Dương Cẩm Lynh: Từng tự ti khi gặp đồng nghiệp sau biến cố nợ nần

Dương Cẩm Lynh học được sự điềm tĩnh sau biến cố ẢNH: FBNV

Sau biến cố nợ nần, Dương Cẩm Lynh dần cân bằng lại cuộc sống. Mới đây, khi trò chuyện cùng MC Giang Thái, nữ diễn viên 8X cho biết 5 tháng qua, cô vừa cân bằng giữa gia đình, công việc kinh doanh và vừa hoàn thành 2 bộ phim. Với người đẹp, đó là điều không đơn giản vì “có những ngày tôi chỉ ngủ được khoảng 2 - 3 tiếng. Mọi người hay chọc rằng tôi là siêu năng lượng”.

Chia sẻ về bản thân, Dương Cẩm Lynh nói điều cô học được chính là sự điềm tĩnh. Bà mẹ hai con quan niệm “bây giờ chuyện gì đến tôi cũng thấy bình thường”, khác với cách nhìn nhận vấn đề cách đây 2 năm. Cô chiêm nghiệm: “Bây giờ trước mắt hay phía sau tôi rất bề bộn, rối bời nhưng vì sự từng trải, kinh nghiệm đã tạo cho tôi bản lĩnh. Mỗi khó khăn dạy cho tôi bài học và tôi thấy vui với sự thay đổi này”.

Sự bản lĩnh giúp bà mẹ hai con dần vượt qua giai đoạn khó khăn và cân bằng lại cuộc sống. Cô kể trước đây, bản thân thường trăn trở, thắc mắc khi những điều không hay đến với mình. Còn ở hiện tại, Dương Cẩm Lynh mạnh mẽ vượt qua vì cô tin rằng “khi có chuyện gì đó không như ý thì cũng sẽ có điều gì đó tốt đẹp hơn đến với mình”. Sao phim Ải mỹ nhân bày tỏ: “Tôi biến gánh nặng thành động lực. Tôi thấy may mắn vì có hai thiên thần nhỏ. Mỗi lần tôi đi làm về, con ôm lấy tôi hỏi có mệt hay không. Tôi xem đó là nguồn động lực lớn”.

Sau khi sắp xếp được công việc, Dương Cẩm Lynh tất bật trở lại với các dự án phim ảnh ẢNH: FBNV

Trở lại với phim ảnh, Dương Cẩm Lynh thừa nhận ban đầu cô tự ti khi đối diện với các đồng nghiệp. Sao nữ 8X chia sẻ: “Tôi cảm thấy không thoải mái để tiếp xúc với ai, nhưng quan trọng là làm tốt công việc. Dù tự ti hay có buồn nhưng tôi phải cố gắng”. Từ câu chuyện của chính mình, bà mẹ hai con quan niệm chỉ cần bản thân cố gắng sẽ có được thành quả. Bởi cô tin “ông trời không bao giờ lấy hết của mình thứ gì. Mình cứ biết cách suy nghĩ thì tự nhiên mọi điều tích cực sẽ đến”.

Hiện tại, hai con là nguồn động lực của Dương Cẩm Lynh trong cuộc sống. Từng có thời điểm nữ diễn viên thấy có lỗi với các bé vì không cho con một gia đình trọn vẹn, cuộc sống đủ đầy. Song khi nhìn nhận theo hướng tích cực, sao nữ 8X thấy rằng vì hoàn cảnh hiện tại mà cô có thể tự chủ động trong việc nuôi dạy con. “Nhiều khi sống hai người, con cái sẽ thấy cảnh tranh cãi của bố mẹ. Còn bây giờ tôi thấy con rất vui. Mọi thứ do mình tạo ra thôi, mình thấy thiệt thòi là thiệt thòi, mình thấy vui vẻ thì vui vẻ. Khi bé lớn lên, tôi nghĩ con sẽ hiểu”, cô chiêm nghiệm.

Dương Cẩm Lynh hiện tại cũng không đặt nặng vấn đề tình cảm vì sợ bị chi phối thời gian dành cho công việc, cho các con. Quan điểm về chuyện yêu đương cũng khác so với trước. Cô chia sẻ: “Trước đây có người nào đó đối xử tốt với mình, thì mình tin vào tình yêu, thậm chí nghĩ không có tình yêu sống không được. Bây giờ thì tất cả là do mình, vui buồn cũng do mình. Không có tình yêu, mình sẽ nhìn vào cái khác liền”.