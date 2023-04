Lễ 30.4 - 1.5: Đèo Prenn đang đóng, du khách vào Đà Lạt bằng đường nào?

Chiều 21.4, ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã ký văn bản thống nhất phương án tổ chức giao thông trên đèo Bảo Lộc, đèo Mimosa trong địp lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30.4 - 1.5.2023.

Phương án này áp dụng trong khoảng thời gian từ 6 giờ sáng 29.4 đến 20 giờ đêm 3.5.2023.

Đèo Bảo Lộc thường xảy ra ùn tắc vào dịp cao điểm lễ, tết T.D

Đối với đèo Mimosa: Cấm ô tô tải có trọng tải toàn bộ xe trên 20 tấn lưu thông trong khung giờ từ 6 giờ đến 20 giờ; trong khung giờ trên, các phương tiện này ra vào TP.Đà Lạt theo hướng Quốc lộ (QL) 27 - đường ĐT.725 về xã Tà Nung hoặc QL 27 - QL 20 qua đèo Dran về Trại Mát (P.11, TP.Đà Lạt).

Đồng thời, tổ chức điều tiết, phân luồng giao thông linh hoạt, tùy thời điểm cho tất cả các loại xe (trừ xe tải có tải trọng lớn hơn 20 tấn) theo chiều lên TP.Đà Lạt khi đèo Mimosa bị ùn tắc, lưu thông qua đường nội bộ Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm.

Dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30.4 - 1.5 năm nay, nhiều khả năng đèo Mimosa sẽ bị ùn tắc cục bộ G.B

Trong khi đó, đối với đèo Bảo Lộc: Cấm ô tô tải có trọng tải toàn bộ xe trên 20 tấn (vận chuyển khoáng sản, vật liệu xây dựng, đất đá) lưu thông theo các khung giờ: chiều lên theo hướng từ H.Đạ Huoai đi TP.Bảo Lộc từ 10 giờ đến 17 giờ các ngày 29.4 và 30.4; chiều xuống theo hướng từ TP.Bảo Lộc đi H.Đạ Huoai: từ 14 giờ đến 20 giờ các ngày 2.5 và 3.5.2023.

UBND tỉnh Lâm Đồng giao Công an tỉnh, chỉ đạo Cảnh sát giao thông, Công an các địa phương thường xuyên tuần tra, kiểm tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường; bố trí các điểm chốt trực (tại vòng xoay Liên Khương, điểm rẽ vào hầm chui đường cao tốc Liên Khương - Prenn vào Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, vòng xoay Điện lực Lâm Đồng...) để điều tiết, hướng dẫn, phân luồng giao thông phù hợp với tình hình thực tế.

Đồng thời, thuê, bố trí 2 xe cứu hộ trực 24/24 từ ngày 29.4 đến hết 3.5 tại 2 khu vực giữa đèo Mimosa và giữa đèo Bảo Lộc để kịp thời xử lý tình huống khi có tai nạn giao thông xảy ra.

Tỉnh cũng giao Sở GT-VT triển khai lắp đặt bảng chỉ dẫn, hướng dẫn giao thông theo phương án phân luồng giao thông nêu trên và chỉ đạo Thanh tra Sở phối hợp với Công an tỉnh để điều tiết, hướng dẫn phân luồng giao thông phù hợp với tình hình thực tế trong dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30.4 - 1.5 này.