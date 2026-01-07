Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Cấm lưu thông qua đèo Prenn trong 1 tuần để khắc phục sạt lở

Lâm Viên
Lâm Viên
07/01/2026 20:54 GMT+7

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành thông báo tạm cấm các phương tiện lưu thông qua đèo Prenn, đoạn từ chân đèo đến thác Datanla, trong 1 tuần để tiếp tục khắc phục sạt lở.

Chiều tối 7.1, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng ban hành thông báo về việc tạm cấm các phương tiện lưu thông qua đèo Prenn, đoạn từ chân đèo đến thác Datanla, trong 1 tuần để tiếp tục khắc phục sạt lở.

Cấm lưu thông qua đèo Prenn trong 1 tuần để tiếp tục khắc phục sạt lở - Ảnh 1.

Rào chắn tôn để khắc phục sạt lở taluy dương trên đèo Prenn

ẢNH: LÂM VIÊN

Theo đó, từ ngày 7 - 15.1, cấm tất cả các phương tiện lưu thông qua tuyến đèo Prenn, đoạn từ chân đèo đến thác Datanla, để các đơn vị thi công tiếp tục khắc phục điểm sạt lở tại Km224+650, thuộc P.Xuân Hương - Đà Lạt.

Trong thời gian này, người và phương tiện lên Đà Lạt và ngược lại có thể lựa chọn đi theo đèo Mimosa trên QL20 hoặc đèo Sacom, Khu du lịch Hồ Tuyền Lâm.

Như Thanh Niên đã thông tin, do mưa lớn kéo dài sáng 17.11.2025, đã gây sụt lún, sạt lở đèo Prenn, từ 10 giờ cùng ngày, cơ quan chức năng cấm các phương tiện lưu thông qua đèo để đảm bảo an toàn. Tiếp đó, đèo Prenn xảy ra nhiều điểm sạt lở.

Cấm lưu thông qua đèo Prenn trong 1 tuần để tiếp tục khắc phục sạt lở - Ảnh 2.

Công ty CP Xây dựng Đèo Cả khắc phục sạt lở phí ta luy âm trên đèo Prenn

,ẢNH: LÂM VIÊN

Sau khi khắc phục cơ bản các hư hỏng, các phương tiện được phép lưu thông qua đèo Prenn. Sở Xây dựng giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 và Công ty CP xây dựng Đèo Cả bố trí lực lượng cảnh giới, hướng dẫn phân luồng giao thông; lắp đặt rào chắn, hệ thống biển báo hiệu đường bộ và bảng chỉ dẫn giao thông theo đúng phương án tổ chức thi công, bảo đảm an toàn trên tuyến.

Khám phá thêm chủ đề

Đèo Prenn Đèo Mimosa sạt lở đèo Prenn Lâm Đồng Đà Lạt
