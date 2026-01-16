Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Tỉnh Lâm Đồng điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ cấp sở, phường

Lâm Viên
Lâm Viên
16/01/2026 12:40 GMT+7

Ngày 16.1, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, chủ trì lễ công bố quyết định về công tác cán bộ theo Kết luận số 139-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND P.Xuân Hương - Đà Lạt nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với bà Trần Thị Vũ Loan; phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND P.Lâm Viên - Đà Lạt nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Hoàng Phúc.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, trao quyết định điều động bổ nhiệm 7 cán bộ

Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng cũng công bố quyết định về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Mậu Hà, Chủ tịch UBND P.Xuân Hương - Đà Lạt, giữ chức vụ Phó giám đốc Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm.

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 15.1, Tỉnh ủy Lâm Đồng điều động bà Trần Thị Vũ Loan, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND P.Lâm Viên - Đà Lạt, làm Phó bí thư Đảng ủy P.Xuân Hương - Đà Lạt, để giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND P.Xuân Hương - Đà Lạt.

Cùng ngày, Tỉnh ủy Lâm Đồng điều động ông Nguyễn Hoàng Phúc, Phó giám đốc Sở NN-MT, đến giữ chức Phó bí thư Đảng ủy P.Lâm Viên - Đà Lạt, để giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND P.Lâm Viên - Đà Lạt.

Dịp này, tỉnh Lâm Đồng cũng điều động, bổ nhiệm ông Nghiêm Đình Hiếu, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh, giữ chức Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Lâm Đồng.

Ông Nguyễn Vĩnh Quảng, Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng.

Ông Phan Sỹ Thống, Phó chánh văn phòng UBND tỉnh, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng.

Ngoài ra, tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận ông Đinh Ngọc Nhân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quảng Tân, đến công tác tại Văn phòng UBND tỉnh và bổ nhiệm giữ chức Phó chánh văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng.


