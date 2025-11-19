Cuộc sống của NSƯT Kim Tuyến trước tin đồn tình cảm

Về chuyện đời tư, NSƯT Kim Tuyến từng trải qua một cuộc hôn nhân dang dở. Sau đó, cô làm mẹ đơn thân, tập trung làm việc để chăm sóc con. Trong Khang Show, khi nhìn lại biến cố tình cảm này, nữ diễn viên cho biết một phần do cô còn trẻ, chưa đủ kinh nghiệm để bước vào hôn nhân. "Tôi không đổ lỗi cho ai hết, điều đó còn do sự thiếu hụt về kiến thức hôn nhân của tôi ở độ tuổi đó", cô kể