Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tổ chức Quân khu 3 'tinh, gọn, mạnh, hiện đại'

Đình Huy - TTXVN
29/10/2025 06:36 GMT+7

Sáng 28.10, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 (Bộ Quốc phòng) tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang quân khu (31.10.1945 - 31.10.2025) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá cao và nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những thành tích, đóng góp to lớn của lực lượng vũ trang Quân khu 3 trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc trong suốt 80 năm qua.

- Ảnh 1.

Chủ tịch nước Lương Cường chúc mừng Lực lượng vũ trang Quân khu 3

ẢNH: TTXVN

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực dự báo sẽ tiếp tục diễn biến rất phức tạp, Chủ tịch nước đề nghị Đảng ủy, Bộ Tư lệnh và lực lượng vũ trang Quân khu 3 tập trung xây dựng lực lượng vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu.

Chủ tịch nước yêu cầu quán triệt sâu sắc tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh; các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, nhất là đường lối quân sự, quốc phòng, đối ngoại và chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Quân khu 3 tập trung xây dựng lực lượng vũ trang quân khu cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; nắm chắc, đánh giá và dự báo đúng tình hình, tham mưu với Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng các chủ trương, đối sách, giải pháp đúng, trúng, kịp thời, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo Tổ quốc "từ sớm", "từ xa", giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước.

Chủ tịch nước cho rằng cần tiếp tục triển khai hiệu quả chủ trương điều chỉnh tổ chức lực lượng vũ trang Quân khu 3 theo hướng "tinh, gọn, mạnh, hiện đại"; tập trung phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; nâng cao khả năng tác chiến, quản lý, chỉ huy điều hành trong môi trường số.

Tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Lương Cường trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất cho Quân khu 3 vì đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước Lương Cường lên đường dự Tuần lễ cấp cao APEC 2025

Sáng nay 29.10, Chủ tịch nước Lương Cường và Đoàn đại biểu cấp cao VN rời thủ đô Hà Nội, lên đường tham dự Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2025 tại thành phố Gyeongju và làm việc song phương tại Hàn Quốc theo lời mời của Tổng thống Lee Jae Myung từ ngày 29.10 - 1.11.

TTXVN

Tin liên quan

Chủ tịch nước Lương Cường sẽ gặp lãnh đạo các nền kinh tế APEC, tập đoàn hàng đầu thế giới

Chủ tịch nước Lương Cường sẽ gặp lãnh đạo các nền kinh tế APEC, tập đoàn hàng đầu thế giới

Chủ tịch nước Lương Cường sẽ có các hoạt động tiếp xúc với nhiều lãnh đạo các nền kinh tế APEC, gặp gỡ lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu thế giới, qua đó góp phần làm sâu sắc quan hệ song phương với các đối tác, huy động các nguồn lực phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Khám phá thêm chủ đề

chủ tịch nước lương cường Quân khu 3 Bộ Tư lệnh Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận