Tuấn Hưng ra sao sau biến cố?

Hôm 15.12, ca sĩ Tuấn Hưng trình làng album Chạm, đánh dấu sự trở lại sau biến cố mất người thân. Giọng ca từng được ví như “con ngựa bất kham” xuất hiện với dáng vẻ trầm tĩnh, giới thiệu đến khán giả một vai trò mới trong sự nghiệp - nhạc sĩ.

5 ca khúc được lựa chọn đưa vào album là một phần nhỏ trong số rất nhiều bài hát Tuấn Hưng tự sáng tác trong quãng thời gian vừa qua. Đây có lẽ là bất ngờ lớn mà cựu thành viên Quả Dưa Hấu mang theo khi tái xuất. Ngoại trừ Cảm ơn ghi nhận sự kết hợp với MTV, 4 bài hát còn lại gồm Chạm vào nỗi nhớ mẹ, Trời xanh vẫn ở phía trước, Lặng thinh và Em đều do giọng ca 7X tự thể hiện.

Tuấn Hưng thử sức ở vai trò mới sau biến cố mất người thân Ảnh: Bin Leo

Tuấn Hưng tâm sự bản thân có duyên với con số 5, vì gắn với nhiều dấu mốc quan trọng của cuộc đời. Khi quyết định thực hiện album này, nam ca sĩ tình cờ chốt đúng số lượng 5 ca khúc, khiến dự án thêm ý nghĩa. Trong vai trò người sáng tác, huấn luyện viên Giọng hát Việt không chọn chủ đề về tình yêu đôi lứa - vốn được xem dễ tạo hit. Thay vào đó, anh muốn bước ra khỏi vùng an toàn để viết về mẹ, về vợ, về bạn bè và những chiêm nghiệm trong cuộc sống để gửi gắm thông điệp về lòng biết ơn, giá trị của yêu thương.

Đặc biệt, Chạm vào nỗi nhớ mẹ được xem là tiếng lòng của giọng ca 7X thể hiện sự chênh vênh, nỗ lực vượt qua biến cố mất người thân để hướng đến những những điều tích cực. “Đó là cảm xúc khi mẹ đã mất, tôi ngồi trong nhà, ngoài sân hay đi lên trên gác vẫn thấy mẹ như ở đâu đó xung quanh. Đến tận cả ngay bây giờ, tất cả mọi người trong gia đình vẫn nghĩ mẹ đang ở đâu đấy thôi. Chỉ khi mình đi ra khỏi nhà mới cảm nhận rất rõ sự mất mát”, anh nói.

Khi đối diện với biến cố, Tuấn Hưng như rơi vào cảm giác lạc lõng, cô đơn. “Quãng thời gian ấy thú thật 4 tháng mà dài như 4 năm, từng ngày trôi qua rất chậm, rất dài và màu trầm nhiều hơn màu tươi. Tất cả những người trong gia đình, từ bố, vợ đến các con đều không biết cảm xúc đó của tôi. Vì nghĩ mình là trụ cột của cả gia đình nên tôi cần phải vững vàng. Tôi gượng dậy, cố bước đi bằng âm nhạc”, nam ca sĩ chia sẻ về giai đoạn khó khăn.

Tuấn Hưng thay đổi ra sao?

Ngoài âm nhạc, gia đình cũng là nguồn động lực để Tuấn Hưng vượt qua giai đoạn khó khăn Ảnh: Bin Leo

Tuấn Hưng nói thêm đôi lúc, anh bắt đầu sợ cảm giác đến chỗ đông người. Thay vào đó, nam ca sĩ chọn dành thời gian cho gia đình, làm nhạc. “Đấy đang là niềm vui lớn nhất của tôi lúc này, cảm thấy như thế là hạnh phúc, là an toàn và tất cả với mình. Tôi không biết đấy là diễn biến trạng thái tích cực hay tiêu cực nhưng thấy như thế đang là tốt cho mình và mọi diễn biến như thế, tôi vẫn đang chịu được”, anh bộc bạch.

Theo Tuấn Hưng, con ngựa nào dù bất kham đến mấy thì khi trải qua sóng gió cũng tự thuần hóa mình hoặc bị thuần hóa bởi môi trường xung quanh. Anh khẳng định bản tính dù không mất đi nhưng sẽ thay đổi theo thời gian chứ không còn tung bay, thích gì làm nấy. Cựu thành viên Quả Dưa Hấu chiêm nghiệm: “Dù có mạnh mẽ gai góc đến mấy thì cũng đến thời điểm lúa chín cúi đầu”.

Giọng ca 7X tự thấy thời kỳ đỉnh cao của mình đã qua nên không bao giờ huyễn hoặc mình hay đặt cho mình ước mơ sẽ trở lại đường đua âm nhạc. Tuy nhiên, anh vẫn giữ sự bền bỉ, nỗ lực trong chặng đường làm nghề. Tuấn Hưng bộc bạch: "Thời điểm Nắm lấy tay anh trở thành hit, nhiều người nghĩ tôi không thể có bài hát nào vượt qua, nhưng 10 năm sau thì Gấp đôi yêu thương một lần nữa chạm đến khán giả. Nên tôi nghĩ, trong âm nhạc hay bất cứ việc gì, sự nỗ lực và bền bỉ là điều quan trọng".