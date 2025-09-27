Vũ Thu Phương khoe sắc rạng rỡ sau biến cố

Siêu mẫu Vũ Thu Phương dành thời gian đến chúc mừng á hậu Mook Karnruethai Tassabut giữ chức giám đốc sáng tạo cho một thương hiệu. Đây là lần hiếm hoi cô xuất hiện tại một sự kiện giải trí.
Sau 1 năm giành danh hiệu á hậu tại cuộc thi Miss Cosmo 2024, Mook Karnruethai Tassabut có bước chuyển mình trong vai trò giám đốc sáng tạo, trình làng bộ sưu tập Blooming Berries & Freesia. Dàn người đẹp như siêu mẫu Vũ Thu Phương, Hoa hậu Ketut Permata Juliastrid, Á hậu Nguyễn Huỳnh Kim Duyên, Á hậu Đỗ Cẩm Ly, Á hậu Huỳnh Phạm Thủy Tiên… dành thời gian đến ủng hộ mỹ nhân đến từ Thái Lan trong sự kiện đặc biệt này.
Trong đó, sự xuất hiện của Vũ Thu Phương tại sự kiện được nhiều người quan tâm. Chân dài 8X gây ấn tượng khi diện thiết kế xuyên thấu, giúp tôn lên vóc dáng gợi cảm. Sau thời gian im ắng, trong lần trở lại này, diễn viên Cô nàng bất đắc dĩ trở lại với vẻ ngoài rạng rỡ, tràn đầy năng lượng. Đây là lần hiếm hoi Vũ Thu Phương tái xuất tại một sự kiện giải trí sau biến cố hôn nhân, cho thấy mối quan hệ thân thiết giữa cô với các nàng hậu thuộc cuộc thi Miss Cosmo.
Vũ Thu Phương và dàn người đẹp khoe sắc tại sự kiện
