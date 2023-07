Nhà thầu xin cưa hạ thông phục vụ thi công đèo Prenn Đà Lạt

Ngày 26.7, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản gửi các sở, ngành liên quan và UBND TP.Đà Lạt, về việc xem xét đề nghị của nhà thầu thi công mở rộng đèo Prenn xin cưa hạ thông bên ta luy dương để bảo đảm an toàn trong thi công và giao thông trên đèo Prenn khi hoàn thành; tham mưu và đề xuất UBND tỉnh trước ngày 3.8.

Đèo Prenn được mở rộng từ 2 lên 4 làn đường LÂM VIÊN

Theo Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Đèo Cả (nhà thầu thi công mở rộng đèo Prenn Đà Lạt), do thời tiết hiện nay thường xảy ra mưa to đến rất to, kết hợp với địa hình sườn dốc cao, vực sâu và địa chất phức tạp nên xảy ra một số hiện tượng sạt lở mái ta luy dương, ngã đổ cây gây mất an toàn trong quá trình thi công đường thời điểm trước mắt và sau khi hoàn thành.

Do đó, để hạn chế cây ngã đổ, nhà thầu kiến nghị tại các khu vực nền đường đào có nhiều cây lớn nằm sát mép ta luy dương có nguy cơ ngã đổ, cho phép đốn hạ cây nhưng giữ lại gốc trong phạm vi 3 mét tính từ mép đỉnh ta luy dương ra ngoài. Song song với đó, nhà thầu đưa một số giải pháp gia cố mái ta luy trong quá trình thi công nhằm bảo đảm an toàn và chống xói bề mặt mái dốc trong khi chờ cỏ mọc.

Phần ta luy dương trên đèo Prenn LÂM VIÊN

Như Thanh Niên đã thông tin, dự án nâng cấp mở rộng đèo Prenn từ 2 lên 4 làn đường được khởi công vào ngày 10.2.2023, với chiều dài 7,4 km, tổng vốn đầu tư 552 tỉ đồng từ ngân sách địa phương. Theo Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Đèo Cả, đến nay công trình đạt tiến độ 40%, dự kiến hoàn thành vào tháng 12.2023.