Thời sự

Lâm Đồng bổ nhiệm Chỉ huy trưởng Ban CHQS tại 124 xã, phường, đặc khu

Lâm Viên
Lâm Viên
15/01/2026 13:01 GMT+7

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng công bố quyết định của Bộ Quốc phòng về việc tổ chức lại Ban CHQS cấp xã và trao quyết bổ nhiệm Chỉ huy trưởng Ban CHQS tại 124 xã, phường, đặc khu.

Sáng 15.1, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Quốc phòng về việc tổ chức lại Ban CHQS cấp xã và trao quyết định điều động, bổ nhiệm Chỉ huy trưởng Ban CHQS tại 124 xã, phường, đặc khu.

Lâm Đồng bổ nhiệm Chỉ huy trưởng Ban CHQS tại 124 xã, phường, đặc khu - Ảnh 1.

Đại tá Nguyễn Tấn Linh, Phó Tư lệnh Quân khu 7, trao quyết định điều động, bổ nhiệm Chỉ huy trưởng Ban CHQS tại 124 xã, phường, đặc khu tỉnh Lâm Đồng

ẢNH: L.V.

Hội nghị có sự tham dự của đại tá Nguyễn Tấn Linh, Phó Tư lệnh Quân khu 7; ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng; ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; đại diện lãnh đạo các cơ quan Quân khu 7 cùng cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh.

Lâm Đồng bổ nhiệm Chỉ huy trưởng Ban CHQS tại 124 xã, phường, đặc khu - Ảnh 2.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, trao quyết định bổ nhiệm Chỉ huy trưởng Ban CHQS tại 124 xã, phường, đặc khu

ẢNH: L.V.

Tại hội nghị, Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng Tham mưu về việc tổ chức lại Ban CHQS xã, phường, đặc khu trực thuộc Bộ CHQS tỉnh.

Theo đó, 124 sĩ quan được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS của 124 xã, phường, đặc khu trên địa bàn toàn tỉnh. Cùng với đó, gần 500 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp được điều động, bổ nhiệm giữ các chức vụ chỉ huy phó, chính trị viên phó, trợ lý và nhân viên tại Ban CHQS cấp xã.

Lâm Đồng bổ nhiệm Chỉ huy trưởng Ban CHQS tại 124 xã, phường, đặc khu - Ảnh 3.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, trao quyết định cho các cán bộ được điều động, bổ nhiệm

ẢNH: L.V.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đại tá Đinh Hồng Tiếng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, ngay sau khi nhận nhiệm vụ, các cán bộ Ban CHQS cấp xã được yêu cầu nhanh chóng tiếp cận địa bàn, tổ chức bàn giao, tiếp nhận công việc; ổn định nơi ăn ở, sinh hoạt và làm việc. Tập trung rà soát, điều chỉnh hệ thống văn kiện, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đúng quy định; chuẩn bị đầy đủ điều kiện cho nhiệm vụ huấn luyện năm 2026.

Lâm Đồng bổ nhiệm Chỉ huy trưởng Ban CHQS tại 124 xã, phường, đặc khu - Ảnh 4.

Đại tá Đinh Hồng Tiếng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng, phát biểu giao nhiệm vụ cho các cán bộ vừa được bổ nhiệm

ẢNH: L.V.

Cùng với đó, các Ban CHQS cấp xã cần làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, tổ chức giao quân đúng quy định; quản lý chặt chẽ quân nhân xuất ngũ trở về địa phương, góp phần xây dựng Ban CHQS xã vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng trong giai đoạn mới.

