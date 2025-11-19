Cuộc sống của NSƯT Kim Tuyến trước tin đồn tình cảm

Ở tuổi 38, NSƯT Kim Tuyến được yêu mến qua loạt vai diễn trong các phim truyền hình. Người đẹp 8X chọn kín tiếng trong chuyện tình cảm, muốn khán giả nhớ đến mình trong công việc.
Mới đây thông tin về chuyện tình cảm của NSƯT Kim Tuyến được nhiều người quan tâm. Trên mạng xã hội, những hình ảnh thân mật của diễn viên Chuyện tình đảo ngọc và đồng nghiệp được chia sẻ, bàn tán. Khi chúng tôi liên hệ, phía NSƯT Kim Tuyến từ chối trả lời.
NSƯT Kim Tuyến ở tuổi 38
Không chỉ gây ấn tượng qua các vai diễn, Kim Tuyến còn nhận được lời khen ngợi về nhan sắc. Ở tuổi 38, nữ nghệ sĩ sở hữu vẻ ngoài trẻ trung, vóc dáng chuẩn với chiều cao 1,72 m. Với lợi thế hình thể, sao phim Chuyện tình đảo ngọc tự tin khi thử sức ở nhiều phong cách thời trang khác nhau, từ thanh lịch đến gợi cảm
Ảnh: FBNV
Đời thường, NSƯT Kim Tuyến ăn mặc trẻ trung, đơn giản. Việc khéo léo phối trang phục giúp nữ diễn viên “hack tuổi” trong loạt ảnh được đăng tải trên trang cá nhân. Dù bận rộn, người đẹp vẫn dành thời gian dậy sớm tích cực tập luyện thể dục. Đây là một trong những bí quyết giúp cô giữ được vẻ ngoài rạng rỡ ở hiện tại bên cạnh việc suy nghĩ tích cực
Bình luận (0)