Nghệ sĩ cải lương Châu Thanh tiết lộ mối ơn với NSND Diệp Lang

Ở tuổi 67, nghệ sĩ Châu Thanh vẫn miệt mài với các hoạt động nghệ thuật. Ngoài tham gia biểu diễn ở nhiều chương trình, từ các sự kiện lớn đến sân khấu hội chợ, đám tiệc… ông còn làm giám khảo một số chương trình, truyền cảm hứng đến thế hệ sau. Với giọng ca cải lương, việc miệt mài với nghệ thuật cũng là cách ông đáp lại tấm chân tình của khán giả.

Nghệ sĩ Châu Thanh mong có sức khỏe tốt để duy trì đam mê ca hát Ảnh: NVCC

Nói thêm về nghề hát, nghệ sĩ Châu Thanh khẳng định “tình yêu tôi dành cho nghề lớn lao lắm”. Lý giải về điều này, giọng ca chia sẻ chính công việc ca hát đã thay đổi số phận, để rồi từ một người nông dân “nghèo rớt mồng tơi”, ông có cuộc sống ổn định hơn. “Nghề hát giúp tôi có được chén cơm, lo được cho cha mẹ, có nhà cửa và chăm lo cho vợ con”, ông nói với lòng biết ơn.

Cũng từ chính cảm xúc đó nên khi được hỏi về điều trăn trở ở tuổi 67, Châu Thanh nói ông mong có sức khỏe tốt để được hát hoài, phục vụ khán giả. Với nam nghệ sĩ, chỉ cần như vậy đã là niềm hạnh phúc lớn. Giọng ca vọng cổ dài hơi tâm tình: “Người nghệ sĩ nào cũng vậy, khi đã làm nghề này thì lúc nào cũng tha thiết, yêu thương nghề. Chỉ ngoại trừ khán giả không xem nữa thì tôi mới không hát, chứ còn khán giả là mình còn hát”.

Khi sang Mỹ, nghệ sĩ Châu Thanh cùng đạo diễn Diệp Tiên đến viếng NSND Diệp Lang Ảnh: NVCC

Nói thêm về chặng đường làm nghề, Châu Thanh khẳng định bản thân may mắn khi gặp được những người tài giỏi trong nghề, đặc biệt là NSND Diệp Lang. Đây không chỉ là một người anh, mà còn là người thầy, hỗ trợ giọng ca 67 tuổi trong sự nghiệp nghệ thuật. “NSND Diệp Lang là người hiền lành, đạo đức và tài giỏi. Ngày đó tôi nghèo đến mức không có gì để ăn, chính thầy là người cho tiền, níu tôi ở lại với nghề”, Châu Thanh chia sẻ.

Giọng ca Vụ án mã ngưu kể trước đây, ông không mong cầu đi hát để nổi tiếng. Thay vào đó, nam nghệ sĩ chỉ nghĩ mình đang kiếm cơm qua ngày, đợi đến mùa lúa thì trở về quê hương. “Có nhiều lần tôi xin thầy về quê, thầy Diệp Lang chỉ nói là: “Từ từ đi, ngày xưa anh không có cơm cháy ăn nữa. Bây giờ ăn cơm trộn bo bo là ngon quá rồi. Em ráng ở lại, từ từ anh xem vai nào phù hợp anh đưa lên hát”. Từ lời khuyên đó tôi thấy thương thầy hơn. Người ta hay nói học trò phải lo cho thầy, còn đằng này thầy lo ngược lại cho tôi”, ông bồi hồi chia sẻ.

Ngoài NSND Diệp Lang, trong sự nghiệp của mình, nghệ sĩ Thái Châu mang ơn các đàn anh, đàn chị như NSND Thanh Điền, NSND Thanh KIm Huệ, NSND Lệ Thủy, NSND Bạch Tuyết… Với ông, đây là những ngôi sao của sân khấu cải lương, cũng là tấm gương để bản thân noi theo và học hỏi.

Nghệ sĩ Châu Thanh và nghệ sĩ Ngọc Huyền Châu hàn gắn sau 10 năm "đường ai nấy đi" Ảnh: FBNV

Hôn nhân của nghệ sĩ Châu Thanh

Ngoài sự nghiệp nghệ thuật, nghệ sĩ Châu Thanh còn có tổ ấm viên mãn bên vợ là nghệ sĩ Ngọc Huyền Châu. Cả hai từng trải qua 10 năm “đường ai nấy đi” nhưng sau đó hàn gắn và đồng hành đến hiện tại. Nhắc về cuộc hôn nhân của mình, Châu Thanh chia sẻ thời trẻ, khi có sự nghiệp ổn định sẽ không tránh khỏi những phút giây tự cao, thiếu nhường nhịn. Vì vậy khi gặp bất đồng, hôn nhân dễ gãy đổ.

Từ trải nghiệm đó, nghệ sĩ Châu Thanh đúc kết: “Nếu muốn giữ được tình yêu lâu dài, hạnh phúc, chúng ta phải biết nhường nhịn nhau. Ông bà thường nói “chén trong sóng còn khua”, hôn nhân thì không tránh khỏi chuyện lục đục, tranh cãi. Nhưng mình phải giữ được tình yêu thương chứ không phải hơn thua, bởi làm như vậy sẽ dễ mất lòng người bạn đời. Bây giờ tôi trân trọng tổ ấm hiện tại, không nghĩ mình quá cao và cũng không xem người ta quá thấp. Tôi chọn sống chan hòa, từ hạnh phúc gia đình đến các mối quan hệ xã hội. Khi mình trân trọng người ta thì người ta sẽ trân trọng mình”.