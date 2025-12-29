Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Phim Việt 18+ có ngày chỉ bán 75 vé, đứng trước nguy cơ thua lỗ

Thu Thủy
Thu Thủy
29/12/2025 17:52 GMT+7

Dù được kỳ vọng là tác phẩm bứt phá trong bức tranh khá ảm đạm của thị trường phim Việt cuối năm 2025 nhưng phim được gắn mác 18+ 'Hoàng tử quỷ' sắp rời rạp với doanh thu không như kỳ vọng, có ngày chỉ bán được khoảng 75 vé.

Theo số liệu cập nhật từ Box Office Vietnam, sau hơn ba tuần công chiếu, Hoàng tử quỷ ghi nhận doanh thu xấp xỉ 28,2 tỉ đồng sau hơn 3 tuần công chiếu. Nếu cán mốc khoảng 30 tỉ đồng thì dự án này sẽ đối mặt với nguy cơ thua lỗ. Mặc dù trong ngày mở màn và những ngày đầu tiên, phim từng lọt top doanh thu phim Việt cuối tuần, bán hơn 160.000 vé và thu về khoảng 14 tỉ đồng, nhưng đà tăng trưởng nhanh chóng chững lại sau đó.

Hoàng tử quỷ: Bộ phim Việt 18 + đang đối diện nguy cơ thua lỗ nghiêm trọng - Ảnh 1.

Hoàng tử quỷ ra rạp từ ngày 5.12

ẢNH: NSX

Trong những ngày gần đây, phim liên tục giảm suất chiếu và lượng vé bán ra rất thấp. Có thống kê ghi nhận như ngày 28.12, Hoàng tử quỷ chỉ bán được khoảng 75 vé, thu vỏn vẹn hơn 5 triệu đồng. 

Hoàng tử quỷ với câu chuyện kinh dị - cổ trang

Hoàng tử quỷ phim điện ảnh Việt thuộc thể loại kinh dị - cổ trang - lịch sử, do đạo diễn Trần Hữu Tấn thực hiện, ra rạp từ ngày 5.12.2025. Tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết Lý triều dị truyện, khai thác chất liệu tín ngưỡng - huyền bí mang đậm văn hóa Việt. Bộ phim theo chân nhân vật Thân Đức - một hoàng tử mang dòng máu quỷ, với hành trình đối diện thực thể tà thuật quyền năng cùng những bi kịch tâm linh đan xen trong ngôi làng hủi u ám.

Dàn diễn viên gồm Anh Tú Atus, Lương Thế Thành, Hoàng Linh Chi, Thanh Trúc, Rima Thanh Vy, Bình Tinh… Sự kết hợp giữa các gương mặt trẻ và nghệ sĩ nhiều kinh nghiệm đã được kỳ vọng tạo nên lớp nhân vật hấp dẫn trong bối cảnh lịch sử kỳ ảo.

Hoàng tử quỷ: Bộ phim Việt 18 + đang đối diện nguy cơ thua lỗ nghiêm trọng - Ảnh 2.

Anh Tú Atus đóng chính trong Hoàng tử quỷ

ẢNH: NSX

Không thể phủ nhận Hoàng tử quỷ sở hữu nhiều yếu tố hấp dẫn về mặt thị giác. Hình ảnh, bối cảnh được đầu tư công phu với ngôi làng hủi đầy ám ảnh; phục trang cổ trang được chăm chút; ánh sáng, âm thanh và hiệu ứng góp phần xây dựng không khí u tịch đặc trưng. Diễn xuất của Anh Tú Atus trong vai Thân Đức cũng được đánh giá là nỗ lực đáng ghi nhận khi anh thoát khỏi hình ảnh quen thuộc để hóa thân vào nhân vật phản diện nhiều lớp tâm lý.

Tuy nhiên, tham vọng lớn cũng là con dao hai lưỡi. Nhiều ý kiến cho rằng kịch bản và nhịp truyện đôi lúc thiếu mạch lạc, quy luật vận hành thế giới huyền bí chưa thực sự chặt chẽ, một số chi tiết dàn trải, lặp lại mô-típ quen thuộc của phim kinh dị. Cùng lúc đó, sự cạnh tranh khốc liệt từ các siêu phẩm quốc tế khiến Hoàng tử quỷ nhanh chóng hụt hơi về doanh thu.

Hoàng tử quỷ là minh chứng rõ nét cho thực tế của thị trường phim Việt: dù đầu tư lớn và chọn hướng đi khác biệt, nếu không chạm được cảm xúc số đông, doanh thu phòng vé sẽ dễ "đuối sức". Việc một phim 18+ sau thời gian chiếu chỉ bán được vài chục vé mỗi ngày đặt ra câu hỏi về chiến lược phát hành và cách kể chuyện sao cho phù hợp với khán giả đại chúng. Dù vậy, đây vẫn là một dự án đáng ghi nhận ở khía cạnh tham vọng mở rộng biên độ thể loại của điện ảnh Việt. Đồng thời cũng là lời nhắc về rủi ro khi "chơi lớn" trong thị trường đầy biến động hiện nay.

