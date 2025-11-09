Sức khỏe nghệ sĩ cải lương Thanh Tuấn sau khi nhập viện

“NSND Thanh Tuấn nhập viện hôm 8.11, tuy nhiên sức khỏe đã ổn hơn. Hiện tại, bác sĩ vẫn đang theo dõi tình trạng của ba rồi mới quyết định cho xuất viện hay không”, con trai NSND Thanh Tuấn cho hay.

Khi thông tin về sức khỏe của NSND Thanh Tuấn lan truyền trên mạng xã hội, nhiều khán giả lo lắng. Dưới phần bình luận, người hâm mộ gửi lời động viên, mong nam nghệ sĩ sớm hồi phục để trở lại tiếp tục hoạt động ca hát cũng như công tác giảng dạy, đào tạo những gương mặt trẻ.

Cuộc sống của NSND Thanh Tuấn

NSND Thanh Tuấn là giọng ca được yêu mến của cải lương miền Nam Ảnh: TL

Năm 2025, NSND Thanh Tuấn liên tục gặp biến cố về sức khỏe. Trước đó, vào tháng 3, ông cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), điều trị theo phương pháp ECMO (tim phổi nhân tạo). Sau quãng thời gian tích cực điều trị, nghệ sĩ cải lương dần phục hồi để trở lại với công việc giảng dạy. Giọng ca quê Quảng Ngãi cho biết khi đối diện với biến cố này, ông giảm khoảng 7 - 8 kg, song NSND Thanh Tuấn mừng vì sức khỏe ổn hơn.

Sau biến cố đó, NSND Thanh Tuấn chú trọng hơn đến sức khỏe của mình. Ngoài ăn uống điều độ, ông còn tập thể dục để cải thiện. Giọng ca Người tình trên chiến trận dành thời gian đi bộ, tập hít thở. Khi mọi thứ cải thiện, NSND Thanh Tuấn dành thời gian đứng lớp. Ông nói hiện tại chỉ có thể đưa ra những góp ý cho các bạn trẻ, giúp họ hào hứng gắn bó với sân khấu cải lương.

Nghệ sĩ Thanh Tuấn tên thật là Nguyễn Thanh Liêm, quê Quảng Ngãi. Ông là nghệ sĩ cải lương nổi tiếng, cùng thời với Minh Vương, Lệ Thủy, Mỹ Châu, Minh Cảnh, được biết đến với loạt tác phẩm như Người câu bóng trăng, Khói sóng tiêu tương, Người tình trên chiến trận, Xuân này con không về, Dòng sông quê em... Ông được phong tặng danh hiệu NSƯT năm 2007 và danh hiệu NSND vào năm 2019.

Trong cuộc trò chuyện với Thanh Niên, khi được hỏi về trăn trở dành cho nghề, NSND Thanh Tuấn nói ở tuổi U.80, mọi tâm nguyện của ông đã hoàn thành. Nam nghệ sĩ chỉ mong có sức khỏe tốt để tiếp tục đi hát, phục vụ khán giả.