Phó chủ tịch Quốc hội trao quà tết, động viên người dân Khánh Hòa vượt khó sau lũ

Ngày 6.2, nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tại Cụm công nghiệp Diên Phú (xã Diên Điền, Khánh Hòa), ông Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác đến thăm, tặng quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người dân tại vùng bị lũ lụt, công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Cùng dự có các ông Phùng Khánh Tài, Phó bí thư Đảng ủy Quốc hội; ông Phan Văn Anh, Phó chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Lâm Đông, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cùng đoàn công tác đã trao 335 suất quà tết với tổng giá trị gần 600 triệu đồng ẢNH: T.H

Tại chương trình, ông Nguyễn Khắc Định đã ân cần thăm hỏi và trao 210 phần quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tại vùng bị lũ lụt và công nhân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 2,3 triệu đồng.

Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tặng 50 suất quà, mỗi suất trị giá 1,3 triệu đồng. Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa tặng 75 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho đoàn viên công đoàn, người lao động các doanh nghiệp.

Thay mặt Đảng và Nhà nước, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định gửi lời thăm hỏi sức khỏe và chúc mừng năm mới đến công nhân, người lao động các doanh nghiệp, người dân địa phương. Đồng thời, động viên người dân cố gắng vượt qua khó khăn sau lũ lụt, nỗ lực lao động để vươn lên cải thiện cuộc sống, tích cực xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại Khánh Hòa ẢNH: T.H

Phó chủ tịch Quốc hội mong muốn những suất quà tết trao cho người lao động sẽ là nguồn động viên kịp thời, góp phần giúp các công nhân, lao động và gia đình đón một năm mới vui vẻ, đầm ấm hơn.

Ông Lâm Đông, Phó bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, gửi lời cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đã dành nhiều sự quan tâm, hỗ trợ người dân, người lao động của tỉnh Khánh Hòa. Lãnh đạo tỉnh cam kết những phần quà sẽ được trao kịp thời đến đúng đối tượng.

Ông Phùng Khánh Tài, Phó bí thư Đảng ủy Quốc hội, trao quà cho người dân ẢNH: T.H

Dịp này, Agribank Chi nhánh Khánh Hòa và Vietcombank Chi nhánh Khánh Hòa, mỗi đơn vị trao 500 triệu đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để hỗ trợ các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cùng đoàn công tác cũng đến tham quan gian hàng không lợi nhuận của nhà máy chế biến đặc sản Yến sào (Sanest Khánh Hòa), thăm Công ty CP Cơ khí Vina Nha Trang và tặng quà cho công nhân, người lao động tại công ty.