Nữ diễn viên từng làm tiếp viên hàng không tái xuất màn ảnh

Diễn viên Mai Huê với vẻ đẹp nền nã, khí chất dịu dàng và lối diễn tinh tế, từng được khán giả ưu ái gọi là "tiểu Lê Khanh".

Diễn viên Mai Huê ẢNH: FBNV

Nữ diễn viên sinh năm 1977 tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và sớm được nhận về công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ. Từ sân khấu, chị dần khẳng định tên tuổi trên truyền hình qua các bộ phim như Thổ cẩm, Thăng bằng, Kẻ không cầu may… Những vai diễn của Mai Huê đủ để khán giả nhớ lâu, bởi cách chị thể hiện nhân vật bằng cảm xúc tiết chế, giàu chất đời.

Mai Huê trở lại phim truyền hình trên sóng giờ vàng với vai bà Ánh ẢNH: VFC

Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Mai Huê bất ngờ rẽ hướng. Năm 2000, chị rời Nhà hát Tuổi trẻ và tạm biệt màn ảnh để vào Nam làm tiếp viên hàng không cho Vietnam Airlines. Quyết định này từng khiến nhiều khán giả tiếc nuối, song với Mai Huê, đó là lựa chọn mang tính cá nhân: tìm kiếm sự ổn định cuộc sống và theo đuổi một ước mơ khác ngoài nghệ thuật.

Sau giai đoạn gắn bó với ngành hàng không, chị tiếp tục thử sức trong lĩnh vực bất động sản và gần như khép lại hành trình diễn xuất suốt nhiều năm. Chị chia sẻ rằng dù rời xa nghệ thuật nhưng chị vẫn đau đáu với nghề diễn. Đó cũng là lý do mà năm 2013, nữ diễn viên quyết định trở lại Nhà hát Tuổi trẻ.

Tạo hình của diễn viên Mai Huê và NSND Trần Nhượng trong phim Tận hiến ẢNH: FBNV

Sau hơn hai thập kỷ vắng bóng, Mai Huê quyết định trở lại với phim truyền hình trong Vũ khúc mưa xuân, Gặp em ngày nắng, Cách em 1 milimet... Trong phim Cách em 1 milimet đang phát sóng, chị đảm nhận vai cô Ánh - người mẹ hiền hậu, từng trải, mang nhiều tổn thương và âm thầm chịu đựng vì con. Vai diễn không đặt nặng kịch tính, nhưng ghi điểm nhờ chiều sâu tâm lý và cảm xúc chân thật, cho thấy sự chín muồi trong diễn xuất của nữ diễn viên sau nhiều năm tích lũy trải nghiệm sống.

Diễn viên Mai Huê gây ấn tượng với vẻ đẹp nền nã, khả ái ẢNH: FBNV

Được biết trong phim truyền hình về đề tài tình báo Tận hiến của điện ảnh Công an Nhân dân sẽ phát sóng vào tháng 1.2026, diễn viên Mai Huê sẽ đóng cặp cùng NSND Trần Nhượng.

Cuộc sống kín tiếng của diễn viên Mai Huê

Bên cạnh sự nghiệp, Mai Huê hiện có cuộc sống gia đình bình yên và kín tiếng. Chị sống hạnh phúc bên người chồng hơn mình vài tuổi và hai con trai. Nữ diễn viên hiếm khi chia sẻ đời tư trên mạng xã hội, chọn cách giữ sự riêng tư và cân bằng giữa công việc với gia đình. Chính hậu phương ổn định ấy là điểm tựa để chị an tâm trở lại với nghề diễn ở giai đoạn mới của cuộc đời.

Nói về việc quay trở lại với phim truyền hình, Mai Huê cho biết chị nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của ông xã và hai con. Đó cũng là động lực lớn để chị tiếp tục thỏa sức với đam mê của mình.