Cà Mau điều động, bổ nhiệm 64 chỉ huy trưởng Ban CHQS xã phường

Ngày 11.1, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị công bố, trao quyết định điều động, bổ nhiệm Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã, phường, đánh dấu bước kiện toàn quan trọng ở tuyến cơ sở.

Hội nghị do đại tá Võ Thành Lê, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Cà Mau, chủ trì. Tại đây, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh đã công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm 64 cán bộ giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, phường.

Đại tá Võ Thành Lê, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Cà Mau (thứ 6 từ phải sang), trao quyết định điều động, bổ nhiệm Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, phường ẢNH: PHÚ QUANG

Đây là đợt sắp xếp, củng cố đội ngũ cán bộ quân sự cơ sở có ý nghĩa then chốt, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương trong tình hình mới. Việc điều động, bổ nhiệm được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch; các cán bộ được lựa chọn đều có phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực công tác phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo, đại tá Võ Thành Lê nhấn mạnh, yêu cầu đối với các cán bộ vừa được bổ nhiệm là nhanh chóng nắm chắc địa bàn, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương theo đúng chức trách; tập trung xây dựng lực lượng dân quân, dự bị động viên vững mạnh; giữ vững đoàn kết nội bộ và gắn bó mật thiết với nhân dân, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao ngay từ những ngày đầu nhận cương vị mới.