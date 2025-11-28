Cuộc sống tuổi 67 của nghệ sĩ cải lương Châu Thanh

Nghệ sĩ Châu Thanh cùng vợ và con gái Châu Ngọc Tiên có mặt tại sự kiện ra mắt phim điện ảnh Phòng trọ ma bầu. Ngoài hoạt động ở sân khấu cải lương, ông còn có niềm đam mê dành cho diễn xuất, từng góp mặt trong một số dự án. Với ông, lần xuất hiện này là cơ hội để bản thân nhớ về những kỷ niệm trước đây cũng như theo dõi những tác phẩm mới của thế hệ trẻ. “Không khí nhộn nhịp khiến tôi trào dâng niềm yêu nghề, muốn tiếp tục thử sức”, giọng ca dài hơi nói.

Nghệ sĩ Châu Thanh cùng vợ con đến ủng hộ đoàn phim Phòng trọ ma bầu Ảnh: T.A

Khi được hỏi về việc nhiều nghệ sĩ cải lương hiện tại cũng rẽ hướng sang đóng phim điện ảnh, nghệ sĩ Châu Thanh cho rằng đó cũng là cách tô điểm thêm cho nghệ thuật. "Tất cả các bạn đã sống với nghề hát và có duyên với nghệ thuật thì ai cũng có năng khiếu và dễ thích nghi. Nhiều bạn trẻ còn chọn phát triển cải lương trên nền tảng số, đây là điều đáng hoan nghênh. Vì các bạn đã tìm được hướng đi phù hợp trong thời buổi hiện đại, lôi cuốn được khán giả", giọng ca 67 tuổi nêu quan điểm.

Cuộc sống kín tiếng của nghệ sĩ Châu Thanh

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, nghệ sĩ Châu Thanh cho biết tình hình show diễn của ông không được như trước. Theo giọng ca cải lương, trước đây mỗi ngày ông có thể biểu diễn 2 - 3 suất, từ tiệc cưới, tiệc sinh nhật hay sân khấu hội chợ…

Không đi diễn, nam nghệ sĩ chọn ở nhà với gia đình thay vì họp mặt bạn bè như ngày trẻ. Ông cho biết thêm: “Niềm hạnh phúc của tôi bây giờ là dành thời gian ngồi thiền, tụng kinh để cầu nguyện những điều tốt đẹp”.

Nghệ sĩ Châu Thanh vẫn miệt mài với nghệ thuật ở tuổi 67 Ảnh: T.A

Ở tuổi U.70, nghệ sĩ Châu Thanh cũng chú trọng việc giữ gìn sức khỏe. Ông nói bản thân may mắn khi được trời thương nên cơ thể khỏe mạnh, mỗi lần thu âm chung đều khiến các bạn trẻ bất ngờ. “Vì tình yêu nghề nên tôi không ăn nhậu, nhờ vậy mà giọng hát của mình cũng ổn định và sức khỏe của mình cũng tốt hơn”, giọng ca Vụ án mã ngưu bộc bạch.

Cũng theo nghệ sĩ Châu Thanh, ở thời điểm hiện tại, việc ông miệt mài làm nghề không phải vì bận tâm vấn đề cát sê. Thay vào đó, giọng ca cải lương mong muốn được gặp gỡ khán giả, thỏa niềm đam mê dành cho bộ môn nghệ thuật truyền thống.

Nghệ sĩ Châu Thanh sinh năm 1958 ở Tây Ninh, được biết đến là nghệ sĩ cải lương nổi tiếng với cách vào vọng cổ hơi dài độc đáo Ảnh: NVCC

Ông trải lòng: “Cuộc đời tôi trải qua gần 50 năm đi hát nên bây giờ được biểu diễn với tôi là một niềm hạnh phúc. Đôi khi tôi còn chia sẻ với các bầu sô. Chẳng hạn như có những nơi như sân khấu hội chợ, cát sê mình đưa ra như vậy nhưng còn tùy tình hình doanh thu. Lương tâm, đạo đức nghề nghiệp nhắc tôi phải chia sẻ với anh em, đồng nghiệp”.

Nói về niềm trăn trở hiện tại, nghệ sĩ Châu Thanh tâm sự ông chỉ mong có đủ sức khỏe để được đứng trên sân khấu, phục vụ khán giả. Theo giọng ca cải lương, đây không chỉ là ước muốn của riêng ông mà là của tất cả những ai đang hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật.

“Khi làm nghề rồi, chúng tôi yêu thương nghề của mình lắm. Trừ khi khán giả không còn muốn xem mình biểu diễn nữa thì mới không hát thôi, chứ khán giả còn xem là còn hát, còn sức khỏe là còn mong được biểu diễn”, nghệ sĩ Châu Thanh bày tỏ.