Phim của đạo diễn Hoàng Nam rời rạp, thua lỗ nặng

Sáng 24.12, các hệ thống bán vé trực tuyến không còn ghi nhận suất chiếu của Thế hệ kỳ tích. Dự án điện ảnh do đạo diễn Hoàng Nam thực hiện được cho là đã rời rạp sau khoảng hai tuần công chiếu, với doanh thu khiêm tốn so với kỳ vọng ban đầu.

Theo số liệu tham khảo từ Box Office Vietnam, Thế hệ kỳ tích rời rạp sau 2 tuần công chiếu và chỉ thu về hơn 853 triệu đồng, trở thành một trong những tác phẩm điện ảnh có doanh thu thấp nhất năm 2025. Con số này được đánh giá là rất chênh lệch so với mức đầu tư mà ê kíp công bố trước đó. Trước khi phim ra mắt, đạo diễn Hoàng Nam từng cho biết kinh phí sản xuất Thế hệ kỳ tích vào khoảng 26 tỉ đồng, chưa bao gồm chi phí phát hành và quảng bá. Với doanh thu phòng vé chưa đến 1 tỉ đồng, nhà sản xuất đối mặt với khoản thua lỗ lớn.

Thế hệ kỳ tích là dự án điện ảnh thứ hai của Hoàng Nam, sau Đèn âm hồn. Phim quy tụ dàn diễn viên gồm NSND Thanh Hoa, Trần Tú, Hà Hương, Tuấn Hưng, Hồng Khanh… Tác phẩm mang thông điệp cổ vũ khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ, nhấn mạnh sự gắn kết giữa các thế hệ trong bối cảnh đời sống đô thị Hà Nội đương đại.

Tại buổi ra mắt phim ở TP.HCM, khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu, đạo diễn Hoàng Nam từng thẳng thắn chia sẻ mong muốn tác phẩm có thể hòa vốn để bản thân không rơi vào cảnh nợ nần, từ đó có điều kiện tiếp tục theo đuổi các dự án điện ảnh tiếp theo. Tuy nhiên, thực tế cho thấy bộ phim gặp nhiều khó khăn ngay từ những ngày đầu ra rạp. Dù mở bán suất chiếu sớm từ ngày 10.12, song phim có sự góp mặt của NSND Thanh Hoa vẫn không tạo được hiệu ứng tích cực với khán giả, lượng vé bán ra ở mức thấp. Sau đó không lâu, đạo diễn Hoàng Nam đã công khai thừa nhận thất bại, gọi đây là "một cú ngã đau" trong sự nghiệp làm phim.

Trong những ngày cuối trước khi rời rạp, doanh thu phim tiếp tục ở mức "nhỏ giọt", chỉ đạt vài triệu đồng mỗi ngày. Bên cạnh đó, tác phẩm này cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh nội dung và chất lượng. Trên mạng xã hội, khán giả chia thành hai luồng quan điểm rõ rệt. Một số ý kiến cho rằng kịch bản phim còn lỏng lẻo, cách kể chuyện chưa bắt kịp thị hiếu, dàn diễn viên trẻ thiếu sức hút và thậm chí còn "non" kinh nghiệm diễn xuất. "Xem phim xong tôi thấy "kỳ tích" là tôi xem hết phim này", "Hay là đạo diễn đừng làm phim nữa hãy làm những việc đúng chuyên môn của mình", "Phim có chiếu YouTube xem vẫn không muốn xem", "Nói thẳng ra "kỳ tích" là phim được chiếu rạp"... là một số ý kiến của khán giả sau khi xem phim.

Bên cạnh những phản hồi tiêu cực, cũng có không ít khán giả bày tỏ sự cảm thông với đạo diễn Hoàng Nam khi anh nỗ lực dùng phim ảnh để truyền tải thông điệp về thế hệ trẻ, đồng thời giới thiệu vẻ đẹp con người và đời sống tại Hà Nội nói riêng, Việt Nam nói chung, dù tác phẩm không thành công về mặt thương mại.

Ít ngày trước, đạo diễn Hoàng Nam thông báo sẽ quay trở lại với công việc sáng tạo nội dung trên YouTube sau thất bại của Thế hệ kỳ tích. Theo anh, phần lớn kinh phí đầu tư cho dự án đến từ nguồn lực cá nhân. Vì vậy, khi phim thua lỗ nặng, anh rơi vào tình cảnh gần như trắng tay.

"Số tiền thu về chỉ đủ một chút để trả nợ. Vì vậy, tôi phải tỉnh táo, trở lại cuộc sống. Tôi sẽ quay lại làm nhà sáng tạo nội dung, YouTuber. Đây thực sự là công việc khiến bản thân cảm thấy tự do, không phải suy nghĩ hay lo lắng vì sợ ảnh hưởng đến người thân. Thế hệ kỳ tích có thể là bộ phim cuối cùng của tôi. Khi làm phim, tôi cảm thấy rất áp lực, từ khâu viết kịch bản, đi quay, hậu kỳ và lúc ra rạp. Trăm ngàn sự việc xảy đến và tôi không còn là chính mình nữa", Hoàng Nam nói.

Dù biết trước thất bại khi "đứa con tinh thần" được công chiếu song đạo diễn Hoàng Nam cũng đón nhận mọi thứ với tâm thế tích cực. "Trong phim, mình cũng đã truyền tải thông điệp "ngã ở đâu đứng dậy ở đó". Mình vào đời bằng hai bàn tay trắng nên chưa để đồng tiền chi phối. Giờ trắng tay thì hai bàn tay cũng có thể làm lại tất cả", nam đạo diễn tâm sự.

Trước đó, phòng vé Việt 2025 cũng ghi nhận nhiều phim có doanh thu thua lỗ nặng như: Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu, Chốt đơn, Mưa trên cánh bướm, Đàn cá gỗ, Trái tim què quặt, Thai chiêu tài...