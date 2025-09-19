Vụ thông tin thực phẩm bẩn vào trường học: Nghe hiệu trưởng nói, phụ huynh 'dậy sóng'

Chiều tối 18.9, tại Trường tiểu học Trưng Vương, ông Nguyễn Mậu Hà, Chủ tịch UBND P.Xuân Hương – Đà Lạt chủ trì cuộc họp để xem xét, giải quyết vụ việc thông tin trên mạng xã hội chia sẻ đơn tố cáo Hiệu trưởng Trường tiểu học Trưng Vương hợp đồng với nhà cung cấp nhiều lần đưa thực phẩm bẩn vào bếp bán trú của trường.

Sau khi bà Nguyễn Thái Quỳnh Nga, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trưng Vương, phát biểu về thực phẩm bẩn, phụ huynh 'dậy sóng' ẢNH: LÂM VIÊN

Được mời nhưng không được dự họp

Trước đó vào buổi sáng cùng ngày, UBND P.Xuân Hương – Đà Lạt phát hành giấy mời nhiều thành phần dự họp và nhờ Trường tiểu học Trưng Vương mời Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường năm học 2024-2025 và 2025-2026 tham dự.

Ban đại diện cha mẹ học sinh bị ngăn không được vào phòng họp lúc 17 giờ ngày 18.9 ẢNH: LÂM VIÊN

Nhiều phụ huynh bức xúc vì không được vào dự họp vụ thực phẩm bẩn vào trường học ẢNH: LÂM VIÊN

Thế nhưng, lúc 17 giờ, hàng chục phụ huynh trong Ban đại diện cha mẹ học sinh đến trường bị lực lượng dân quân ngăn lại, không cho vào hội trường họp, chỉ có 3 phụ huynh được vào, do đó phụ huynh kịch liệt phản đối.

Tiếp đó, phụ huynh kéo đến trường ngày càng đông, gây áp lực đề nghị được đối chất với hiệu trưởng Trường tiểu học Trưng Vương về việc thực phẩm bẩn vào bếp bán trú của trường.

Buổi họp do Chủ tịch UBND P.Xuân Hương - Đà Lạt chủ trì bắt đầu lúc 17 giờ ngày 18.9 chỉ có 3 phụ huynh được vào dự họp. ẢNH: LÂM VIÊN

Bà Phạm Kỳ Thế Ngân (Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp 3D) thay mặt phụ huynh cho biết trong 3 ngày qua thông tin trên mạng xã hội chia sẻ đơn tố cáo Hiệu trưởng Trường tiểu học Trưng Vương hợp đồng với nhà cung cấp nhiều lần đưa thực phẩm bẩn vào bếp bán trú của trường khiến cha mẹ học sinh rất hoang mang, lo lắng. Do đó, xin lãnh đạo phường tổ chức buổi đối chất 4 bên gồm: lãnh đạo phường, phụ huynh học sinh, cô hiệu trưởng và người viết đơn tố cáo để làm sáng tỏ vấn đề.

Phụ huynh chưa thỏa mãn với phần trả lời của hiệu trưởng

Sau khi bàn bạc, lúc 19 giờ cùng ngày, tại phòng ăn bán trú, ông Nguyễn Mẫu Hà cùng bà Nguyễn Thái Quỳnh Nga, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trưng Vương, chủ trì buổi đối chất.

Bà Phạm Kỳ Thế Ngân đại diện phụ huynh học sinh nêu bức xúc ẢNH: LÂM VIÊN

Đại diện phụ huynh đặt vấn đề xin cho biết thông tin trên mạng xã hội chia sẻ đơn tố cáo Hiệu trưởng Trường tiểu học Trưng Vương hợp đồng với nhà cung cấp nhiều lần đưa thực phẩm bẩn vào bếp bán trú của trường đó có chính xác hay không? Hay đó là tin bịa đặt, vu khống?

Mở đầu, bà Nguyễn Thái Quỳnh Nga nói "Sự việc xảy ra ở trường thời gian qua là sự việc không ai mong muốn… Tôi xin lỗi quý phụ huynh có con em bán trú và phụ huynh toàn trường". Bà Nga nói tiếp: "Hôm nay chúng tôi cũng rất…vui (phụ huynh bức xúc dậy sóng) vì đã được gặp các phụ huynh trong hội trường này để trao đổi thêm một số vấn đề mà chúng ta đã trao đổi hôm kia".

Bà Nga cho biết vụ việc đang được công an điều tra, xác minh, khi có kết quả chúng tôi cùng cơ quan chức năng sẽ gởi đến phụ huynh trong thời gian sớm nhất.

Bà Nguyễn Thị Kim Thanh, nhân viên bếp bán trú Trường tiểu học Trưng Vương, khẳng định nhiều lần nhà cung cấp đưa thực phẩm bẩn vào bếp bán trú ẢNH: LÂM VIÊN

Tại buổi họp, bà Nguyễn Thị Kim Thanh, nhân viên bếp bán trú Trường tiểu học Trưng Vương năm học 2024-2025, mang theo đơn tố cáo đã đăng trên mạng, cùng hình ảnh chứng minh thực phẩm bẩn được đưa vào bếp bán trú trong năm học 2024-2025.

