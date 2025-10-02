Sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh Lâm Đồng

Ngày 2.10, tại buổi họp báo về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng cho biết đại hội diễn ra trong 3 ngày từ ngày 9 - 11.10.2025, tại hội trường Học viện Lục quân (P.Lâm Viên - Đà Lạt). Phương châm đại hội là "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển".

Ông Võ Thanh Bình, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng, chủ trì buổi họp báo ẢNH: LÂM VIÊN

Ông Võ Thanh Bình, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng, cho biết tham dự đại hội có 498 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 119.396 đảng viên, trong đó 92 đại biểu đương nhiên và 406 đại biểu được chỉ định từ 128 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư, Ủy ban Kiểm tra và các chức danh chủ chốt của Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng dự Đại hội 14 của Đảng do Bộ Chính trị chỉ định.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra từ ngày 9 - 11.10 ẢNH: BÁ DUY

Ông Nguyễn Khắc Bình, Chánh văn phòng Tỉnh ủy Lâm Đồng, cho hay đại hội sẽ thực hiện 2 nội dung chính gồm: Tổng kết thực hiện nghị quyết Đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2025 - 2030; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội 14 của Đảng.

Trả lời PV Thanh Niên về quá trình chuẩn bị và công tác tuyên truyền cho đại hội, ông Võ Thanh Bình khẳng định công tác chuẩn bị cho đại hội tỉnh ủy chỉ đạo từ sớm và rất kỹ lưỡng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định công tác tuyên truyền là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là sự kiện chính trị lớn, là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của 3 tỉnh cũ là Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông khi sáp nhập thành Lâm Đồng và đặc biệt là trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích, cờ Đảng, cờ Tổ quốc tại trụ sở cơ quan, đơn vị, trường học... triển khai công tác tuyên truyền cổ động trực quan tại các tuyến đường chính, địa điểm công cộng, khu vực tổ chức Đại hội và trụ sở Tỉnh ủy, UBND tỉnh, trụ sở các xã, phường, đặc khu.

Các cơ quan báo chí cũng tuyên truyền đậm nét về kết quả phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu nhiệm kỳ 2025 - 2030. Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng còn ra mắt chuyên trang Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 trên báo điện tử; xuất bản số báo đặc biệt trong ngày diễn ra đại hội và truyền hình trực tiếp phiên khai mạc, bế mạc.

Ngoài ra, Sở VH-TT-DL còn trưng bày, triển lãm ảnh tư liệu với chủ đề "Lâm Đồng, Đoàn kết, đổi mới, phát triển bền vững" chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, tại hội trường diễn ra đại hội; tổ chức chương trình nghệ thuật "Niềm tin và khát vọng" chào mừng thành công đại hội (vào tối 11.10) tại Quảng trường Lâm Viên, P.Xuân Hương - Đà Lạt.