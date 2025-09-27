Vũ Thu Phương khoe sắc rạng rỡ sau biến cố

Sau 1 năm giành danh hiệu á hậu tại cuộc thi Miss Cosmo 2024, Mook Karnruethai Tassabut có bước chuyển mình trong vai trò giám đốc sáng tạo, trình làng bộ sưu tập Blooming Berries & Freesia. Dàn người đẹp như siêu mẫu Vũ Thu Phương, Hoa hậu Ketut Permata Juliastrid, Á hậu Nguyễn Huỳnh Kim Duyên, Á hậu Đỗ Cẩm Ly, Á hậu Huỳnh Phạm Thủy Tiên… dành thời gian đến ủng hộ mỹ nhân đến từ Thái Lan trong sự kiện đặc biệt này.

Trong đó, sự xuất hiện của Vũ Thu Phương tại sự kiện được nhiều người quan tâm. Chân dài 8X gây ấn tượng khi diện thiết kế xuyên thấu, giúp tôn lên vóc dáng gợi cảm. Sau thời gian im ắng, trong lần trở lại này, diễn viên Cô nàng bất đắc dĩ trở lại với vẻ ngoài rạng rỡ, tràn đầy năng lượng. Đây là lần hiếm hoi Vũ Thu Phương tái xuất tại một sự kiện giải trí sau biến cố hôn nhân, cho thấy mối quan hệ thân thiết giữa cô với các nàng hậu thuộc cuộc thi Miss Cosmo.

Vũ Thu Phương và dàn người đẹp khoe sắc tại sự kiện

Vũ Thu Phương đọ sắc cùng Ketut Permata Juliastrid tại sự kiện. Nữ siêu mẫu gây ấn tượng bởi vẻ ngoài rạng rỡ, trẻ trung trong lần xuất hiện này Ảnh: BTC

Trên cương vị giám đốc sáng tạo, Mook Karnruethai Tassabut khẳng định niềm tự hào khi dùng tiếng nói của mình để tạo ra ảnh hưởng tốt đẹp cho cộng đồng. Chia sẻ về dự án tâm huyết, cô nhấn mạnh: “Bộ sưu tập mới ra đời từ chính cảm hứng này - nơi vẻ đẹp không chỉ đến từ ngoại hình mà còn từ tâm hồn và tinh thần của mỗi người. Mỗi chi tiết, mỗi sắc hương trong bộ sưu tập đều nói lên sự mạnh mẽ, tự tin và vẻ rạng rỡ nội tại” Ảnh: BTC

Ketut Permata Juliastrid được khen ngợi ngày càng nhuận sắc sau 1 năm đăng quang Miss Cosmo 2024. Tại sự kiện, nàng hậu gây ấn tượng với thiết kế váy ngắn đính hoa, giúp tôn lên đôi chân dài cùng làn da khỏe khoắn Ảnh: BTC

Á hậu Kim Duyên mặc gợi cảm đến chúc mừng cột mốc mới trong sự nghiệp của Mook Karnruethai Tassabut. Màn đọ sắc của cả hai khiến khán giả thích thú Ảnh: BTC

Đỗ Cẩm Ly ghi điểm bởi thiết kế trắng thanh lịch, tôn nhan sắc xinh đẹp. Sau thành tích á hậu tại Miss Cosmo Vietnam 2025, người đẹp Phú Thọ được kỳ vọng sẽ "chinh chiến" tại một đấu trường nhan sắc quốc tế Ảnh: BTC