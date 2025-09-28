Tâm nguyện của nghệ sĩ Kiều Mai Lý ở tuổi 76

Kiều Mai Lý là gương mặt quen thuộc của sân khấu cải lương. Bà sinh năm 1949, trong một gia đình nghèo đông con, bộc lộ năng khiếu ca hát từ khi còn bé. Nữ nghệ sĩ từng có quãng thời gian hoạt động ở đoàn Dạ Lý Hương, đứng chung sân khấu cùng với NSND Bạch Tuyết, NSND Ngọc Giàu, nghệ sĩ Hồng Nga… Sau này, Kiều Mai Lý bén duyên sang lĩnh vực hài kịch, từng cùng nghệ sĩ Bảo Quốc, nghệ sĩ Kim Xuân… gây chú ý trong chương trình Trong nhà ngoài phố.

Nghệ sĩ Kiều Mai Lý vui khi vẫn được làm nghề ở tuổi 76 ẢNH: FBNV

Ở tuổi 76, nghệ sĩ Kiều Mai Lý vẫn miệt mài với công việc diễn xuất, ghi điểm bởi sự duyên dáng, biến hóa. Gần đây, bà gây chú ý khi góp mặt trong dự án Yêu nhau ngày nắng ấm của Ngọc Huyền. Chia sẻ về cuộc sống của mình, giọng ca cải lương cho biết ở tuổi này, còn được mọi người nhớ đến, mời tham gia các dự án phim ảnh là điều khiến bà cảm thấy hạnh phúc.

“Tôi vui khi bây giờ những bạn cùng ngành cải lương chuyển hướng làm phim. Khi được các bạn ngỏ ý tham gia, tôi quyết định đồng hành. Mình cùng nghề với nhau, lại thêm được con cháu nhớ đến thì mình rất vui. Chúng tôi làm việc cũng như một gia đình, từ quay phim đến ăn uống đều được trân trọng”, giọng ca sinh năm 1949 tâm tình.

Cuộc sống của nghệ sĩ Kiều Mai Lý

Bận rộn với công việc, nghệ sĩ Kiều Mai Lý vẫn chú trọng đến vấn đề sức khỏe, không muốn ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Bà hài hước nói tình hình hiện tại là “5 ăn 5 thua” nhưng “vẫn còn yêu nghề dữ lắm”. Cô đào của sân khấu cải lương bộc bạch: “Nếu ở nhà là tôi buồn lắm. Còn khi đi làm là tự dưng khỏe lại liền. Nói thật đi làm nghề cực dữ lắm, không phải dễ kiếm tiền đâu. Nhưng trong cái cực khổ đó, mình cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ. Nhờ vậy mà tôi làm hoài không thấy mệt. Đến khi quay hết chương trình, về nhà là biết ngay sức khỏe mình thế nào”.

Nữ nghệ sĩ cải lương tại sự kiện ra mắt phim Yêu nhau ngày nắng ấm ẢNH: ĐPCC

Khi nói đến thu nhập, giọng ca sinh năm 1949 tâm sự trước đây, bà tất bật hoạt động nghệ thuật nên "dư ăn". Còn bây giờ, nghệ sĩ Kiều Mai Lý quan niệm “kiếm được đồng nào thì vui đồng nấy, chứ không thể như xưa. Vì mọi thứ nó còn phụ thuộc vào độ tuổi của mình nữa. Ngày xưa tôi chuyển từ cải lương sang tấu hài nên chạy show khá nhiều. Lúc đó tấu hài thịnh hành lắm”.

Bước sang tuổi 76, nghệ sĩ Kiều Mai Lý cũng có những trăn trở dành cho công việc nghệ thuật của mình. Bà bộc bạch với chúng tôi: “Bây giờ mình còn làm nghề được nhưng không còn sân khấu để mình 'tung hoành'. Cho nên tôi hối tiếc vì điều đó. Chỉ mong sao mình có được nhiều sân khấu hơn, để được hòa chung với các đàn em, đàn cháu, như vậy nó mới vui. Chứ bây giờ tôi thấy sân khấu mà buồn quá. Ước mong sao một ngày nào sân khấu trở lại hưng thịnh như xưa, đó cũng là tâm nguyện của tôi”.

Sau biến cố mất chồng và con, nghệ sĩ Kiều Mai Lý có cuộc sống giản dị, bình yên bên người thân. Bà nói không có ý định vào viện dưỡng lão để “có bạn có bè” vì bản thân còn có gia đình. “Nhà tôi đông anh em lắm. Tuy bây giờ có mình tôi nhưng xung quanh còn có người thân, bạn bè… Ai nghĩ tới tuổi mình cũng thương, nhưng mà để vô viện dưỡng lão thì tôi không nghĩ tới”, giọng ca cải lương tâm sự.