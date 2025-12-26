Chiến dịch Quang Trung: Bộ Công an quyết tâm hoàn thành 429 căn nhà trước 15.1.2026

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó chánh văn phòng Bộ Công an, Phó trưởng ban Chỉ huy phòng thủ dân sự Bộ Công an, chủ trì buổi hội ý và giao ban Chiến dịch Quang Trung tuần thứ 3.

Tham dự có thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa; thiếu tướng Lê Văn Sao, Phó tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; đại tá Nguyễn Ái Tuấn, Phó cục trưởng Cục Truyền thông và lãnh đạo Công an các tỉnh, thành phố: Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Hà Tĩnh, Quảng Trị.

Toàn lực lượng chung tay khắc phục hậu quả thiên tai

Tại buổi giao ban, thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên thông tin, toàn lực lượng Công an nhân dân (CAND) cả nước đã ủng hộ với tổng số tiền đạt 201 tỉ đồng. Toàn bộ nguồn kinh phí hỗ trợ các địa phương xây nhà đều từ đóng góp ngày lương tự nguyện của cán bộ, chiến sĩ.

Trong Chiến dịch Quang Trung, lực lượng CAND được giao xây 429 căn nhà cho các gia đình có nhà bị sập đổ hoàn toàn do thiên tai tại 8 địa phương: Hà Tĩnh (10 căn), Huế (2 căn), Đà Nẵng (62 căn), Quảng Ngãi (17 căn), Gia Lai (87 căn), Đắk Lắk (200 căn), Khánh Hòa (24 căn), Lâm Đồng (27 căn).

Đến ngày 25.12, đã hoàn thành 19/429 căn tại 5 tỉnh: Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng. Đắk Lắk, Huế đạt 70 - 80% khối lượng. Tất cả các căn nhà sẽ được bàn giao trước ngày 15.1.2026, sớm hơn 15 ngày so với yêu cầu của Chính phủ.

ẢNH: BÁ DUY

Theo Bộ Công an, năm 2025, thiên tai bão lũ gây thiệt hại nghiêm trọng: 415 người chết, mất tích, 728 người bị thương, 3.906 nhà bị sập đổ, 330.999 nhà bị hư hỏng, tổng thiệt hại ước tính hơn 91.000 tỉ đồng. Lực lượng CAND đã huy động gần 700.000 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, trang thiết bị tham gia phòng, chống thiên tai, cứu nạn cứu hộ.

Hiện vẫn còn hơn 11.000 cán bộ, chiến sĩ CAND đang ở lại cơ sở tham gia cứu nạn cứu hộ, khắc phục hậu quả thiên tai tại miền Trung.

Riêng trong năm 2025, lực lượng CAND tiếp nhận hơn 2.000 tấn hàng cứu trợ từ các cá nhân, tập thể trên cả nước, kịp thời chuyển đến đồng bào vùng thiên tai. Công an Khánh Hòa, TP.HCM, TP.Huế đã hỗ trợ hàng chục tấn hàng cứu trợ cho các tỉnh bị cô lập như TP.Huế, Gia Lai, Đắk Lắk.

Lực lượng CAND Khánh Hòa và thanh niên tình nguyện hỗ trợ xây nhà trong Chiến dịch Quang Trung ẢNH: BÁ DUY

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên chia sẻ, Chiến dịch Quang Trung chỉ là một phần trong công tác an sinh xã hội của CAND. Từ năm 2017, 2018 đến nay, lực lượng đã xây dựng 31.162 ngôi nhà trên toàn quốc với tổng kinh phí hơn 2.000 tỉ đồng, cùng nhiều bệnh viện, trường học, trạm xá.

Các địa phương quyết tâm hoàn thành, đưa ra nhiều đề xuất

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết đợt mưa lũ từ ngày ngày 16 - 21.11 khiến 4.754 hộ với hơn 359.000 người bị ảnh hưởng. Công an tỉnh Khánh Hòa được giao xây 24 căn nhà, đến ngày 26.12 đã bàn giao 11 căn.

"Nhân dân rất tin tưởng công an, chúng tôi sẽ tiếp tục với tinh thần 'mưu trí, dũng cảm, chủ động' để hoàn thành nhiệm vụ", thiếu tướng Phước nhấn mạnh.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, phát biểu ẢNH: BÁ DUY

Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng, Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, cho biết Công an TP.Đà Nẵng được giao xây 270 căn nhà. Đến chiều 24.12, chỉ 14 ngày sau khi giao nhiệm vụ, đơn vị khánh thành căn nhà đầu tiên. Công an TP.Đà Nẵng cam kết hoàn thành Chiến dịch Quang Trung vào ngày 15.1.2026.

Đại tá Nguyễn Khỏe, Phó giám đốc Công an Đắk Lắk, cho biết đơn vị nhận nhiệm vụ xây 176 căn nhà. Đến nay, 6 căn đạt khối lượng trên 71%, 25 căn đạt 41 - 70%, 115 căn đạt 10 - 40%, 30 căn dưới 10%. 30 căn có tiến độ thấp do địa hình khó khăn như xã Yang Mao phía tây Đắk Lắk, đường vào hẹp, xe tải không vào được, phải dùng xe máy chở vật liệu.

Phó giám đốc Công an Đắk Lắk chia sẻ thêm, nhiều nhà thầu địa phương làm với tâm thế chia sẻ với cộng đồng, người dân vì một số căn ở vùng xa chi phí lên cao hơn so với thực tế.

Công an tỉnh Khánh Hòa bàn giao nhà cho người dân tại xã Tây Khánh Sơn ẢNH: V.N

Đại tá Dương Văn Long, Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, đề xuất chuẩn hóa, nhân rộng Chiến dịch Quang Trung thành mô hình, thương hiệu truyền thông để nhận được sự ủng hộ của nhân dân. Công tác này hiện có độ lan tỏa rất tốt, được nhân dân và toàn thể các cấp chính quyền ủng hộ, cảm ơn.

Tại buổi giao ban, đại tá Dương Văn Thoan, Phó giám đốc Công an TP.Huế, cam kết hoàn thành các căn nhà được giao đúng tiến độ. Ông đề xuất nâng cao chất lượng dự báo thiên tai, chuẩn hóa quy trình cung cấp thông tin cho báo chí theo hướng kịp thời, chính xác, thống nhất; đồng thời tăng cường bồi dưỡng kỹ năng truyền thông, xử lý thông tin cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là công an cơ sở.

Đại tá Thoan cũng kiến nghị Bộ Công an tiếp tục đầu tư hạ tầng điện, viễn thông phục vụ công tác truyền thông trong thiên tai.

Công an tỉnh Khánh Hòa bàn giao căn nhà thứ 11 trong Chiến dịch Quang Trung tại xã Suối Hiệp vào sáng 26.12 ẢNH: V.N

Các đơn vị thống nhất quyết tâm hoàn thành 429 căn nhà trước ngày 15.1.2026, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ.