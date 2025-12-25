Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Khởi tố 7 người đào heo tiêu hủy do dịch bệnh, xẻ thịt bán ra thị trường

Bá Duy
Bá Duy
25/12/2025 17:56 GMT+7

Công an Khánh Hòa đã khởi tố 7 bị can về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm sau khi phát hiện nhóm này đào bới, giết mổ 304 con heo chết và heo bệnh để tiêu thụ.

Ngày 25.12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 7 bị can về hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm theo Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định đối tượng cầm đầu là Đặng Hoàng Đình (30 tuổi, thôn Tân Phú, xã Cam Lâm, Khánh Hòa). Đình thuê 6 người khác đào bới xác heo chết, heo bệnh đã được tiêu hủy do dịch bệnh từ các khu vực chôn lấp, sau đó vận chuyển đến bãi đất trống tại thôn Tân Sinh Tây, xã Cam Lâm. Tại đây, nhóm này tiến hành giết mổ, sơ chế, bảo quản đông lạnh nhằm đưa ra thị trường tiêu thụ kiếm lời.

Khởi tố 7 người đào heo tiêu hủy do dịch bệnh, xẻ thịt bán ra thị trường - Ảnh 1.

Công an Khánh Hòa khởi tố 7 người đào heo đã tiêu hủy do dịch bệnh, xẻ thịt bán ra thị trường

ẢNH: CÔNG AN TỈNH KHÁNH HÒA

Trước đó, rạng sáng 30.11, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp các lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất tại bãi đất trống thôn Tân Sinh Tây, xã Cam Lâm. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện tại hiện trường có 304 con heo chết hoặc có dấu hiệu bệnh nặng; trong đó, 146 con đã bị xẻ thịt, 125 con nguyên con đã chết và 33 con còn sống nhưng yếu.

Cơ quan chức năng xác định, nhóm nghi phạm đã sơ chế hơn 5.104 kg thịt heo với tổng giá trị hơn 500 triệu đồng. Tổng trị giá tang vật ước tính khoảng 850 triệu đồng.

Kết quả xét nghiệm 304 mẫu bệnh phẩm cho thấy 295 mẫu dương tính với virus dịch tả heo châu Phi.

Khởi tố 7 người đào heo tiêu hủy do dịch bệnh, xẻ thịt bán ra thị trường - Ảnh 2.

Số heo bệnh được phát hiện tập kết tại thôn Tân Sinh Tây, xã Cam Lâm (Khánh Hòa) để giết mổ bán ra thị trường

ẢNH: CÔNG AN TỈNH KHÁNH HÒA

Hành vi của các bị can không chỉ vi phạm nghiêm trọng quy định về an toàn thực phẩm mà còn đe dọa trực tiếp tính mạng, sức khỏe người tiêu dùng, ảnh hưởng lớn đến ngành chăn nuôi, gây ô nhiễm môi trường.

Hiện Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm minh các bị can theo quy định pháp luật, đồng thời phối hợp các ngành chức năng tăng cường kiểm soát, ngăn chặn các hành vi tương tự.

