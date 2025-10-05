Sắc vóc gợi cảm của NSƯT Kim Tuyến ở tuổi 38

Sau một lần đổ vỡ, Kim Tuyến tập trung cho công việc, hiếm khi nhắc đến chuyện cá nhân. Người đẹp 8X cũng muốn khán giả nhớ đến mình qua các dự án chứ không phải vì đời tư. Hiện tại, con gái là một trong những nguồn động lực để Kim Tuyến mạnh mẽ hơn trong cuộc sống