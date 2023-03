Đà Lạt: Xe tải tông liên hoàn nhiều xe khác trên đèo Mimosa

Vụ tai nạn giao thông xảy ra khoảng 12 giờ 50 ngày 3.3, tại con dốc và cũng là khúc cua gần Khu du lịch F Cánh đồng hoa, đoạn giữa đèo Mimosa (TP.Đà Lạt).

Xe tải lật bên đèo Mimosa LÂM VIÊN

Thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe ô tô tải BS 51C-480.30 do Trương Trung Quí (49 tuổi, trú TP.HCM) điều khiển lưu thông trên đèo Mimosa, hướng từ TP.Đà Lạt đi H.Đức Trọng.

Khi đến vị trí nói trên, bất ngờ xe tải lao ầm ầm xuống dốc, tông vào xe taxi Quốc Tế (BS 79A-097.94) do Trương Văn Tâm (29 tuổi) đang lưu thông cùng chiều phía trước, văng xuống mương bên đường. Tiếp đà, xe tải "lùa" xe ô tô con BS 49A-554.99 do Phạm Thị Phương Hoa (26 tuổi, Đà Lạt) điều khiển lưu thông cùng chiều phía trước xe taxi.

Xe taxi bị tông văng xuống mương bên đèo Mimosa LÂM VIÊN

Xe tải tiếp tục lao đến tông vào xe ô tô bán tải BS 49A-459.80 do Nguyễn Hoàng Ẩn (32 tuổi, trú Bà Rịa - Vũng Tàu) điều khiển lưu thông theo chiều ngược lại. Sau đó xe tải lao sang phía lề đường bên trái (theo hướng lưu thông của xe) rồi lật bên vệ đường.

Rất may, vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. 4 xe ô tô đều hư hỏng nặng, giao thông qua đèo bị tắc cục bộ trong hơn 1 tiếng đồng hồ.

Xe ô tô con bị tông nát bươm LÂM VIÊN

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng, Công an TP.Đà Lạt và Công an P.10 nhanh chóng có mặt, phân luồng điều tiết giao thông và điều tra xử lý vụ việc.

Lực lượng chức năng giải phóng hiện trường để thông đèo Mimosa LÂM VIÊN

Từ ngày 6.2, khi đèo Prenn chính thức đóng để thi công nâng cấp, mở rộng, đèo Mimosa nằm song song bên cạnh trở thành 1 trong 2 con đường chính để vào ra TP.Đà Lạt từ hướng quốc lộ 20.