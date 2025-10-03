Lấn chiếm lối đi chung ở P.Xuân Hương - Đà Lạt: Vì sao chậm cưỡng chế?

Ngày 3.10, ông Nguyễn Ngọc Hậu, Phó chủ tịch UBND P.Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng), cho biết địa phương đã ban hành kế hoạch tổ chức cưỡng chế công trình lấn chiếm lối đi chung làm kho và nhà vệ sinh tại hẻm giữa nhà 67 và 69 Phan Đình Phùng (trước đây thuộc P.1, TP.Đà Lạt cũ; nay thuộc P.Xuân Hương - Đà Lạt) vào ngày 3.10. Tuy nhiên, ngay trước thời điểm triển khai, phường thông báo tạm hoãn.

Công trình vi phạm phải cưỡng chế gồm hệ thống cửa cuốn cao 3,2 m, ngang 1,6 m, kết cấu khung sắt, cửa cuốn tấm thép... ẢNH: L.V

Cụ thể, theo kế hoạch của UBND P.Xuân Hương - Đà Lạt, việc cưỡng chế dự kiến hoàn thành trong ngày 3.10. Phần công trình vi phạm gồm: cửa cuốn khung sắt, biển quảng cáo khung sắt bạt chống thấm, cùng nhà vệ sinh xây tường gạch, mái tôn. Tổng diện tích vi phạm là 11,6 m².

Tuy nhiên, ông Hậu cho biết, UBND P.Xuân Hương - Đà Lạt đang rà soát lại các quy định cưỡng chế do có một số thay đổi so với trước. Khi lực lượng chức năng đến thông báo quyết định cưỡng chế, bà Nguyễn Thị Hoa, chủ công trình vi phạm, không đồng ý ký nhận.

Ngoài ra, theo quy định, việc cưỡng chế không được tiến hành trong thời gian diễn ra các sự kiện chính trị - xã hội lớn. Sắp tới, tỉnh Lâm Đồng tổ chức nhiều hoạt động quan trọng nên UBND P.Xuân Hương - Đà Lạt buộc phải tạm hoãn, và sẽ triển khai cưỡng chế sau khi các sự kiện kết thúc. Trong thời gian này, phường tiếp tục vận động bà Hoa tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm.

Theo hồ sơ đất đai do UBND TP.Đà Lạt cấp ngày 27.8.2002 và UBND tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 20.8.1996, hẻm giữa số nhà 67 và 69 Phan Đình Phùng được xác định rõ là lối đi chung. Tuy nhiên, nhiều năm qua, phần hẻm này bị bà Hoa xây dựng làm kho, nhà vệ sinh, gây bức xúc trong dư luận.

Trước đó, ngày 29.1.2024, UBND TP.Đà Lạt (cũ) đã ban hành quyết định yêu cầu bà Hoa tháo dỡ công trình lấn chiếm lối đi chung tại thửa đất số 74, 78, tờ bản đồ số 5. UBND P.Xuân Hương - Đà Lạt cũng từng ra văn bản yêu cầu bà Hoa tự giác tháo dỡ trước ngày 16.8.2024, nhưng bà không chấp hành. Chính quyền phường khẳng định sẽ kiên quyết xử lý, thực hiện cưỡng chế theo quy định pháp luật nếu bà Hoa tiếp tục cố tình vi phạm.







