Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Vũ Thu Phương khoe sắc rạng rỡ sau biến cố

Thạch Anh
Thạch Anh
27/09/2025 20:43 GMT+7

Siêu mẫu Vũ Thu Phương dành thời gian đến chúc mừng á hậu Mook Karnruethai Tassabut giữ chức giám đốc sáng tạo cho một thương hiệu. Đây là lần hiếm hoi cô xuất hiện tại một sự kiện giải trí.

Sau 1 năm giành danh hiệu á hậu tại cuộc thi Miss Cosmo 2024, Mook Karnruethai Tassabut có bước chuyển mình trong vai trò giám đốc sáng tạo, trình làng bộ sưu tập Blooming Berries & Freesia. Dàn người đẹp như siêu mẫu Vũ Thu Phương, Hoa hậu Ketut Permata Juliastrid, Á hậu Nguyễn Huỳnh Kim Duyên, Á hậu Đỗ Cẩm Ly, Á hậu Huỳnh Phạm Thủy Tiên… dành thời gian đến ủng hộ mỹ nhân đến từ Thái Lan trong sự kiện đặc biệt này.

Trong đó, sự xuất hiện của Vũ Thu Phương tại sự kiện được nhiều người quan tâm. Chân dài 8X gây ấn tượng khi diện thiết kế xuyên thấu, giúp tôn lên vóc dáng gợi cảm. Sau thời gian im ắng, trong lần trở lại này, diễn viên Cô nàng bất đắc dĩ trở lại với vẻ ngoài rạng rỡ, tràn đầy năng lượng. Đây là lần hiếm hoi Vũ Thu Phương tái xuất tại một sự kiện giải trí sau biến cố hôn nhân, cho thấy mối quan hệ thân thiết giữa cô với các nàng hậu thuộc cuộc thi Miss Cosmo.

Vũ Thu Phương và dàn người đẹp khoe sắc tại sự kiện

Vũ Thu Phương khoe sắc rạng rỡ sau biến cố - Ảnh 1.

Vũ Thu Phương đọ sắc cùng Ketut Permata Juliastrid tại sự kiện. Nữ siêu mẫu gây ấn tượng bởi vẻ ngoài rạng rỡ, trẻ trung trong lần xuất hiện này

Ảnh: BTC

- Ảnh 2.

Trên cương vị giám đốc sáng tạo, Mook Karnruethai Tassabut khẳng định niềm tự hào khi dùng tiếng nói của mình để tạo ra ảnh hưởng tốt đẹp cho cộng đồng. Chia sẻ về dự án tâm huyết, cô nhấn mạnh: “Bộ sưu tập mới ra đời từ chính cảm hứng này - nơi vẻ đẹp không chỉ đến từ ngoại hình mà còn từ tâm hồn và tinh thần của mỗi người. Mỗi chi tiết, mỗi sắc hương trong bộ sưu tập đều nói lên sự mạnh mẽ, tự tin và vẻ rạng rỡ nội tại”

Ảnh: BTC

- Ảnh 3.

Ketut Permata Juliastrid được khen ngợi ngày càng nhuận sắc sau 1 năm đăng quang Miss Cosmo 2024. Tại sự kiện, nàng hậu gây ấn tượng với thiết kế váy ngắn đính hoa, giúp tôn lên đôi chân dài cùng làn da khỏe khoắn

Ảnh: BTC

- Ảnh 4.

Á hậu Kim Duyên mặc gợi cảm đến chúc mừng cột mốc mới trong sự nghiệp của Mook Karnruethai Tassabut. Màn đọ sắc của cả hai khiến khán giả thích thú

Ảnh: BTC

- Ảnh 5.

Đỗ Cẩm Ly ghi điểm bởi thiết kế trắng thanh lịch, tôn nhan sắc xinh đẹp. Sau thành tích á hậu tại Miss Cosmo Vietnam 2025, người đẹp Phú Thọ được kỳ vọng sẽ "chinh chiến" tại một đấu trường nhan sắc quốc tế

Ảnh: BTC

- Ảnh 6.

Hoa hậu Ngọc Diễm thanh lịch tại sự kiện. Sau khi đăng quang tại một cuộc thi nhan sắc, ngoài hoạt động nghệ thuật, cô còn có những bước tiến trong lĩnh vực kinh doanh

Ảnh: BTC

Tin liên quan

Thanh Lam tình tứ bên chồng bác sĩ, Vũ Thu Phương tái xuất rạng rỡ

Thanh Lam tình tứ bên chồng bác sĩ, Vũ Thu Phương tái xuất rạng rỡ

Nhiều sao Việt như ca sĩ Thanh Lam, siêu mẫu Vũ Thu Phương, Hoa hậu Tiểu Vy... quy tụ trong show thời trang của bộ đôi nhà thiết kế VUNGOC&SON.

Khám phá thêm chủ đề

Vũ Thu Phương Siêu mẫu Vũ Thu Phương Mook Karnruethai Tassabut Miss Cosmo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận