Lâm Đồng: P.Xuân Hương - Đà Lạt và P.Lâm Viên - Đà Lạt có tân chủ tịch UBND

Ngày 15.1, Tỉnh ủy Lâm Đồng điều động ông Nguyễn Hoàng Phúc, Phó giám đốc Sở NN-MT tỉnh Lâm Đồng, làm Phó bí thư Đảng ủy P.Lâm Viên - Đà Lạt; đồng thời điều động bà Trần Thị Vũ Loan, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND P.Lâm Viên - Đà Lạt làm phó Bí thư Đảng ủy P.Xuân Hương - Đà Lạt.

Ông Nguyễn Hoàng Phúc, tân Chủ tịch UBND P.Lâm Viên - Đà Lạt, phát biểu nhận nhiệm vụ ẢNH: C.T.V.

Buổi chiều cùng ngày, HĐND P.Lâm Viên - Đà Lạt tổ chức cuộc họp bầu ông Nguyễn Hoàng Phúc giữ chức Chủ tịch UBND P.Lâm Viên – Đà Lạt thay bà Trần Thị Vũ Loan.

Trước khi được làm chủ tịch UBND P.Lâm Viên - Đà Lạt, ông Phúc từng làm Chủ tịch UBND H.Cát Tiên (cũ), tỉnh Lâm Đồng. Sau khi sáp nhập 3 huyện phía nam gồm Cát Tiên, Đạ Tẻh, Đạ Huoai thành H.Đạ Huoai, ông Nguyễn Hoàng Phúc được điều động giữ chức vụ Phó giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Lâm Đồng.

Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND P.Lâm Viên - Đà Lạt tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Hoàng Phúc ẢNH: C.T.V.

Sau khi sáp nhập 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông cũ thành tỉnh Lâm Đồng mới, ông Nguyễn Hoàng Phúc được phân công làm Phó giám đốc Sở NN-MT tỉnh Lâm Đồng cho đến nay.

Cũng trong chiều 15.1, HĐND P.Xuân Hương - Đà Lạt tổ chức cuộc họp bầu bà Trần Thị Vũ Loan giữ chức Chủ tịch UBND P.Xuân Hương - Đà Lạt.

Bà Trần Thị Vũ Loan được bầu giữ chức Chủ tịch UBND P.Xuân Hương - Đà Lạt ẢNH: L.V.

Trước khi sáp nhập 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông cũ thành tỉnh Lâm Đồng mới bà Loan giữ chức Phó chủ tịch UBND TP.Đà Lạt. Bà Loan dành nhiều tâm huyết để tổ chức các kỳ Festival Hoa Đà Lạt trước đây, đồng thời lập hồ sơ để TP.Đà Lạt (cũ) được UNESCO công nhận Đà Lạt là thành phố sáng tạo âm nhạc.

Ông Đặng Đức Hiệp, Bí thư Đảng ủy P.Xuân Hương - Đà Lạt, tặng hoa chúc mừng bà Trần Thị Vũ Loan được bầu giữ chức Chủ tịch UBND P.Xuân Hương - Đà Lạt ẢNH: L.V.

P. Xuân Hương - Đà Lạt là phường trung tâm của tỉnh Lâm Đồng hiện nay, được thành lập từ ngày 1.7.2025, sau khi sáp nhập các phường cũ 1, 2, 3, 4, 10 (TP.Đà Lạt cũ), có diện tích khoảng 73.45 km² và quy mô dân số khoảng 103.178 người (số liệu 2024), trở thành phường đông dân nhất trong 5 phường mới của Đà Lạt sau sáp nhập.