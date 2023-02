Lâm Đồng: Chính thức đóng đèo Prenn trong 1 năm để nâng cấp mở rộng

Đóng đèo Prenn, nhiều người dân lúng túng với lộ trình thay thế

Ghi nhận của PV Thanh Niên, tại đầu đèo Prenn (cạnh thác Prenn) và đỉnh đèo, nhiều người dân vẫn điều khiển phương tiện tiếp cận đèo Prenn. Tại đây, lực lượng CSGT túc trực để hướng dẫn, cung cấp thêm thông tin cho người dân và các phương tiện lưu thông theo lộ trình tạm thời trong thời gian thi công.

Sáng 6.2 cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng chính thức tạm "đóng" đèo Prenn để nâng cấp mở rộng

Lực lượng CSGT túc trực để hướng dẫn, cung cấp thêm thông tin cho người dân về lộ trình thay thế trong thời gian đèo Prenn đóng cửa để nâng cấp

CSGT phải hướng dẫn du khách chuyển hướng lưu thông sau khi đóng đèo Prenn

Thiếu tá Nguyễn Huỳnh Quốc Trung, Đội trưởng Đội CSGT Công an TP.Đà Lạt, cho biết: "Đơn vị đã phối hợp với Công an tỉnh, Công an H.Đức Trọng tổ chức phân luồng và hướng dẫn giao thông tại các cung đường ra vào thành phố theo các hướng. Đồng thời tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát để đảm bảo an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông và kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh trong thời gian thi công đèo".

Đóng đèo Prenn, hướng từ H.Đức Trọng lên TP.Đà Lạt

Theo đó, lực lượng CSGT và các cơ quan chức năng hướng dẫn các phương tiện đi từ cao tốc Liên Khương lên TP.Đà Lạt theo tuyến đèo Mimosa, hoặc rẽ phải qua hầm chui vào đường nối cao tốc với Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm (trừ xe tải) để đến TP.Đà Lạt.

Lực lượng CSGT túc trực hướng dẫn các phương tiện đi vào tuyến đèo Mimosa để lên Đà Lạt

Với các phương tiện từ TP.Đà Lạt đi cao tốc Liên Khương hoặc QL 20 (qua địa bàn H.Đức Trọng), các phương tiện lưu thông theo hướng đèo Mimosa hoặc từ đường Triệu Việt Vương qua Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm (cấm xe tải).

Các phương tiện lên TP.Đà Lạt theo tuyến đèo Mimosa

Theo quan sát của PV, tuy đèo Prenn chính thức "đóng cửa" nhưng ở 2 đầu đèo thiếu các bảng chỉ dẫn trực quan, khiến nhiều phương tiện chở du khách và người dân lúng túng tìm đường rời TP.Đà Lạt trong ngày đầu tuần.



Đóng đèo Prenn từ 8g sáng 6.2, nhưng lực lượng chức năng thiếu bảng chỉ dẫn trực quan hướng dẫn lộ trình thay thế

Nâng cấp mặt đường đèo Prenn từ 7 m lên 12,5 m

Tại buổi giao ban và cung cấp thông tin báo chí chiều 6.2, ông Võ Ngọc Minh Phát, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng (chủ đầu tư dự án nâng cấp mở rộng đèo Prenn) cho biết, dự án nâng cấp mở rộng đèo Prenn với tổng mức đầu tư 552,6 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh. Đèo Prenn hiện có bề rộng mặt đường hơn 7m, dài 7,4 km sẽ được nâng cấp mở rộng đường thành 15,5 m, mặt đường 12,5 m.

Ông Võ Ngọc Minh Phát, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng cung cấp thông tin cho báo chí

Nút giao thông chân đèo Prenn sẽ được cải tạo, nâng cấp

Cũng theo ông Võ Ngọc Minh Phát, việc nâng cấp có điều chỉnh 1 số đoạn tuyến, tuyến đèo có 2 cầu. Đồng thời có thiết kế 4 điểm dừng xe, ngắm cảnh dọc đèo Prenn; hệ thống chiếu sáng 2 bên đèo được thiết kế đạt chuẩn quốc gia.

Theo đơn vị thi công, dự án nâng cấp đèo Prenn chia làm 3 mũi thi công, quyết tâm cuối năm 2023 sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng.