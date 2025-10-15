Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Phim

Lý do nghệ sĩ Thanh Hằng khóc nghẹn giữa sự kiện

Thạch Anh
Thạch Anh
15/10/2025 07:39 GMT+7

Tại sự kiện công bố phim 'Nhà ma xó', nghệ sĩ Thanh Hằng không giấu được xúc động khi tái hiện lại nhân vật. Đồng thời, cô cũng có những chia sẻ về màn thử sức ở lĩnh vực điện ảnh này.

Chiều 14.10, đoàn phim Nhà ma xó có buổi gặp gỡ truyền thông. Sự kiện quy tụ dàn diễn viên như nghệ sĩ Thanh Hằng, diễn viên Vân Trang, diễn viên Quang Tuấn, diễn viên Lâm Thanh Nhã, diễn viên Lan Thy, diễn viên Vương Khang. Trong khi đó, diễn viên Huỳnh Đông và Hoàng Kim Ngọc vắng mặt do lịch trình cá nhân.

Lý do nghệ sĩ Thanh Hằng khóc nghẹn giữa sự kiện - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Thanh Hằng giản dị tại sự kiện ra mắt phim

Ảnh: NSX

Trong phần mở màn sự kiện, ê kíp gây chú ý tái hiện lại không khí tranh cãi nảy lửa trong phim. Các diễn viên như có cơ hội sống lại cùng các nhân vật mà họ từng thể hiện. Sau đó, ca sĩ Hoài Lâm bất ngờ xuất hiện, thể hiện ca khúc Má thương con hoài. Giọng ca 9X cùng nghệ sĩ Thanh Hằng có sự phối hợp ăn ý, mang lại cảm xúc cho người xem. Nếu anh ghi điểm bởi giọng hát ngọt ngào thì nữ nghệ sĩ cải lương nhiều lần bật khóc nức nở trong tiết mục này.

Tâm huyết của nghệ sĩ Thanh Hằng

Lần hiếm hoi thử sức ở lĩnh vực điện ảnh, nghệ sĩ Thanh Hằng cho biết cô đã cố gắng để có thể hoàn thành vai diễn của mình. Trước đó, giọng ca cải lương nghĩ vai của mình cũng sẽ giống các nhân vật chỉ thoáng qua trên màn ảnh như trước đây. Tuy nhiên, khi đọc kỹ kịch bản, cô cảm nhận đây trách nhiệm nặng nề.

- Ảnh 2.

Dàn diễn viên Nhà mà xó tái hiện một phân đoạn trong phim

Ảnh: NSX

Áp lực đầu tiên với nghệ sĩ Thanh Hằng là phần lời thoại, đòi hỏi cô làm sao để lột xác khỏi cải lương. Điều này khiến cô không tránh khỏi lo lắng và tự nhủ phải học hỏi từ mọi người xung quanh. “Tôi học từ lời chia sẻ của đạo diễn đã chỉ, làm sao phải diễn nhẹ nhàng theo đúng cách của điện ảnh. Tôi còn lén học từ các bạn diễn viên trẻ trong phim, đó là cách diễn phải làm sao tiết chế, cân bằng nhân vật. Đặc biệt, mình phải thuộc thoại, hiểu ý đồ của biên kịch, đạo diễn từ đó biết cách thể hiện phù hợp”, Thanh Hằng bật mí.

Theo tiết lộ của Vân Trang, ngoài thuộc lời thoại cho nhân vật của mình, nghệ sĩ Thanh Hằng gần như còn thuộc hết thoại của các diễn viên khác trong phim và thường xuyên nhắc, hỗ trợ các đàn em. Vân Trang kể thêm trong Nhà ma xó, nghệ sĩ Thanh Hằng vào vai má chồng. Có phân cảnh vì để tạo cảm xúc cho nhân vật, cô đã nhờ giọng ca cải lương tát mình đến 6 lần.

- Ảnh 3.

Thanh Hằng kết hợp cùng Hoài Lâm, khiến người xem xúc động

Ảnh: NSX

“Ngày hôm đó má (cách gọi thân mật nghệ sĩ Thanh Hằng) cho tôi ăn ngon kinh khủng. Nhưng khi vào phim, tát một cái ta nói nhớ đời. Đạo diễn còn bắt quay đi quay lại nhiều lần. Má cho cảm giác rất thật, khiến tôi không tưởng tượng được bởi thông thường, khi diễn các diễn viên sẽ nương nhau. Nhưng sau khi xem lại thước phim này, tôi thấy nếu má không tát thật thì sự bần thần của mình sẽ không thể hiện ra”, Vân Trang kể.

Ở sự kiện, nghệ sĩ cải lương bật khóc bày tỏ sự cảm kích dành cho đạo diễn khi tin tưởng trao vai diễn trong Nhà ma xó cho mình. Cô tâm sự: "Tôi đã cố gắng hết sức cho nhân vật của mình". Chia sẻ thêm về tâm huyết dành cho dự án này, nghệ sĩ Thanh Hằng cho biết đây là tác phẩm đi sâu vào nội tâm, mang đến cho người xem dù khó hay dễ tính những cảm xúc, với thông điệp ý nghĩa về gia đình. "Đó là điều tôi trân quý. Mong rằng khi xem phim, khán giả có sự hài lòng", cô tâm sự.

Nhà ma xó xoay quanh câu chuyện về bà Hiền, người phụ nữ một mình nuôi con sau khi chồng qua đời vì tai nạn. Mọi chuyện bắt đầu khi người con trai giữa trong một lần thả lưới vớt được một cái khạp bằng sành, nắp đậy kín. Từ đó, những hiện tượng kỳ quái liên tiếp xảy ra trong gia đình.

Phim do Trương Dũng làm đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên như nghệ sĩ Thanh Hằng, Huỳnh Đông, Quang Tuấn, Vân Trang, Lan Thy, Hoàng Kim Ngọc, Lâm Thanh Nhã, Vương Khang...

