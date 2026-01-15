Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Các phương tiện được lưu thông qua đèo Prenn để vào Đà Lạt

Lâm Viên
Lâm Viên
15/01/2026 11:54 GMT+7

Từ 5 giờ ngày 15.1, các phương tiện (trừ xe tải) được phép lưu thông trở lại trên cung đèo Prenn để vào trung tâm Đà Lạt.

Sáng 15.1, các phương tiện (trừ xe tải) được phép lưu thông trở lại trên cung đèo Prenn để vào trung tâm Đà Lạt (Lâm Đồng). Có mặt tại đèo Prenn, phóng viên chứng kiến dọc tuyến đèo Prenn chỉ còn duy nhất 1 điểm tại Km224+650 (thuộc P.Xuân Hương - Đà Lạt), cơ quan chức năng dùng tôn rào chắn ½ mặt đường để tiếp tục thi công gia cố sạt lở.

Các phương tiện được lưu thông qua đèo Prenn để vào Đà Lạt- Ảnh 1.

Các phương tiện lưu thông qua tuyến đèo Prenn

ẢNH: LÂM VIÊN

Các phương tiện được lưu thông qua đèo Prenn để vào Đà Lạt- Ảnh 2.

Tập đoàn Đèo Cả gia cố phần ta luy âm bị sạt lở trên đèo Prenn

ẢNH: LÂM VIÊN

Tại đây, có nhiều công nhân và phương tiện máy móc đang tiếp tục thi công gia cố bờ ta luy âm bị sạt lở.

Như Thanh Niên đã thông tin, vị trí này bị sạt lở ngày 17.11.2025, sau đó do mưa lớn kéo dài có thêm nhiều điểm sạt lở khác. Từ đó đến nay Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng và Tập đoàn Đèo Cả (đơn vị chủ thầu nâng cấp đèo Prenn) đang khẩn trương khắc phục, sửa chữa các điểm sạt lở.

Các phương tiện được lưu thông qua đèo Prenn để vào Đà Lạt- Ảnh 5.

Từ sáng 15.1, các phương tiện được phép lưu thông qua đèo Prenn

ẢNH: LÂM VIÊN

Ngày 7.1, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng ban hành thông báo số 09/ TB-SXD về việc cấm các phương tiện lưu thông qua tuyến đèo Prenn đoạn từ chân đèo đến thác Datanla từ ngày 9-15.1 để tiếp tục khắc phục sạt lở.

Đến nay, việc khắc phục sạt lở ta luy dương trên đèo Prenn cơ bản đã hoàn thành. Do đó, từ cao tốc Liên Khương - Prenn vào trung tâm Đà Lạt, các phương tiện có thể lưu thông qua nhiều cung đèo như Mimosa, đèo Sacom Khu du lịch Hồ - Tuyền Lâm, đèo Prenn (trừ xe tải).

