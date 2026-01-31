Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Vĩnh Long: Điều tra nghi án 'chồng gây tai nạn cho vợ rồi tự sát'

Nam Long
Nam Long
31/01/2026 14:19 GMT+7

Ngày 31.1, Công an tỉnh Vĩnh Long đang điều tra nghi án 'chồng gây tai nạn xe máy cho vợ rồi tự sát' tại khu vực xã Tân Long Hội (Vĩnh Long).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ ngày 29.1, công an tiếp nhận tin báo của người dân về việc ông L.V.N.E. (49 tuổi) điều khiển xe máy có dấu hiệu gây tai nạn cho bà N.T.L. (41 tuổi, cùng ở xã Tân Long Hội, Vĩnh Long) - vợ của ông E., trên đoạn đường dân sinh gần nhà.

Vĩnh Long: Điều tra nghi án 'chồng gây tai nạn cho vợ rồi tự sát'- Ảnh 1.

Lực lượng công an có mặt tại khu vực xảy ra sự việc vào ngày 29.1

Ảnh: Nam Long

Sau đó, ông E. được người dân đưa về nhà. Tiếp đó, bà C. (mẹ của ông E.) đến nhà của ông E. thì phát hiện ông E. không có ở trong nhà. Lúc này, bà C. phát hiện một đầu dây điện được cắm vào ổ điện kéo dài ra ngoài mương nước phía sau nhà, đầu còn lại gắn vào vợt xuyệt cá để dưới mương nước. Bà C. lần theo dây điện ra sau nhà thì phát hiện ông E. đã tử vong dưới mương nước, nên gọi điện thoại trình báo Công an xã Tân Long Hội.

Theo kết quả xác minh ban đầu, khoảng 2 tháng nay, vợ chồng ông E. và bà L. thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cự cãi và bà L. bỏ về sinh sống tại nhà mẹ ruột, cách nhà ông E. một căn nhà.

Vào lúc 4 giờ ngày 29.11, thấy bà L. điều khiển xe máy đi làm ngang nhà, ông E. điều khiển xe máy khác đuổi theo bà L.. Sau đó, ông E. va chạm với xe máy của bà E. trên đoạn đường nhựa dân sinh trước nhà (cách nhà khoảng 200 m). 

Sau va chạm, ông E. nhờ người dân đi đường đưa ông về nhà còn bà L. được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa T.Ư Cần Thơ với nhiều chấn thương.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Tài xế tông, cán tiếp nạn nhân tử vong ở Đồng Nai: Tội giết người?

Tài xế tông, cán tiếp nạn nhân tử vong ở Đồng Nai: Tội giết người?

Sau khi xảy ra tai nạn, nếu tài xế cố ý cho xe cán tiếp qua người nạn nhân là hành vi vô cùng tàn nhẫn, có thể phải đối diện tội giết người, có mức án cao nhất là tử hình.

Khám phá thêm chủ đề

Tự sát Vĩnh Long Giết người gây tai nạn
