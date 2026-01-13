Quân khu 3 điều 400 người làm Chỉ huy trưởng Ban CHQS các xã, phường, đặc khu

Thông tin từ Quân khu 3 cho biết, trong ngày 12.1, Bộ CHQS các tỉnh, thành phố trên địa bàn gồm: Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình tổ chức hội nghị công bố quyết định tổ chức lại Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) xã, phường, đặc khu và trao quyết định nhân sự cán bộ.

Tại đây, đại diện lãnh đạo Bộ CHQS các tỉnh, thành phố công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và quyết định của Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam về tổ chức lại và ban hành biểu tổ chức, biên chế Ban CHQS các xã, phường, đặc khu trực thuộc Bộ CHQS tỉnh, thành phố; quyết định của Bộ Tư lệnh Quân khu 3 về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Ban CHQS các xã, phường, đặc khu.

Thiếu tướng Hà Tất Đạt, Phó tư lệnh Quân khu 3 trao quyết định bổ nhiệm các Chỉ huy trưởng Ban CHQS các xã, phường thuộc Bộ CHQS tỉnh Ninh Bình ẢNH: QK3

Theo đó, có hơn 400 cán bộ được Bộ Tư lệnh Quân khu 3 điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Ban CHQS các xã, phường, đặc khu thuộc Bộ CHQS 4 tỉnh, TP.Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình.

Theo Quân khu 3, mặc dù triển khai thực hiện trong thời gian ngắn, tuy nhiên việc điều động, bổ nhiệm nhân sự cán bộ lần này được lãnh đạo quân khu chỉ đạo chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch. Đây là những cán bộ có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Đặc biệt, việc triển khai các quyết định lần này nhằm cụ thể hóa chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc đưa sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam về tham gia Ban CHQS cấp xã, góp phần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh ngay từ cơ sở.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 3 trao quyết định bổ nhiệm Chỉ huy trưởng Ban CHQS các xã, phường, đặc khu thuộc Bộ CHQS TP.Hải Phòng ẢNH: QK3

Lãnh đạo Bộ tư lệnh Quân khu 3 yêu cầu đội ngũ cán bộ được bổ nhiệm nhanh chóng nắm chắc địa bàn, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương theo chức trách, nhiệm vụ được giao. Trước mắt tập trung chuẩn bị làm tốt nhiệm vụ tuyển quân; tăng cường huấn luyện sẵn sàng chiến đấu; cùng các lực lượng chức năng đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Đại hội XIV của Đảng, bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.