân ngay lần đầu gặp

Tập 639 chương trình Vợ chồng son đưa khán giả gặp gỡ Bùi Thị Kim Anh (37 tuổi), là chủ một cơ sở làm đẹp tại TP.HCM cùng người chồng ngoại quốc Charles Edward Wilson (66 tuổi). Hiện Charles Wilson đã nghỉ hưu và sống ở Việt Nam được 8 năm.

Theo chia sẻ, cặp vợ chồng quen nhau cách đây 4 năm, trong giai đoạn giãn cách vì Covid-19. Khi đó, Kim Anh và Charles Wilson sống cùng một chung cư và bị phong tỏa trong mùa dịch. Thời điểm đó, lo sợ "mất dáng", ông đã chủ động liên hệ để nhờ huấn luyện viên sang hướng dẫn tập luyện tại nhà cho mình. Vô tình nữ huấn luyện viên thể hình lại là bạn thân của Kim Anh và có dắt cô đến nhà Charles Wilson.

Kim Anh cho biết ban đầu cô không nghĩ đến chuyện sẽ tiến tới với Charles Wilson vì thấy ông đã lớn tuổi

Ảnh: Chụp màn hình

Khi được hỏi về ấn tượng đầu tiên với người đàn ông ngoại quốc, Kim Anh cho biết cô thấy chồng thân thiện, hay cười, nhưng chưa để lại ấn tượng sâu sắc. Trái lại, Charles Wilson bị cuốn hút với nhan sắc của Kim Anh nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh. Người đàn ông ngoại quốc chọn cách tán tỉnh rất ấn tượng khi thường mang đồ ăn, hoa và trứng gà sang tặng, quan tâm cả Kim Anh và mẹ. Điều đó từng khiến cô tưởng rằng ông thích mẹ mình, nhưng mẹ lại khẳng định: "Ông này thích con". Đến khi tiếp xúc nhiều hơn, cô nhận ra người đàn ông này khá nghiêm túc, hài hước và coi trọng gia đình.

Trước khi gặp vợ, Charles Wilson chưa từng kết hôn, còn Kim Anh từng có cuộc hôn nhân đổ vỡ với chồng cũ người Malaysia và có con trai 14 tuổi. Thận trọng hơn sau hôn nhân thất bại, ngay từ đầu cô đặt ra loạt câu hỏi rất thẳng về tình trạng hôn nhân, con cái, tài chính ra sao, định hướng tương lai thế nào… Khi biết Charles Wilson độc thân, cô xác định không quen cho vui mà nghiêm túc muốn cưới.

Kim Anh kể thêm, cô từng nhận tin nhắn từ một cô gái, tiết lộ chuyện Charles Wilson hay rủ sang nhà và đã quen rất nhiều người. Nghe chuyện, cô hỏi thẳng và Charles Wilson chọn cách đối diện thẳng thắn, khẳng định đó đều là chuyện cũ, hiện tại ông muốn gạt bỏ mọi mối quan hệ trước đây để nghiêm túc với cô.

Kim Anh tiết lộ từng nhận tin nhắn từ người cũ của chồng Ảnh: Chụp màn hình

Một trong những điều giúp Kim Anh yên tâm tiến tới hôn nhân là cách Charles Wilson đối xử với con trai riêng của mình. Ông chủ động xin đưa đón bé đi học mỗi ngày, bất kể kẹt xe, quãng đường 40 phút di chuyển. "Anh đối với con tôi như một người cha thực thụ. Anh ấy rất trân trọng gia đình của tôi", cô chia sẻ.

Khi chia sẻ về cuộc sống hôn nhân, Kim Anh cho biết chồng khá cầu toàn, đôi khi trở nên căng thẳng, lớn tiếng. Nhưng cô hiểu đó là do Charles Wilson muốn mọi thứ hoàn hảo, không phải vì thiếu tôn trọng. Kim Anh tiết lộ chồng từng mua bất động sản tại Đà Nẵng và để cô đứng tên như một lời khẳng định niềm tin dành cho vợ. Cô cho biết "tật xấu" lớn nhất của chồng là mê mua sắm online, đặc biệt là giày và quần áo.

Cặp vợ chồng dành cho nhau những lời yêu thương khiến Hồng Vân vô cùng ngưỡng mộ Ảnh: Chụp màn hình

Khi được hỏi về mong muốn thay đổi ở đối phương, Kim Anh cho rằng không ai là hoàn hảo nên chỉ cần chồng cứ sống thoải mái, là chính mình như hiện tại. Ngược lại, Charles Wilson nói bản thân biết vợ mình rất rõ, cả hai không chỉ kết hôn mà còn sống cùng nhau, làm việc cùng nhau. "Chúng tôi quá hiểu rõ nhau. Cô ấy là người cứng đầu nhất thế giới, nhưng đó cũng là siêu năng lực của cô ấy. Vì khi cô ấy quyết định làm điều gì đó, không ai có thể cản cô ấy", người đàn ông ngoại quốc chia sẻ.