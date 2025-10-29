Tổ chức Quân khu 3 'tinh, gọn, mạnh, hiện đại'

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá cao và nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những thành tích, đóng góp to lớn của lực lượng vũ trang Quân khu 3 trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc trong suốt 80 năm qua.

Chủ tịch nước Lương Cường chúc mừng Lực lượng vũ trang Quân khu 3 ẢNH: TTXVN

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực dự báo sẽ tiếp tục diễn biến rất phức tạp, Chủ tịch nước đề nghị Đảng ủy, Bộ Tư lệnh và lực lượng vũ trang Quân khu 3 tập trung xây dựng lực lượng vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu.

Chủ tịch nước yêu cầu quán triệt sâu sắc tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh; các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, nhất là đường lối quân sự, quốc phòng, đối ngoại và chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Quân khu 3 tập trung xây dựng lực lượng vũ trang quân khu cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; nắm chắc, đánh giá và dự báo đúng tình hình, tham mưu với Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng các chủ trương, đối sách, giải pháp đúng, trúng, kịp thời, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo Tổ quốc "từ sớm", "từ xa", giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước.

Chủ tịch nước cho rằng cần tiếp tục triển khai hiệu quả chủ trương điều chỉnh tổ chức lực lượng vũ trang Quân khu 3 theo hướng "tinh, gọn, mạnh, hiện đại"; tập trung phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; nâng cao khả năng tác chiến, quản lý, chỉ huy điều hành trong môi trường số.

Tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Lương Cường trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất cho Quân khu 3 vì đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.