Giáo dục

Vụ thực phẩm bẩn vào trường học: Trường tiểu học Trưng Vương có hiệu trưởng mới

Lâm Viên
Lâm Viên
23/12/2025 19:45 GMT+7

Trường tiểu học Trưng Vương (P.Xuân Hương – Đà Lạt) có tân hiệu trưởng, sau khi hiệu trưởng cũ bị xử lý kỷ luật do liên quan đến thực phẩm bẩn vào trường.

Ngày 23.12, lãnh đạo P.Xuân Hương – Đà Lạt (Lâm Đồng), cho biết phường vừa tiếp nhận và công bố quyết định về việc bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường tiểu học Trưng Vương, sau khi nguyên hiệu trưởng trường này bị kỷ luật do liên quan đến thực phẩm bẩn vào bếp bán trú của trường.

Vụ thực phẩm bẩn vào trường học: Trường Tiểu học Trưng Vương có Hiệu trưởng mới - Ảnh 1.

Bà Đỗ Thị Hà nhận quyết định bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường tiểu học Trưng Vương, P.Xuân Hương - Đà Lạt

ẢNH: CTV

Theo đó, P.Xuân Hương - Đà Lạt tiếp nhận bà Đỗ Thị Hà, Hiệu trưởng Trường tiểu học Lê Hồng Phong, P.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), đến công tác và bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường tiểu học Trưng Vương, thời hạn 5 năm.

Còn bà Nguyễn Thái Quỳnh Nga, nguyên Hiệu trưởng Trường tiểu học Trưng Vương, bị kỷ luật về mặt Đảng do liên quan vụ thực phẩm bẩn vào bếp bán trú của trường, dự kiến sẽ được điều chuyển đến trường khác làm giáo viên.

Vụ thực phẩm bẩn vào trường học: Trường Tiểu học Trưng Vương có Hiệu trưởng mới - Ảnh 2.

Lãnh đạo P.Xuân Hương - Đà Lạt chúc mừng tân Hiệu trưởng Trường tiểu học Trưng Vương

ẢNH: CTV

Như Thanh Niên đã thông tin, tháng 9.2025, bà N.T.K.T (nhân viên bếp bán trú Trường tiểu học Trưng Vương năm học 2024-2025, đã nghỉ việc) có đơn tố cáo về việc bà Nga "bật đèn xanh" việc nhập thực phẩm bẩn vào trường này.

Sau khi các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ vụ việc, tháng 11.2025, Đảng ủy P.Xuân Hương – Đà Lạt đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách tất cả chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2025 – 2027 đối với bà Nguyễn Thái Quỳnh Nga.

Lý do, bà Nga với vai trò Bí thư Chi bộ Trường tiểu học Trưng Vương, đã vi phạm quy chế làm việc của cấp ủy; vi phạm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng trong việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, phê bình và tự phê bình, nội bộ cấp ủy mất đoàn kết. Thiếu kiểm tra, không phát hiện và ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong phạm vi lĩnh vực chuyên môn được giao, dẫn đến nhà trường vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong quá trình tổ chức hoạt động bán trú.

