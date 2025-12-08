Tạm dừng lưu thông qua đèo Prenn từ 11 giờ hôm nay 8.12

Ngày 8.12, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết sẽ tạm dừng tất cả các phương tiện lưu thông qua đèo Prenn từ 11 - 17 giờ ngày 8.12 để thi công chặt hạ cây có nguy cơ ngã đổ, gây mất an toàn giao thông.

Thu dọn đất đá và cây cối sạt lở trên đèo Prenn ẢNH: LÂM VIÊN

Trong thời gian trên, để đảm bảo an toàn giao thông, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đề nghị Phòng CSGT Công an tỉnh, UBND P.Xuân Hương - Đà Lạt hỗ trợ đặt barie (rào chắn) và lực lượng hỗ trợ phân luồng trên tuyến. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 có trách nhiệm tổ chức hốt dọn cây chặt hạ và đảm bảo phần đường lưu thông cho phương tiện, hoàn thành trước 16 giờ 30 cùng ngày.

Trong 6 giờ tạm ngưng lưu thông trên đèo Prenn, các phương tiện được hướng dẫn di chuyển ra, vào trung tâm Đà Lạt qua các đèo Mimosa, Sacom và Tà Nung.

Ngoài khung giờ nêu trên, người và phương tiện giao thông (trừ ô tô tải) được lưu thông trở lại trên tuyến đường đèo Prenn bình thường.

Các đơn vị thi công đang tiếp tục sửa chữa, khắc phục sạt lở sụt lún trên đèo Prenn ẢNH: LÂM VIÊN

Cũng theo Sở Xây dựng, do mưa bão còn diễn biến phức tạp và Tập đoàn Đèo Cả cùng các đơn vị thi công đang tiếp tục sửa chữa, khắc phục sạt lở, sụt lún trên đèo Prenn, việc lưu thông qua tuyến này cần được hạn chế khi trời mưa lớn, ban đêm hoặc lúc sương mù làm giảm tầm nhìn, trừ trường hợp thật sự cần thiết. Người tham gia giao thông được khuyến cáo đi chậm, quan sát kỹ hiện trạng tuyến, tuân thủ biển báo và phương án phân luồng tại các vị trí đang thi công để kịp thời xử lý nếu phát sinh sự cố.



