Nghệ sĩ Mai Trần phụ vợ bán hàng online vì trí nhớ giảm, không thể đóng phim

Nghệ sĩ Mai Trần chạy xe máy đi giao hàng cho khách Ảnh: FBNV

Nghệ sĩ Mai Trần đi giao hàng phụ giúp cho vợ

Mới đây, nghệ sĩ Phương Dung đăng tải hình ảnh cũng như chia sẻ thông tin về nghệ sĩ Mai Trần. Khi biết nam nghệ sĩ cùng vợ bán hàng online, cô đặt mua ủng hộ. Bất ngờ hơn, chính ông là người đích thân đến đoàn phim để giao hàng.

“Anh bệnh tim nên sức khỏe không tốt, không đi diễn được, nhưng anh không buông xuôi. Anh nói cái gì anh cũng làm, miễn là việc đàng hoàng. Khi vợ bán hàng online, anh tự đi giao dù xa xôi nắng mưa. Nghe anh tâm sự có lần trời mưa chạy mấy chục cây số để giao hàng, đến nơi thì không liên lạc được với khách, đành ôm hàng quay về, nghe mà xót xa. Mong anh luôn khỏe và buôn bán đắt hàng”, cô chia sẻ.

Bài đăng của nghệ sĩ Phương Dung nhận được nhiều quan tâm của các nghệ sĩ và khán giả. Nhiều đồng nghiệp như Hạnh Thúy, Gia Bảo… cũng nhiệt tình chia sẻ thông tin, quảng bá sản phẩm giúp vợ chồng nam nghệ sĩ.

Phương Dung cùng một số nghệ sĩ đặt mua các món mà vợ chồng Mai Trần đang bán online Ảnh: FBNV

Muốn kiếm tiền bằng chính công sức của mình

Trao đổi với Thanh Niên, bà Quỳnh Vân - vợ nghệ sĩ Mai Trần cho biết, sau khi trải qua phẫu thuật tim do tắc mạch máu lên não năm 2019, sức khỏe của chồng không còn tốt, trí nhớ sa sút, lúc nhớ lúc quên nên không thể tiếp tục hoạt động nghệ thuật. Rời xa sân khấu và phim trường, cuộc sống hằng ngày của Mai Trần chỉ quanh quẩn ở nhà. Thấy vợ vất vả kiếm tiền trang trải cuộc sống, ông đăng bài bán hàng online, phụ đi giao hàng ở một số nơi. "Anh muốn làm việc để đỡ buồn. Tôi cho anh đi giao hàng ở nơi gần thôi, còn những chỗ xa thì tôi đảm nhận vì sợ anh quên đường", vợ nam nghệ sĩ chia sẻ.

Những ngày gần đây, nhờ đồng nghiệp và khán giả ủng hộ, đơn hàng của hai vợ chồng được nhiều hơn. Vợ nam nghệ sĩ bộc bạch: "Có bạn trẻ nhận ra anh là nghệ sĩ, còn cho thêm tiền ship, anh cảm động lắm. Không còn đi đóng phim được, anh cũng buồn, nhớ nghề và trăn trở lắm. Nhưng anh biết bản thân không thể làm được nữa nên đành thôi. Trước đây anh cũng vài lần nhận vai, nhưng anh đọc kịch bản, học thoại một lát lại quên, sợ ảnh hưởng đến cả đoàn phim".

Nam nghệ sĩ phụ vợ gói hàng, chuẩn bị nguyên liệu, dụng cụ cho các đơn hàng Ảnh: FBNV

Hiện vợ chồng nghệ sĩ Mai Trần sinh sống tại Nhơn Trạch (Đồng Nai). Trước đây, họ ở tạm trên đất của người thân. Sau này, khi được mẹ cho đất, vợ chồng nghệ sĩ vay mượn xây được căn nhà nhỏ làm nơi an cư. Bà Quỳnh Vân kể, khách mua hàng online phần lớn sống ở TP.HCM nên ngày nào hai vợ chồng cũng chạy xe từ Đồng Nai lên giao hàng. Có hôm, bà đi từ trưa đến tận khuya, về đến nhà lại tranh thủ chuẩn bị hàng cho ngày hôm sau.

Theo vợ nghệ sĩ Mai Trần: "Cuộc sống gia đình dẫu có khó khăn nhưng chúng tôi luôn vui vẻ, chưa bao giờ cãi vã vì chuyện tiền nong. Ngày nào có tiền thì ăn ngon hơn một chút, hôm nào khó thì rau cháo cũng qua ngày. Khi đã quyết định là vợ chồng thì phải đồng hành cùng nhau là lẽ đương nhiên, sướng khổ gì cũng sẽ cùng đi đến cuối cuộc đời".

Nghệ sĩ Mai Trần bên người vợ kém ông 20 tuổi, cùng đồng hành qua bao biến cố cuộc đời Ảnh: FBNV

Vợ nam nghệ sĩ cũng cho biết, những ngày qua có số cá nhân liên hệ, ngỏ ý quay clip để kêu gọi giúp đỡ, nhưng hai vợ chồng đều từ chối. Vợ nghệ sĩ Mai Trần bày tỏ: "Chúng tôi không muốn lợi dụng bệnh tật hay khó khăn để xin tiền. Vợ chồng tôi vẫn còn lao động được, vẫn có thể sống bằng công sức của mình. Khi anh đi giao hàng, nếu ai thương mà cho thêm chút đỉnh, chúng tôi nhận với lòng biết ơn. Còn kêu gọi quyên góp thì chúng tôi xin từ chối. Trước đây, anh từng mang ơn đồng nghiệp cũng như khán giả khi giúp đỡ anh có chi phí phẫu thuật. Còn bây giờ, chúng tôi nghĩ bản thân còn sức là phải tự làm, không thể mãi nhờ vả".