Phụ huynh đề nghị bà Nga trả lời việc cô Thanh viết đơn tố cáo đúng hay sai, nếu đúng thì cô phải thừa nhận, nếu sai sai thì đề nghị cơ quan chức năng xử lý cô Thanh phạm tội vu khống, bịa đặt.

Bà Nga trả lời: "Việc cô Thanh viết trong đơn có xảy ra ở bếp và chúng tôi đã giải quyết không cho học sinh ăn, còn kết quả điều tra cuối cùng như thế nào thì chúng tôi sẽ thông báo đến phụ huynh trong thời gian sớm nhất".

Đại diện phụ huynh nêu việc cô hiệu trưởng trả lời chất vấn chưa thỏa đáng ẢNH: LÂM VIÊN

Bà Nguyễn Thị Kim Thanh trình bày, bà đã làm trong tổ bếp 4 năm, trong đơn tố cáo tập thể tổ bếp ký có người đã làm ở trường 16 năm, 20 năm. "Vì lương tâm đạo đức không thể vì tính mạng bản thân em, mà em phải giấu nhẹm chuyện này để cho hiệu trưởng làm việc sai trái. Còn ở đây em xin khẳng định những thực phẩm đó là các cháu đã bị ăn chứ không phải đã được hủy. Em xin khẳng định đây là sự thật, nếu em nói sai em xin chịu trách nhiệm trước pháp luật", bà Thanh nói.

Theo bà Nguyễn Thị Kim Thanh, khi tổ bếp báo cáo nhà cung cấp đưa thực phẩm bẩn vào bếp, cô hiệu trưởng buộc không được thông báo cho ai, kể cả 2 cô phó hiệu trưởng. ẢNH: LÂM VIÊN

Bà Thanh chia sẻ thêm, khi tổ bếp báo cáo nhà cung cấp đưa thực phẩm bẩn vào bếp, cô hiệu trưởng buộc không được thông báo cho ai kể cả 2 cô phó hiệu trưởng. Chỉ hiệu trưởng và cô kế toán biết thôi. Bà Thanh phân trần: "Vì tụi chị là những người lao động thấp kém, lương chỉ hơn 6 triệu đồng/tháng, vì gia đình. Nhưng trách nhiệm biết là báo cáo ngay chứ không đồng lõa cho các cháu ăn thực phẩm bẩn".

Cũng theo bà Thanh, trong năm học, tổ bếp nhiều lần đề xuất họp về vấn đề thực phẩm bếp bán trú nhưng hiệu trưởng không cho họp. Khi tổ bếp gởi đơn lên Chi bộ nhà trường thì mới được họp, nhưng họp vào ngày 2.6.2025, trong khi ngày 31.5.2025 tổ bếp hết hợp đồng (hợp đồng từng năm) và không được hợp đồng lại. Qua cuộc họp đó, toàn thể giáo viên trong trường mới biết hết sự thật thực phẩm bẩn vào bếp bán trú. Trước đó giáo viên hoàn toàn không biết.

Ông Nguyễn Mẫu Hà, Chủ tịch UBND P Xuân Hương – Đà Lạt, phát biểu kết thúc buổi họp ẢNH: LÂM VIÊN

Khi nghe đến đó, ông Nguyễn Mẫu Hà, Chủ tịch UBND P Xuân Hương – Đà Lạt, đứng lên kết thúc buổi họp. Ông Hà khẳng định "Phường và các cơ quan chức năng đang vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ, ai sai đến đâu, xử lý đến đó. Nếu liên quan đến pháp luật công an sẽ xử lý, nếu vi phạm về mặt hành chính trách nhiệm của các cơ quan chức năng xem xét xử lý.

Hôm nay chúng tôi đến đây để lắng nghe ý kiến phụ huynh học sinh. Khi có kết quả làm việc của công an, chúng tôi sẽ mời phụ huynh phản hồi chính thức, mong phụ huynh chia sẻ"

"Gửi đơn hơn 1 tháng phường không mời chúng tôi để xác minh" Trao đổi với phóng viên, bà Thanh cho biết: "Tổ bếp gởi đơn tố cáo từ ngày 11.8.2025, đến UBND P.Xuân Hương – Đà Lạt và lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng, Sở GD-ĐT nhưng hơn 1 tháng phường không mời chúng tôi để xác minh; không được giải quyết". Do đó bà phải đưa lên mạng xã hội để cảnh báo đến phụ huynh việc con em phải ăn thực phẩm bẩn ở bếp bán trú.

Cũng tại buổi họp, phụ huynh em Nguyễn Thành Nghĩa, lớp 3, trưng ra giấy em Nghĩa bị ngộ độc thức ăn nhập viện ngày 16.9 và ra viện ngày 17.9, đồng thời nêu thắc mắc tại sao nhà trường giấu nhẹm chuyện này và ai sẽ bồi thường cho con của ông.

Giấy ra viện của em Nguyễn Thành Nghĩa, chẩn đoán bị rối loạn tiêu hóa ẢNH: LÂM VIÊN

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 16.9, Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các cơ quan chức năng P.Xuân Hương - Đà Lạt đã đến Trường tiểu học Trưng Vương xác minh thông tin trên mạng xã hội chia sẻ đơn tố cáo hiệu trưởng hợp đồng với nhà cung cấp nhiều lần đưa thực phẩm bẩn vào bếp bán trú.