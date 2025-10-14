Thực phẩm bẩn vào trường học: Ai phụ trách trường khi gia hạn tạm đình chỉ hiệu trưởng?

Theo đó, UBND P.Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng) giao ông Nguyễn Vĩnh Hiến, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội của phường tiếp tục phụ trách Trường tiểu học Trưng Vương thời gian 15 ngày làm việc, kể từ ngày hôm nay (15.10).

Ông Hiến có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội và Hiệu trưởng Trường tiểu học Trưng Vương trong thời gian 15 ngày nói trên.

P.Xuân Hương - Đà Lạt tiếp tục gia hạn tạm đình chỉ công tác thêm 15 ngày đối với bà Nguyễn Thái Quỳnh Nga, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trưng Vương ẢNH: LÂM VIÊN

Đồng thời, UBND P.Xuân Hương - Đà Lạt cũng ban hành quyết định gia hạn tạm đình chỉ công tác 15 ngày làm việc, kể từ ngày 15.10.2025 đối với bà Nguyễn Thái Quỳnh Nga, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trưng Vương. Lý do, để tiếp tục xác minh làm rõ vi phạm về thông tin thực phẩm bẩn vào bếp bán trú trường này.

Bà Phan Thị Xuân Thảo, Phó chủ tịch UBND P.Xuân Hương - Đà Lạt, cho biết sau 15 ngày tạm đình chỉ công tác bà Nguyễn Thái Quỳnh Nga, công an vẫn chưa có báo cáo chính thức về vụ việc, nên theo quy định, UBND P.Xuân Hương - Đà Lạt gia hạn thời gian tạm đình chỉ thêm 15 ngày để phục vụ công tác xác minh.

Trường tiểu học Trưng Vương tạm dừng bữa ăn bán trú từ 22.9, do đó phụ huynh phải đón con về nhà ăn trưa ẢNH: LÂM VIÊN

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 24.9, UBND P.Xuân Hương - Đà Lạt đã ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với bà Nga để phục vụ xác minh, điều tra thông tin thực phẩm bẩn vào bếp bán trú của trường. Đồng thời, giao ông Nguyễn Vĩnh Hiến, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường, phụ trách điều hành Trường tiểu học Trưng Vương trong thời gian tạm đình chỉ hiệu trưởng.

Trước đó, chiều 23.9, tại hội nghị trực tuyến với 124 phường, xã, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đã yêu cầu xử lý nhanh, làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan vụ thực phẩm bẩn vào bếp bán trú Trường tiểu học Trưng Vương, nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh.