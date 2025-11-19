Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Ở tuổi 38, NSƯT Kim Tuyến được yêu mến qua loạt vai diễn trong các phim truyền hình. Người đẹp 8X chọn kín tiếng trong chuyện tình cảm, muốn khán giả nhớ đến mình trong công việc.

Mới đây thông tin về chuyện tình cảm của NSƯT Kim Tuyến được nhiều người quan tâm. Trên mạng xã hội, những hình ảnh thân mật của diễn viên Chuyện tình đảo ngọc và đồng nghiệp được chia sẻ, bàn tán. Khi chúng tôi liên hệ, phía NSƯT Kim Tuyến từ chối trả lời.

NSƯT Kim Tuyến ở tuổi 38

Cuộc sống của NSƯT Kim Tuyến trước tin đồn tình cảm - Ảnh 1.

Trước tin đồn tình cảm, Kim Tuyến từng gây ấn tượng với khán giả qua loạt vai diễn trong Chuyện tình đảo ngọc, Sắc đẹp và danh vọng, Mộng phù hoa, Mẹ biển… Năm 2023, nữ diễn viên đón tin vui khi nhận danh hiệu NSƯT. Đây được xem là cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của người đẹp 8X, song cũng là áp lực bởi cô quan niệm phải làm sao để xứng đáng với danh hiệu này

Ảnh: FBNV

- Ảnh 2.
- Ảnh 3.

Không chỉ gây ấn tượng qua các vai diễn, Kim Tuyến còn nhận được lời khen ngợi về nhan sắc. Ở tuổi 38, nữ nghệ sĩ sở hữu vẻ ngoài trẻ trung, vóc dáng chuẩn với chiều cao 1,72 m. Với lợi thế hình thể, sao phim Chuyện tình đảo ngọc tự tin khi thử sức ở nhiều phong cách thời trang khác nhau, từ thanh lịch đến gợi cảm

Ảnh: FBNV

- Ảnh 4.
- Ảnh 5.

Đời thường, NSƯT Kim Tuyến ăn mặc trẻ trung, đơn giản. Việc khéo léo phối trang phục giúp nữ diễn viên “hack tuổi” trong loạt ảnh được đăng tải trên trang cá nhân. Dù bận rộn, người đẹp vẫn dành thời gian dậy sớm tích cực tập luyện thể dục. Đây là một trong những bí quyết giúp cô giữ được vẻ ngoài rạng rỡ ở hiện tại bên cạnh việc suy nghĩ tích cực

Ảnh: FBNV

- Ảnh 6.

Ngoài đóng phim, NSƯT Kim Tuyến còn hoạt động ở sân khấu kịch, trình diễn thời trang. Người đẹp 8X còn được mời tham gia công tác tuyển chọn diễn viên cho các dự án phim hay chia sẻ kinh nghiệm với thế hệ đàn em

Ảnh: FBNV

- Ảnh 7.

Trong một chương trình, người đẹp chia sẻ quãng thời gian ở phim trường là cơ hội để cô vừa làm, vừa học để hoàn thiện mình. Cô không ngại biến hóa trong nhiều dạng vai khác nhau để tạo ấn tượng với khán giả. NSƯT Kim Tuyến chia sẻ ở tuổi 38, cô có sự chọn lựa vai diễn mình tham gia thay vì bất chấp nhận phim. Thậm chí, nữ nghệ sĩ không ngại góp mặt trong những dự án hay nhưng kinh phí thấp bởi đổi lại, cô có được cảm xúc, sự thăng hoa trong nghề

Ảnh: FBNV

- Ảnh 8.

Về chuyện đời tư, NSƯT Kim Tuyến từng trải qua một cuộc hôn nhân dang dở. Sau đó, cô làm mẹ đơn thân, tập trung làm việc để chăm sóc con. Trong Khang Show, khi nhìn lại biến cố tình cảm này, nữ diễn viên cho biết một phần do cô còn trẻ, chưa đủ kinh nghiệm để bước vào hôn nhân. "Tôi không đổ lỗi cho ai hết, điều đó còn do sự thiếu hụt về kiến thức hôn nhân của tôi ở độ tuổi đó", cô kể

Ảnh: FBNV

- Ảnh 9.

NSƯT Kim Tuyến ở hiện tại kín tiếng trong chuyện tình cảm. Cô muốn khán giả nhớ đến mình qua những vai diễn thay vì bàn tán về đời tư. Do đó, người đẹp 8X từng chia sẻ dù có người yêu, cô vẫn sẽ giữ cho riêng mình

Ảnh: FBNV

- Ảnh 10.

Dù vậy, Kim Tuyến vui khi được con ủng hộ tìm hạnh phúc mới. Cô chia sẻ từ lúc ly hôn đến hiện tai, không phải cô chưa từng trải qua cuộc tình nào. Song thời điểm đó, người đẹp thấy sẽ khó để giải thích câu chuyện tình yêu với một đứa trẻ, không biết làm sao cho con chấp nhận. “Còn khi được con ủng hộ, "đẩy thuyền" thì mình lại chẳng có”, cô bộc bạch

Ảnh: FBNV

Xem thêm bình luận