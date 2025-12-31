Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Quân khu 7 bàn giao 4 căn nhà thuộc 'Chiến dịch Quang Trung'

Lâm Viên
Lâm Viên
31/12/2025 13:52 GMT+7

Thực hiện 'Chiến dịch Quang Trung', sau gần 1 tháng thi công, Quân khu 7 phối hợp với chính quyền xã D’Ran (Lâm Đồng) đã khánh thành và bàn giao 4 căn nhà hỗ trợ các hộ dân có nhà bị lũ lịch sử cuốn sập.

Ngày 31.12, Quân khu 7 phối hợp với chính quyền xã D'Ran (Lâm Đồng) bàn giao 4 căn nhà giúp người dân địa phương. Đây là những căn nhà được triển khai trong khuôn khổ "Chiến dịch Quang Trung" do Thủ tướng Chính phủ phát động.

- Ảnh 1.

Quân khu 7 phối hợp với chính quyền xã D'Ran (Lâm Đồng) bàn giao 4 căn nhà thuộc "Chiến dịch Quang Trung"

ẢNH: LÂM VIÊN

Như Thanh Niên đã thông tin, từ ngày 18 - 20.11 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng xảy ra đợt lũ kinh hoàng khiến nhiều ngôi nhà của người dân bị sập, hư hỏng nặng, đời sống gặp nhiều khó khăn. Trong đó, xã D'Ran chịu thiệt hại rất nặng.

Trước tình hình đó, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã phối hợp chặt chẽ với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các lực lượng vũ trang nhanh chóng hỗ trợ di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, đồng thời triển khai các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai.

Tiếp đó, thực hiện "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc sửa chữa, xây dựng lại nhà ở cho nhân dân bị ảnh hưởng do thiên tai, Quân khu 7 đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng và các doanh nghiệp, nhà hảo tâm rà soát, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa tổng cộng 41 căn nhà trên địa bàn tỉnh. Riêng tại xã D'Ran có 4 căn nhà được xây mới và đưa vào sử dụng dịp này.

Cụ thể, Công ty Tây Nam phối hợp Sư đoàn 5 hỗ trợ xây dựng 2 căn nhà cấp 4 cho hộ ông Mai Ngọc Hiệp và ông Nguyễn Quốc Duy, với tổng kinh phí hơn 900 triệu đồng. Hai căn nhà được xây bao gồm nguồn hỗ trợ từ tỉnh, doanh nghiệp, gia đình đối ứng và hàng trăm ngày công của cán bộ, chiến sĩ.

- Ảnh 2.

Căn nhà mới của gia đình ông Mai Ngọc Hiệp được lực lượng Quân khu 7 hỗ trợ xây dựng

ẢNH: LÂM VIÊN

Bên cạnh đó, Công ty Đông Hải cùng Lữ đoàn 25 hỗ trợ xây dựng 2 căn nhà cho hộ bà Đặng Thị Bé và ông Nguyễn Văn Nghĩa với tổng kinh phí gần 920 triệu đồng. Các công trình được giám sát chặt chẽ, thi công đúng thiết kế, bảo đảm chất lượng, an toàn và tính thẩm mỹ. Các gia đình chính thức có nơi ở mới khang trang, an toàn trước thềm năm mới 2026.

Thiếu tướng Phạm Anh Tuấn, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7, cho biết các căn nhà được khánh thành, bàn giao, không chỉ là niềm phấn khởi của các hộ dân được thụ hưởng, mà còn là niềm vui chung của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 7, góp phần tăng cường tình đoàn kết gắn bó máu thịt giữa quân đội, cấp ủy, chính quyền địa phương với người dân.

