Giải trí Đời nghệ sĩ

Nghệ sĩ Hữu Nghĩa nhắc về thuở hàn vi, tiết lộ tình hình của Phước Sang

Thạch Anh
Thạch Anh
13/10/2025 08:15 GMT+7

Nghệ sĩ Hữu Nghĩa vừa có những trải lòng về tình bạn với đạo diễn Phước Sang, đồng thời mong đồng nghiệp sớm ổn định sức khỏe sau biến cố.

Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, khi nói về Phước Sang, nghệ sĩ Hữu Nghĩa cho biết cả hai gắn bó từ thuở hàn vi, dù ông lớn tuổi hơn nam diễn viên Khi người đàn ông mang bầu. Họ không chỉ cùng tham gia phim ảnh mà còn có giai đoạn đồng hành khi hoạt động tại sân khấu Kịch Sài Gòn (thành lập năm 1998) cùng dàn diễn viên khác, trong đó có nghệ sĩ Phương Bình.

Nghệ sĩ Hữu Nghĩa nhắc về thuở hàn vi, tiết lộ tình hình của Phước Sang- Ảnh 1.

Nghệ sĩ Hữu Nghĩa chụp ảnh cùng dàn học trò trong dịp giỗ Tổ ngành sân khấu

Ảnh: T.A

Nhắc đến quãng thời gian này, nghệ sĩ Hữu Nghĩa không khỏi bồi hồi. Theo nam diễn viên, Kịch Sài Gòn thời điểm đó đã là một thương hiệu, được nhiều khán giả yêu mến bởi những vở diễn dung dị. “Câu chuyện khi đó dù có thế nào nó vẫn mang hương vị của Sài Gòn. Khi nhắc đến Phước Sang, nó đọng lại trong tôi một kỷ niệm lớn, đó là hành trình tạo dựng một thương hiệu kịch mang dấu ấn riêng”, ông tâm sự.

Theo nghệ sĩ Hữu Nghĩa, từ khi Phước Sang gặp biến cố sức khỏe, ông chủ yếu liên lạc, cập nhật tình hình từ những đồng nghiệp thân thiết như Phương Bình, Nhật Cường. “Mọi người cho tôi hay rằng hiện tại Phước Sang cũng đã ổn hơn rồi, đã ăn uống và đi đứng trở lại được, nhưng còn chậm lắm, không linh hoạt như lúc trước”, ông bộc bạch.

Cuộc sống hiện tại của diễn viên Kim Thư vợ cũ Phước Sang sau biến cố

Theo nghệ sĩ Hữu Nghĩa, điều quan trọng hiện tại là  đồng nghiệp phải giữ sức khỏe. Ông chia sẻ thêm: “Chứ bây giờ mà nghĩ đến việc phải quay lại, giữ phong độ như ngày xưa thì khó. Nếu đòi bạn trở lại như một cầu thủ trở lại sân cỏ, thăng hoa thì chắc không được đâu. Chỉ cần giữ sức khỏe tốt là được rồi”. Nghệ sĩ Hữu Nghĩa cũng hy vọng người bạn thân thiết có thể ổn định trở lại, tiếp tục hoạt động nghệ thuật bằng việc đưa ra ý tưởng cho các dự án trong thời gian tới. 

Nghệ sĩ Hữu Nghĩa nhắc về thuở hàn vi, tiết lộ tình hình của Phước Sang- Ảnh 2.

Ngoài diễn xuất, nghệ sĩ Hữu Nghĩa còn gắn bó với công việc giảng dạy, đào tạo học trò tại Sân khấu kịch Hồng Vân

Ảnh: T.A

Tâm tư của nghệ sĩ Hữu Nghĩa

Trước đó, trong ngày giỗ Tổ ngành sân khấu, nghệ sĩ Hữu Nghĩa không khỏi xúc động khi có dịp gặp gỡ nhiều đồng nghiệp, học trò. Hơn hết, nam nghệ sĩ cho rằng đây còn là dịp ghi nhớ công ơn những người đã tạo nên nền văn hóa nghệ thuật phong phú. Ông quan niệm “không thầy đố mày làm nên”, đồng thời chia sẻ: “Không phải ngẫu nhiên mà có được ngành nghệ thuật thăng hoa như bây giờ mà phải trải qua nhiều thăng trầm, mày mò. Cho nên mình phải ghi nhớ công ơn của những người khai phá”.

Sao nam tâm sự trước khi trở thành một diễn viên, đạo diễn, ông cũng từng trải qua quãng thời gian học hỏi, trau dồi từ những người thầy. Nghệ sĩ Hữu Nghĩa bộc bạch thêm: “Hiện tại, để có thể làm công tác giảng dạy, tôi cũng phải học phương pháp sư phạm để có thể truyền đạt kiến thức nghệ thuật một cách dễ hiểu cho các em thế hệ sau".

Theo nghệ sĩ Hữu Nghĩa, thầy trò đến với nhau cũng là một cái duyên nên "tôi nhớ ơn những người dạy dỗ mình và các em thế hệ sau cũng vậy". Trong vai trò một người thầy, nam diễn viên bộc bạch nỗi lòng: "Dịp giỗ Tổ mang nhiều ý nghĩa, là lúc mình nhớ về những tình cảm của thầy trò và cố gắng để tiếp nối, vun đắp, tạo ra nền nghệ thuật dù không dám nói quá vượt bậc nhưng phải được giữ gìn, mang những tác phẩm hay đến với công chúng. Đó là điều tôi rất tâm huyết và tôi nghĩ tất cả các anh em trong nghề cũng nghĩ như vậy".

Hữu Nghĩa: 50 tuổi mới lấy vợ, thừa nhận chưa tròn trách nhiệm với gia đình

Hữu Nghĩa: 50 tuổi mới lấy vợ, thừa nhận chưa tròn trách nhiệm với gia đình

Trò chuyện cùng Trung Dân trong chương trình Người kể chuyện đời , nghệ sĩ Hữu Nghĩa có dịp trải lòng về cuộc sống hôn nhân của mình khi lập gia đình ở tuổi 50.

