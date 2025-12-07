Dương Cẩm Lynh nói về việc mặc váy cưới sau biến cố hôn nhân

Khi nhắc về sự nghiệp diễn xuất, Dương Cẩm Lynh nhớ đến vai Ngọc - bà mẹ đơn thân trong Tiệm ăn dì ghẻ. Đáng chú ý, vai diễn này được cô thể hiện sau một năm đối diện với biến cố hôn nhân. Do đó, nữ diễn viên lột tả nhân vật bằng những trải nghiệm từ cuộc sống của chính mình và may mắn được khán giả đón nhận.

Hay khi nói về Lan trong phim Nợ anh một giấc mơ, Dương Cẩm Lynh cho biết đây là một sự bứt phá trong sự nghiệp diễn xuất. Đây là lần đầu cô dám thử sức với hình ảnh cá tính, khác với vẻ dịu dàng thường thấy. “Trong mỗi nhân vật tôi đảm nhận, tôi luôn muốn cho mọi người thấy rằng họ có suy nghĩ, có quá khứ riêng chứ không phải xấu ngay từ đầu. Tôi không muốn nhân vật của mình vào phim một cái là ác liền. Nhân vật Lan này là một ví dụ”, cô bày tỏ.

Dương Cẩm Lynh cho biết 2 con là nguồn động lực để cô vực dậy sau biến cố ẢNH: FBNV

Gần đây, Dương Cẩm Lynh góp mặt trong phim Lỗi đạo cang thường, đánh dấu sự trở lại sau những thăng trầm trong cuộc sống. Nữ diễn viên tâm sự thời điểm đối diện với những sóng gió, cô không thể toàn tâm toàn ý cho một tác phẩm. Nên khi nhận được lời mời, sao nữ từng nghĩ đến chuyện từ chối vì sợ tâm lý không đủ vững vàng để làm tốt vai diễn. Song sau khi cân nhắc, cô quyết định tham gia.

Ghi dấu ấn trong sự nghiệp diễn xuất nhưng trong cuộc sống riêng, Dương Cẩm Lynh đối diện với không ít thăng trầm. Chính những điều đó khiến bản thân người đẹp 8X cũng có sự thay đổi so với trước. “Không phải mỗi vai diễn đều vận vào mình nhưng nó cũng đã thể hiện phần nào tính cách của mình. Khi từ Mỹ trở về, tôi không nghĩ sau khi lấy chồng, sinh con, mình lại gặp nhiều biến cố đến như vậy. Nhưng mình phải vượt qua và đứng lên”, cô nói.

Nhắc về chuyện hôn nhân, Dương Cẩm Lynh cho biết sẽ khó biết trước được rằng đó là lựa chọn đúng hay sai. Theo cô, quan trọng là sau mỗi biến cố xảy ra, bản thân đúc kết và học được điều gì. Người đẹp 8X nhận ra là dù có bất cứ vấn đề gì cũng phải cố gắng vực dậy, tái tạo lại năng lượng cho chính mình.

Sắc vóc gợi cảm của nữ diễn viên Lòng dạ đàn bà ở tuổi ngoài 40 ẢNH: FBNV

“Chỉ có mình mới giúp được mình thôi. Tất cả mọi thứ xung quanh từ bạn bè, người thân… đều có thể tác động nhưng bản thân mình vẫn là chính. Dù mình có độc thân hay đổ vỡ thì phải chuẩn bị cho mình hành trang, phải chủ động về mọi thứ và luôn điềm tĩnh trong mọi hoàn cảnh”, Dương Cẩm Lynh bộc bạch.

Dương Cẩm Lynh ở tuổi 43

Ở thời điểm hiện tại, nữ diễn viên học cách suy nghĩ lạc quan, tự vực dậy chính mình. Bên cạnh đó, 2 con trai là nguồn động lực để cô cố gắng hơn trong cuộc sống. Nhìn lại, Dương Cẩm Lynh cho rằng chính quãng thời gian khó khăn giúp cô bứt phá, làm những điều mà trước đây bản thân chưa từng làm, điển hình là việc bán hàng online. “Ban đầu tôi cũng rất ngại vì không biết phải nói gì. Nhưng mình sống đúng với thực tế của mình là điều hay nhất có thể và mình cũng không làm gì sai”, diễn viên Tiệm ăn dì ghẻ bộc bạch.

Khi được hỏi về việc có sợ mặc váy cưới sau đổ vỡ, người đẹp chia sẻ thêm với chúng tôi: “Thật ra đó chỉ là một bộ đồ khoác lên để mình thấy thoải mái, xinh đẹp hơn. Nhưng quan trọng vẫn là nội tâm, nguồn năng lượng bên trong. Bây giờ mình không mặc váy cưới nhưng ở một nơi nào đó mình cảm thấy tràn đầy năng lượng, hạnh phúc là đủ rồi. Mình cũng có thể 80 tuổi mặc áo cưới được mà, miễn là mình hạnh phúc”.