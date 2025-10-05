Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Sắc vóc gợi cảm của NSƯT Kim Tuyến ở tuổi 38

Thạch Anh
Thạch Anh
05/10/2025 13:25 GMT+7

Nhờ tập luyện thể thao và giữ tinh thần tích cực, NSƯT Kim Tuyến ghi điểm bởi vẻ ngoài trẻ trung, quyến rũ khi bước sang tuổi 38.

NSƯT Kim Tuyến được lựa chọn trở thành nàng thơ cho bộ sưu tập Giấc mộng đêm trung thu, gây ấn tượng bởi nhan sắc rạng rỡ ở tuổi 38. Với các thiết kế mang đậm dấu ấn văn hóa, được cách điệu mang lại sự mới mẻ cho người mặc, sao phim Chuyện tình đảo ngọc góp phần lan tỏa nét đẹp truyền thống trong dự án này. Theo tiết lộ, bộ sưu tập còn là hành trình thị giác vừa hoài niệm, vừa rực rỡ, tái hiện không khí lễ hội qua lăng kính đương đại.

Vẻ gợi cảm của NSƯT Kim Tuyến

Sắc vóc gợi cảm của NSƯT Kim Tuyến ở tuổi 38- Ảnh 1.
Sắc vóc gợi cảm của NSƯT Kim Tuyến ở tuổi 38- Ảnh 2.

Trong không gian đậm chất hoài niệm, NSƯT Kim Tuyến khoe vẻ gợi cảm với thiết kế yếm vàng, góp phần truyền tải tinh thần mà nhà thiết kế hướng đến: "Mỗi khung hình là một giấc mơ, nơi người mẫu và trang phục hòa làm một"

Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Sắc vóc gợi cảm của NSƯT Kim Tuyến ở tuổi 38- Ảnh 3.

Với bộ ảnh lần này, Kim Tuyến cho thấy sự biến hóa qua từng khung hình. Sao nữ 8X diện áo dài phom dáng truyền thống, kết hợp cùng kiểu tóc búi cao giúp tôn lên vẻ đẹp thanh tú. Nhờ sở hữu vóc dáng chuẩn, diễn viên phim Chuyện tình đảo ngọc không ngại trải nghiệm ở nhiều phong cách khác nhau

Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Sắc vóc gợi cảm của NSƯT Kim Tuyến ở tuổi 38- Ảnh 4.

Các thiết kế lần này với chất liệu gấm, lụa, tơ tằm… gợi nhắc về chiều sâu văn hóa Việt. Do đó, ê kíp đã chọn những bối cảnh mang tính hoài cổ để khai thác triệt để tinh thần của bộ ảnh

Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Sắc vóc gợi cảm của NSƯT Kim Tuyến ở tuổi 38- Ảnh 5.

Các thiết kế với tà áo mềm mại, họa tiết thêu tinh xảo với các màu sắc như vàng son, đỏ thẫm, hồng đào, xanh ngọc,... NSƯT Kim Tuyến tập trung gửi gắm cảm xúc trong từng khoảnh khắc, toát lên được vẻ kiêu sa, dịu dàng nhưng không kém phần quyến rũ

Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Sắc vóc gợi cảm của NSƯT Kim Tuyến ở tuổi 38- Ảnh 6.
Sắc vóc gợi cảm của NSƯT Kim Tuyến ở tuổi 38- Ảnh 7.

Nhà thiết kế chia sẻ trong hành trình nghệ thuật, NSƯT Kim Tuyến cho thấy sự đa dạng và chiều sâu cảm xúc. Với nữ diễn viên, nghệ thuật không chỉ diễn mà còn sống cùng nhân vật, để mỗi vai đều trở thành một phần ký ức khó phai trong lòng khán giả

Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Sắc vóc gợi cảm của NSƯT Kim Tuyến ở tuổi 38- Ảnh 8.

Khoác lên mình bộ sưu tập Giấc mộng đêm trung thu, Kim Tuyến khéo léo chọn những dáng đơn giản nhưng toát lên được tinh thần của bộ trang phục, từ đó tôn vinh những chất liệu truyền thống như gấm, lụa, tơ tằm, nhung…

Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Sắc vóc gợi cảm của NSƯT Kim Tuyến ở tuổi 38- Ảnh 9.

Ở tuổi 38, NSƯT Kim Tuyến không chỉ gây ấn tượng bởi sự nghiệp thăng hoa mà còn vì nhan sắc rạng rỡ. Cô tiết lộ bên cạnh việc ăn uống khoa học hay chăm chỉ tập luyện thể thao thì việc giữ tinh thần lạc quan, suy nghĩ tích cực cũng là bí quyết giúp bản thân duy trì sắc vóc

Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Sắc vóc gợi cảm của NSƯT Kim Tuyến ở tuổi 38- Ảnh 10.

Sau một lần đổ vỡ, Kim Tuyến tập trung cho công việc, hiếm khi nhắc đến chuyện cá nhân. Người đẹp 8X cũng muốn khán giả nhớ đến mình qua các dự án chứ không phải vì đời tư. Hiện tại, con gái là một trong những nguồn động lực để Kim Tuyến mạnh mẽ hơn trong cuộc sống

Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Tin liên quan

Diễn viên Kim Tuyến: Con gái ủng hộ tôi tìm hạnh phúc mới

Diễn viên Kim Tuyến: Con gái ủng hộ tôi tìm hạnh phúc mới

Diễn viên Kim Tuyến có những chia sẻ về quan điểm làm nghề sau khi được nhận danh hiệu NSƯT. Bên cạnh đó, cô trải lòng về cuộc sống mẹ đơn thân cũng như tiết lộ về hình mẫu chọn bạn trai.

Khám phá thêm chủ đề

Kim tuyến NSƯT Kim Tuyến gợi cảm Diễn viên Kim Tuyến
Xem thêm bình luận