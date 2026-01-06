Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa Xem - Nghe

Khả Ngân tiết lộ lý do hơn 5 năm vắng bóng màn ảnh rộng

Thu Thủy
Thu Thủy
06/01/2026 14:16 GMT+7

Sau hơn 5 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, Khả Ngân chính thức trở lại điện ảnh với vai nữ chính trong 'Vạn dặm yêu em'.

Với Khả Ngân, đây là hành trình được kỳ vọng đánh dấu bước chuyển mình đáng chú ý trong sự nghiệp của nữ diễn viên sinh năm 1997.

Khả Ngân tiết lộ lý do vắng bóng màn ảnh rộng hơn 5 năm - Ảnh 1.

Khả Ngân tái xuất màn ảnh rộng sau 5 năm

ẢNH: NVCC

Vạn dặm yêu em là dự án điện ảnh quốc tế kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ. Trong phim, Khả Ngân vào vai Linh – nữ nghệ sĩ Việt bước vào câu chuyện tình yêu xuyên biên giới với Manav (Shantanu Masheshwari) - thiếu gia một gia đình tỉ phú của Ấn Độ. Nhân vật không được xây dựng theo kiểu "nữ chính ngôn tình" quen thuộc, mà là hình ảnh của một người phụ nữ hiện đại, yếu đuối nhưng không bi lụy, dám rời bỏ vùng an toàn để đối diện với cảm xúc thật. Vai diễn đòi hỏi Khả Ngân tiết chế cảm xúc, diễn bằng ánh mắt, cử chỉ nhiều hơn lời thoại - một thử thách nhưng cũng là cơ hội để cô cho khán giả thấy sự trưởng thành trong cách thể hiện nội tâm so với giai đoạn trước.

Khả Ngân tiết lộ lý do vắng bóng màn ảnh rộng hơn 5 năm - Ảnh 2.

Trong Vạn dặm yêu em, Khả Ngân vào vai nữ chính cùng tài tử Ấn Độ

ẢNH: NVCC

Diễn viên Khả Ngân là gương mặt ấn tượng của phim truyền hình và cả điện ảnh. Với màn ảnh rộng, nữ diễn viên tái xuất sau 5 năm. Chia sẻ với phóng viên Thanh Niên, Khả Ngân cho biết: "Vạn dặm yêu em là dự án đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của tôi trên màn ảnh rộng. Sau khoảng thời gian nhìn lại chính mình, tôi muốn chọn những vai diễn có chiều sâu hơn sau những trải nghiệm về cảm xúc cũng như cuộc sống".

Nói thêm về áp lực khi tham gia dự án hợp tác quốc tế, Khả Ngân cho biết cô phải thoại 100% bằng tiếng Anh nên dù đã chuẩn bị cho vai diễn rất kỹ, trau dồi tiếng Anh rất nhiều, song cũng rất áp lực.

Trước Vạn dặm yêu em, Khả Ngân từng ghi dấu với các phim điện ảnh như 100 ngày bên em, Bí mật của gió...; đồng thời khẳng định sức hút qua loạt phim truyền hình ăn khách như 11 tháng 5 ngày, Gia đình mình vui bất thình lình... Từ hình ảnh "hot girl boxing", bước vào diễn xuất, Khả Ngân dần thoát khỏi khuôn mẫu vai diễn dễ thương, hướng tới những nhân vật có chiều sâu, nhiều xung đột nội tâm hơn.

Trước khi ra mắt tại Việt Nam, Vạn dặm yêu em đã được công chiếu tại Ấn Độ, Trung Quốc và Hàn Quốc, đồng thời xuất hiện tại Liên hoan phim Cannes, thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế nhờ câu chuyện và bối cảnh Việt Nam được đặt để trong phim. Phim cũng từng trình chiếu trong khuôn khổ Liên hoan phim Đà Nẵng tại Việt Nam trước khi chính thức ra mắt công chúng. 

Vạn dặm yêu em do đạo diễn - biên kịch Rahhat Shah Kazmi thực hiện với sự hỗ trợ của Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại TP.HCM và Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Mumbai.

Tin liên quan

Diễn viên ‘Tử chiến trên không’ đóng phim siêu thực

Diễn viên ‘Tử chiến trên không’ đóng phim siêu thực

Sau vai diễn khá ấn tượng trong 'Tử chiến trên không', diễn viên Thanh Sơn tái xuất trên phim giờ vàng với vai nam chính của 'Đồng hồ đếm ngược'.

Khám phá thêm chủ đề

Ấn Độ Khả Ngân phim điện ảnh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận