Nữ diễn viên bị dọa giết sau khi Elon Musk đăng tin giả

Ayo Edebiri bị tấn công sau khi Elon Musk chia sẻ tin giả về cô ẢNH: AFP

Theo Variety, trên Instagram mới đây, Ayo Edebiri chia sẻ bài đăng cũ của Elon Musk và kể lại trải nghiệm tồi tệ: "Tôi đã nhận được một số lời đe dọa giết người điên rồ nhất và những lời lăng mạ, phân biệt chủng tộc nặng nề (tôi không chắc có phải là trải nghiệm tệ nhất trong đời không nhưng chắc chắn nằm trong top 3) cho một tin giả mạo về một dự án khởi động lại mà tôi thậm chí chưa từng nghe đến chỉ vì người đàn ông này". Nữ diễn viên sinh năm 1995 gọi tỉ phú nổi tiếng này là "tên phát xít" và "kẻ ngốc".



Vấn đề mà Ayo Edebiri nhắc tới chính là việc Elon Musk chia sẻ một tin tức giả mạo vào tháng 2.2024. Bản tin sai lệch này có nội dung Disney đang cân nhắc để nữ diễn viên sinh năm 1995 thay thế tài tử Johnny Depp trong dự án khởi động lại loạt phim Cướp biển vùng Caribbean. Chủ sở hữu của X chia sẻ bản tin sai lệch này với dòng trạng thái: "Disney thật tệ". Đáng nói, thông tin này không được bất kỳ cơ quan truyền thông đáng tin cậy nào trong ngành đưa tin.

Ayo Edebiri công khai chỉ trích Elon Musk sau trải nghiệm tồi tệ ẢNH: REUTERS

Năm ngoái, nhà sản xuất Jerry Bruckheimer đã xác nhận rằng một bản khởi động của loạt phim Cướp biển vùng Caribbean đang được phát triển. Tuy nhiên, ông không xác nhận cũng không phủ nhận việc Johnny Depp có trở lại thương hiệu hay không.

Trước khi đăng story trên Instagram về việc bị tấn công trực tuyến do Elon Musk tung tin giả, Ayo Edebiri có động thái tán dương diễn viên hài Bill Burr vì những bình luận của ông trên chương trình Fresh Air. Nghệ sĩ này gọi ông chủ Tesla là "một tên phát xít", cho rằng cú chỉ tay gây tranh cãi của ông tại lễ nhậm chức của Tổng thống Donald Trump không thể là hành động vô tình. Burr cũng gọi doanh nhân này là "kẻ ngốc", "nhà sản xuất xe tệ hại có nền tảng mạng xã hội lỗi thời" và tự hỏi tại sao những người theo chủ nghĩa tự do lại sợ Musk.

Ayo Edebiri là nữ diễn viên trẻ triển vọng ở Hollywood A NHR: AFP

Ayo Edebiri sinh năm 1995 tại Mỹ và đã có hơn chục năm theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Ngôi sao này nổi tiếng với The Bear - loạt phim giúp cô thắng nhiều giải thưởng uy tín: Quả cầu vàng, SAG, Emmy... Nữ diễn viên 30 tuổi cũng ghi dấu ấn qua các tác phẩm khác như: As of Yet, Hello, Goodbye, and Everything in Between, Theater Camp, Omni Loop… Cô còn được biết đến với vai trò biên kịch, diễn viên lồng tiếng. Ayo Edebiri từng tham gia lồng tiếng cho phim hoạt hình nổi tiếng: Spider-Man: Across the Spider-Verse, Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem, Inside Out 2…