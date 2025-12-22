Nhan sắc 'hút mắt' của mỹ nhân mới phim giờ vàng

Nhan sắc nổi bật của diễn viên phim Lằn ranh ẢNH: FBNV

Trong Lằn ranh, mỹ nhân này đảm nhận vai Thủy - em họ của Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam. Những phân đoạn ngắn có sự xuất hiện của Hà Bích Ngọc hút triệu lượt xem. Bởi Thủy đang là "miếng mồi" được nữ chủ tịch Mỹ Trinh bày ra để "đánh bẫy" Triển – Chánh văn phòng UBND tỉnh Việt Đông. Với nhan sắc nổi bật, thần thái cuốn hút và cách xuất hiện đầy chủ đích đã giúp vai diễn của Hà Bích Ngọc nhanh chóng trở thành cái tên được nhắc tới nhiều nhất những ngày qua.

Hà Bích Ngọc lần đầu tiên đóng vai dài hơi trong Lằn ranh sau vài vai quần chúng ẢNH: FBNV

Hơn nữa có thể thấy, Thủy là nhân vật vừa mềm mại vừa ẩn chứa nhiều toan tính ngầm. Mục đích của Thủy là tiếp cận nhân vật Triển do Mạnh Trường thủ vai. Nét diễn của nữ diễn viên này khá ấn tượng qua ánh mắt, nụ cười và những khoảnh khắc "đong đưa" tinh tế, khiến mạch phim thêm phần kịch tính. Ở những diễn biến mới nhất, Thủy được dự đoán sẽ là một mắt xích quan trọng, góp phần tạo ra không ít tình huống đáng chú ý cho Lằn ranh trong những tập tiếp theo.

Nhân vật Thủy trong Lằn ranh ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ngoài đời, Hà Bích Ngọc sở hữu gương mặt thanh tú, đường nét hài hòa, làn da sáng và ánh mắt giàu biểu cảm. Nữ diễn viên theo đuổi phong cách nữ tính, thanh lịch nhưng vẫn hiện đại. Trên trang cá nhân, cô thường xuất hiện với những set đồ đơn giản nhưng tinh tế và hiện đại từ váy nhẹ nhàng đến phong cách trẻ trung chuẩn gu gen Z, giúp hình ảnh luôn chỉn chu và hợp mắt khán giả.

Nữ diễn viên gen Z đang gây chú ý với nhan sắc hút mắt trong Lằn ranh ẢNH: FBNV

Mỹ nhân sinh năm 2001 trước khi bén duyên với phim truyền hình, từng là mẫu ảnh, xuất hiện trong nhiều bộ ảnh thời trang. Theo Bích Ngọc quá trình này giúp cô rèn luyện thần thái trước ống kính, phong thái tự nhiên và khả năng làm chủ hình ảnh. Nữ diễn viên tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền - nền tảng giúp cô có cái nhìn sâu sắc hơn về truyền thông, nghệ thuật và cách xây dựng hình ảnh cá nhân trong môi trường giải trí cạnh tranh.

Ngoài đời mỹ nhân mới của phim Lằn ranh có phong cách thời trang hiện đại, gợi cảm ẢNH: FBNV

Theo chia sẻ của Hà Bích Ngọc, cô đã tham gia các khóa đào tạo diễn viên tại VFC để được học bài bản từ kỹ năng thoại, biểu cảm đến phân tích tâm lý nhân vật. Trước Lằn ranh, Bích Ngọc từng đảm nhận một số vai quần chúng không thoại. Vì vậy, vai diễn trong Lằn ranh chính là vai diễn dài hơi và có đất diễn rõ rệt đầu tiên của cô trên sóng phim giờ vàng, đánh dấu bước chuyển từ một gương mặt "tay ngang" sang diễn viên thực thụ được khán giả chú ý.

Vai diễn của Hà Bích Ngọc trong Lằn ranh đang "mồi chài" Triển do Mạnh Trường đóng. Ngoài đời nữ diễn viên kém Mạnh Trường 16 tuổi ẢNH: FBNV

Hà Bích Ngọc tự nhận mình là người trẻ sống tích cực, kỷ luật và cầu tiến. Cô chia sẻ nhan sắc chỉ là "tấm vé khởi đầu", còn điều giúp diễn viên đi đường dài vẫn phải là năng lực diễn xuất, sự nghiêm túc với nghề và khả năng chạm tới cảm xúc khán giả.