Trực tuyến Đại hội điểm MTTQ VN P.Lâm Viên - Đà Lạt đến 123 phường, xã

Ngày 28.8, tại Hội trường Ủy ban MTTQ VN tỉnh Lâm Đồng chính thức diễn ra Đại hội Đại biểu MTTQ VN P.Lâm Viên - Đà Lạt lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển". Đây là đại hội điểm cấp xã đầu tiên của tỉnh trong nhiệm kỳ mới, được truyền hình trực tiếp đến 123 điểm cầu tại các xã, phường trong tỉnh Lâm Đồng.

Đại hội Đại biểu MTTQ VN P.Lâm Viên - Đà Lạt lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, là đại hội điểm của tỉnh Lâm Đồng ẢNH: LÂM VIÊN

Tham dự đại hội có 188 đại biểu, đại diện cho các tổ chức thành viên và tầng lớp nhân dân P.Lâm Viên - Đà Lạt. Đến dự và chỉ đạo tại đại hội có bà Phạm Thị Phúc, Phó bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh Lâm Đồng; ông Phạm Triều, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ VN tỉnh Lâm Đồng; ông Đặng Quang Tú, Bí thư Đảng ủy P.Lâm Viên - Đà Lạt; bà Trần Thị Vũ Loan, Chủ tịch UBND P.Lâm Viên - Đà Lạt; cùng lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh Lâm Đồng…

Ông Hồ Vũ Phong, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN P.Lâm Viên - Đà Lạt khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ẢNH: LÂM VIÊN

Ông Hồ Vũ Phong, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN P.Lâm Viên - Đà Lạt, cho biết phường được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 phường 8, 9 và 12 của TP.Đà Lạt (cũ), với hơn 71.000 dân, 49 tổ dân phố. P.Lâm Viên - Đà Lạt là địa phương có tiềm năng lớn về thương mại, dịch vụ, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao, đặc biệt có những làng hoa nổi tiếng như Hà Đông, Đa Thiện, Thái Phiên và Công ty Dalat Hasfarm.

Những năm qua, MTTQ VN phường đã làm tốt công tác vận động, tập hợp đoàn kết các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo trên địa bàn phường; phát huy vai trò của các tổ chức thành viên, các Ban Công tác Mặt trận ở cơ sở. Tích cực tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững an ninh trật tự, nâng cao đời sống và đảm bảo an sinh xã hội.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ VN tỉnh Lâm Đồng tặng hoa chúc mừng Đại hội ẢNH: LÂM VIÊN

Phát biểu tại đại hội, bà Phạm Thị Phúc, Phó bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh Lâm Đồng, đánh giá: "Trong những năm qua, P.Lâm Viên - Đà Lạt trước và sau sáp nhập đã luôn thể hiện rõ vai trò, vị trí là một trong những phường trung tâm của tỉnh Lâm Đồng. Kinh tế tăng trưởng khá, thu ngân sách đạt và vượt, văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; an sinh, phúc lợi xã hội đảm bảo; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao".

Bà Phúc chỉ đạo cần chủ động xây dựng tổ chức Ủy ban MTTQ VN phường và cơ quan MTTQ VN P.Lâm Viên - Đà Lạt theo mô hình mới, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ VN phường trong tình hình mới.

Bà Phạm Thị Phúc, Phó bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh Lâm Đồng, phát biểu chỉ đạo đại hội ẢNH: LÂM VIÊN

Chủ động tham gia có chiều sâu, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Hiện thực hóa phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng". Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Người Việt dùng hàng Việt Nam"…

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ VN tỉnh kỳ vọng đại hội điểm P.Lâm Viên - Đà Lạt sẽ là hình mẫu để triển khai đại hội MTTQ cấp cơ sở trên toàn tỉnh trong thời gian tới.