Sắc vóc gợi cảm của NSƯT Kim Tuyến ở tuổi 38

Nhờ tập luyện thể thao và giữ tinh thần tích cực, NSƯT Kim Tuyến ghi điểm bởi vẻ ngoài trẻ trung, quyến rũ khi bước sang tuổi 38.
NSƯT Kim Tuyến được lựa chọn trở thành nàng thơ cho bộ sưu tập Giấc mộng đêm trung thu, gây ấn tượng bởi nhan sắc rạng rỡ ở tuổi 38. Với các thiết kế mang đậm dấu ấn văn hóa, được cách điệu mang lại sự mới mẻ cho người mặc, sao phim Chuyện tình đảo ngọc góp phần lan tỏa nét đẹp truyền thống trong dự án này. Theo tiết lộ, bộ sưu tập còn là hành trình thị giác vừa hoài niệm, vừa rực rỡ, tái hiện không khí lễ hội qua lăng kính đương đại.
Vẻ gợi cảm của NSƯT Kim Tuyến
Trong không gian đậm chất hoài niệm, NSƯT Kim Tuyến khoe vẻ gợi cảm với thiết kế yếm vàng, góp phần truyền tải tinh thần mà nhà thiết kế hướng đến: "Mỗi khung hình là một giấc mơ, nơi người mẫu và trang phục hòa làm một"
Nhà thiết kế chia sẻ trong hành trình nghệ thuật, NSƯT Kim Tuyến cho thấy sự đa dạng và chiều sâu cảm xúc. Với nữ diễn viên, nghệ thuật không chỉ diễn mà còn sống cùng nhân vật, để mỗi vai đều trở thành một phần ký ức khó phai trong lòng khán giả
